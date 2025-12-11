LiverpoolHarvey ElliottAston Villa Premier League

Száműzték a Liverpool kölcsönjátékosát, mégis Arne Slot megmentője lehet

Harvey Elliott a mostani idényt idáig az Aston Villa kölcsönjátékosaként tölti. Elliott a Liverpooltól távozott nyáron, miután a 22 éves játékos sem Szoboszlai Dominik posztján, sem a jobb oldalon nem kapott lehetőséget Arne Slottól. Most viszont mégis meglehet, hogy a birminghamieknél mellőzött Elliott Slot segítségére siethet a januári átigazolási időszakban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 12:13
Harvey Elliott nem kap lehetőséget az Aston Villánál
Harvey Elliott nem kap lehetőséget az Aston Villánál Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
Arról már október végén írtunk, hogy a korábban Szoboszlai Dominik posztriválisaként is emlegetett, a liverpooli akadémia korábbi kiemelkedő tehetsége, Harvey Elliott klubváltása rendkívül balul sült el a nyáron. A 22 éves középpályás a Premier League-ben jelenleg harmadik Aston Villához igazolt kölcsönben, de idáig mindössze öt mérkőzésen játszott, átlagosan 33 percet töltött a pályán. Legutóbb október 2-án játszott. a Feyenoord ellen az Európa-ligában, akkor is mindössze az utolsó két percre cserélték be. Erre már nyugodtan lehet mondani, hogy Elliottot gyakorlatilag száműzték az Aston Villa keretéből. 

A Liverpool kölcsönadta Harvey Elliottot, aki idáig elvétve kapott lehetőséget az Aston Villánál
A Liverpool kölcsönadta Harvey Elliottot, aki idáig elvétve kapott lehetőséget az Aston Villánál  Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mit mond Harvey Elliott edzője, Unai Emery?

S ez megtörtént a minap is, miután a birminghamiek a svájci Basel elleni Európa-liga meccskeretéből is kimaradtak. Unai Emery vezetőedzőt ezért Elliottról is kérdezték a nemzetközi kupameccs előtt.

– Először is, ez teljes mértékben az én döntésem volt. Ő kölcsönben játszik nálunk, de nem biztos, hogy jövő nyáron végleg megvesszük – kezdte Emery a sajtótájékoztatón, amikor Elliottról kérdezték. 

Mint ismert, a Villa úgy vette kölcsön a játékost, hogy egy bizonyos meccsszám fölött kötelesek megvenni. Ugyanakkor jelen helyzetben erre igencsak kevés esély van. Emery ezután megvédte az angol játékost.

–Remélhetőleg mind neki, mind nekünk a legjobb megoldást találjuk meg. Tisztelem őt játékosként és emberként is. Jól edz, de van egy bizonyos körülmény, ami vele kapcsolatos. Remélhetőleg találunk egy megoldást, hogy folyamatosan játszhasson, és folytathassa karrierjét nálunk vagy máshol.

Elliott és a Liverpool nehéz helyzete

A játékos nincs könnyű szituációban, ugyanis még augusztusban a Liverpool színeiben is pályára lépett a Premier League-ben a Newcastle United elleni meccs utolsó percében. A FIFA szabályai pedig egyértelműek, egy játékos egy idényben maximum két csapat színeiben szerepelhet. 

Ezért a Liverpool azt nem teheti meg, hogy a januári átigazolási ablakban visszahívja a játékost, s utána továbbadja egy harmadik együttesnek. Ha a Vörösök Birminghamből hazarendelik Elliottot, akkor az azt jelenti, hogy tavasszal a Liverpool színeiben játszhatna.

Elliott a támadó középpályás poszt mellett jobbszélsőként is bevethető, akár a nemrégiben a kevés játéklehetőség miatt kifakadó Mohamed Szalah helyén. Az már persze más kérdés, hogy a meccsek hiányában valószínűleg teljesen formán kívül van az angol. 

