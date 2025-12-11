Hiába Szoboszlai gólja, a Liverpool továbbra is a BL-meglepetéscsapat hátát nézi

Újabb forduló ment le a Bajnokok Ligája alapszakaszából. A hatodik kör kedden Szoboszlai Dominik győztes gólját hozta büntetőből az Inter ellen Milánóban, de a Barcelona és a Bayern München is nyert. Szerdán aztán Real Madrid–Manchester City rangadót rendeztek, ahol a vendégek 2-1-re nyertek. Xabi Alonso vezetőedző körül az újabb vereség pedig még több kérdést hoz fel a jövőjével kapcsolatban a Real Madrid kispadján. 2025-ben már több fordulót nem rendeznek a BL-ben, hat forduló után – kettő van még hátra – után az Arsenalon és a Bayernen kívül még igazából egyik csapat sem biztosította a helyét a nyolcaddöntőben.

Az Arsenal vezeti a Bajnokok Ligája tabelláját hat forduló után is Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

BL-tabella: a Liverpool még mindig nincs az első nyolcban

A 36 csapatos alapszakaszban az első nyolc helyezett automatikusan bejut a legjobb 16 közé, míg a 9-24. helyen végző együttesek rájátszás során juthatnak be a nyolcaddöntőbe. Már csak egy csapat, az Arsenal hibátlan, emellett négy együttes nyeretlen még – a norvég Bodö/Glimt, a cseh Slavia Praha, a spanyol Villarreal és a kazah Kajrat Almati.

Szoboszlaiék hiába nyertek a hatodik Inter otthonában, továbbra sincsenek benne az első nyolcban. Igaz, érdemes ránézni a tabellára. A Liverpool úgy a kilencedik 12 ponttal, hogy előtte három csapatnak – Inter, Real Madrid, Atlético Madrid – is ugyanennyi pontja van, csak a gólkülönbségük jobb, mint az angol bajnoknak.

A Liverpool januárban előbb a Marseille otthonában lép pályára, majd az azeri Qarabag ellen zárja az alapszakaszt az Anfielden.

A Galatsaray is visszaesett

Sallai Roland csapata legutóbb az AS Monaco otthonában kapott ki 1-0-ra. Ez zsinórban a második veresége volt az isztambuli csapatnak, de még így is a rájátszást érő 18. helyen áll. Igaz, Sallaiékra januárban nagyon kemény két meccs vár.

Január 21-én az Atlético Madrid látogat a Rams Parkba.

Január 28-án pedig a Manchester City otthonában lép pályára a Galata.

Ez lenne a BL meglepetéscsapata?

A tabellára ránézve talán kilóg a sorból az olasz Atalanta. A bergamói együttes hat meccséből négyet is megnyert, illetve a Slavia elleni döntetlenjével 13 pontot, amivel az ötödik. A legutóbb éppen a Chelsea-t legyőző Atalanta mindössze az első fordulóban, a címvédő PSG-től kapott ki, igaz, akkor nagy pofonba szaladt bele. A párizsi együttes 4-0-val ütötte ki az olaszokat.