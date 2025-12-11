LiverpoolBajnokok LigájaAtalantaSzoboszlai DominikReal Madrid

Hiába Szoboszlai gólja, a Liverpool továbbra is a BL-meglepetéscsapat hátát nézi

Már hat forduló lement a Bajnokok Ligája alapszakaszából, ugyanakkor a mezőny annyira sűrű, hogy a hibátlan Arsenalon és az éppen az Ágyúsoktól korábban kikapó Bayern Münchenen kívül más csapat még nem nagyon biztosította a helyét a legjobb nyolcban. A Liverpool kedden Szoboszlai Dominik góljával nyert az Inter ellen, ugyanakkor rosszabb gólkülönbsége miatt továbbra sincs ott a BL-tabella top nyolc együttese között.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 8:51
A Szoboszlai Dominik értékesítette a büntetőt az Inter ellen az utolsó percekben
A Szoboszlai Dominik értékesítette a büntetőt az Inter ellen az utolsó percekben Fotó: AFP/STEFANO RELLANDINI
Újabb forduló ment le a Bajnokok Ligája alapszakaszából. A hatodik kör kedden Szoboszlai Dominik győztes gólját hozta büntetőből az Inter ellen Milánóban, de a Barcelona és a Bayern München is nyert. Szerdán aztán Real Madrid–Manchester City rangadót rendeztek, ahol a vendégek 2-1-re nyertek. Xabi Alonso vezetőedző körül az újabb vereség pedig még több kérdést hoz fel a jövőjével kapcsolatban a Real Madrid kispadján. 2025-ben már több fordulót nem rendeznek a BL-ben, hat forduló után – kettő van még hátra – után az Arsenalon és a Bayernen kívül még igazából egyik csapat sem biztosította a helyét a nyolcaddöntőben.

Az Arsenal vezeti a Bajnokok Ligája tabelláját hat forduló után is
Az Arsenal vezeti a Bajnokok Ligája tabelláját hat forduló után is  Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

BL-tabella: a Liverpool még mindig nincs az első nyolcban

A 36 csapatos alapszakaszban az első nyolc helyezett automatikusan bejut a legjobb 16 közé, míg a 9-24. helyen végző együttesek rájátszás során juthatnak be a nyolcaddöntőbe. Már csak egy csapat, az Arsenal hibátlan, emellett négy együttes nyeretlen még – a norvég Bodö/Glimt, a cseh Slavia Praha, a spanyol Villarreal és a kazah Kajrat Almati. 

Szoboszlaiék hiába nyertek a hatodik Inter otthonában, továbbra sincsenek benne az első nyolcban. Igaz, érdemes ránézni a tabellára. A Liverpool úgy a kilencedik 12 ponttal, hogy előtte három csapatnak – Inter, Real Madrid, Atlético Madrid – is ugyanennyi pontja van, csak a gólkülönbségük jobb, mint az angol bajnoknak.

A Liverpool januárban előbb a Marseille otthonában lép pályára, majd az azeri Qarabag ellen zárja az alapszakaszt az Anfielden.

A Galatsaray is visszaesett

Sallai Roland csapata legutóbb az AS Monaco otthonában kapott ki 1-0-ra. Ez zsinórban a második veresége volt az isztambuli csapatnak, de még így is a rájátszást érő 18. helyen áll. Igaz, Sallaiékra januárban nagyon kemény két meccs vár.

  • Január 21-én az Atlético Madrid látogat a Rams Parkba.
  • Január 28-án pedig a Manchester City otthonában lép pályára a Galata.

Ez lenne a BL meglepetéscsapata?

A tabellára ránézve talán kilóg a sorból az olasz Atalanta. A bergamói együttes hat meccséből négyet is megnyert, illetve a Slavia elleni döntetlenjével 13 pontot, amivel az ötödik. A legutóbb éppen a Chelsea-t legyőző Atalanta mindössze az első fordulóban, a címvédő PSG-től kapott ki, igaz, akkor nagy pofonba szaladt bele. A párizsi együttes 4-0-val ütötte ki az olaszokat. 

Az Atalanta idáig mindenkit meglep a Bajnokok Ligájában
Az Atalanta idáig mindenkit meglep a Bajnokok Ligájában  Fotó: EMANUELE COMINCINI / NurPhoto

A bajnokságban szenvedő, csak 12. Atalantánál már edzőváltás is volt az ősszel. A nyáron az AS Romához távozó Gian Piero Gasperinit Ivan Juric váltotta, akit azonban novemberben kirúgtak. Az őt váltó Raffaelle Paladino – aki korábban a Fiorentinát vezette a Konferencialiga elődöntőjébe – mérlege a Serie A-ban két győzelem és két vereség, ugyanakkor a BL-ben két meccsen hat pontot gyűjtött a csapat. 

Az Atalanta számára pedig az első nyolcban zárás innentől abszolút valós forgatókönyv, miután a hetedik fordulóban a spanyol Athletic Bilbaót fogadja, majd a belga Royale Union SG otthonában zárja az alapszakaszt.

A Barcelona csak a 15. helyen áll

A katalán csapatnak nagyon kellett a Frankfurt elleni 2-1-es győzelem kedden, ugyanis előtte már két vereséget is elszenvedett Hansi Flick együttese az alapszakaszban. A Barcának a 15. pozíció nem néz ki jól, de abban reménykedhet, hogy az utolsó két fordulóban a még nyeretlen Slavia Praha és a dán Köbenhavn ellen lép pályára, emellett a nyolcadik hely mindössze két pontra van. 

Januárban a hetedik fordulót 20-án és 21-én rendezik, az utolsó fordulóban pedig minden meccset egyszerre játszanak le egy héttel később.

Bajnokok Ligája tabellájának élmezőnye:

  1. Arsenal 18 pont, 17-1-es gólkülönbség
  2. Bayern München 15 pont, 18-7
  3. Paris Saint-Germain 13 pont, 19-8
  4. Manchester City 13 pont, 12-6
  5. Atalanta 13 pont, 8-6 
  6. Internazionale 12 pont 12-4
  7. Real Madrid 12 pont, 13-7
  8. Atlético Madrid 12 pont, 15-12 
  9. Liverpool 12 pont, 11-8
  10. Borussia Dortmund 11 pont, 19-13
  11. Tottenham Hotspur 11 pont, 13-7

