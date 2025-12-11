Már a saját közönsége is kifütyüli a Realt – megvan, mikor rúghatják ki Alonsót

Nincs minden rendben a Real Madrid háza táján. Sérüléshullám sújtja a csapatot, és az eredmények sem jönnek, a legutóbbi nyolc mérkőzésből mindössze kettőt nyert meg a királyi gárda. Xabi Alonso vezetőedzőnek nem áll jól a szénája, a Marca értesülései szerint a Celta Vigo elleni hétvégi vereség után egy meccset adott neki még a klub vezetősége. Ezt azonban ismét csak elbukta a Real Madrid.

A Real Madrid játékosai foghatják a fejüket az újabb vereség után Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Xabi Alonso nem panaszkodhat

Szerda este a Manchester City vendégeskedett a spanyol fővárosban. A BL-rangadót jobban kezdő hazaiak szereztek vezetést a korábban mellőzött Rodrygo révén, de az angolok a semmiből egyenlítettek, majd Erling Haaland tizenegyesével 2-1-re meg is nyerték a találkozót. A Santiago Bernabéu közönségének zsinórban a második hazai vereséget kellett végignéznie, ezt már nem viselték csendben a drukkerek, kifütyülték a csapatot, a manchesteriek pedig azzal szúrtak oda nekik, hogy a Citynek legalább egy Pep Guardiolája van.

A füttykoncertet természetesen Xabi Alonso is hallotta.

– Ilyen is volt, de egyébként tapsoltak és végig űztek minket előre. Mi pedig próbálkoztunk. Nem vagyunk elégedettek a sorozatunkkal, ez nyilvánvaló, de nem tudok senkinek semmit felróni. A szurkolóknak soha, mert sok mindent átéltek és sokat tudnak erről. A játékosoknak pedig ma szintén nem – magyarázta a Real Madrid vezetőedzője. – Az utolsó pillanatokig próbálkoztunk, és jól is kezdtük a meccset, megszereztük a vezetést, de vannak olyan pillanatok, amikor egy-egy gyomros jobban fáj, és most ez volt a helyzet. Egy szöglet és egy tizenegyes, tíz perc alatt fordítottak. Kemény és kiegyenlített meccs volt, de gólt kaptunk, nem védekeztünk jól azokban a helyzetekben. Utána mindent beleadtunk a legvégéig, voltak helyzeteink, csak a befejezések hiányoztak. De tényleg nem tudok semmit felróni a csapatnak.

A pletykák miatt Xabi Alonso természetesen nem kerülhette el a jövőjére vonatkozó kérdéseket. – Engem a következő meccs aggaszt, itt a Real Madrid a fontos. A csapat, a játékosok, és hogy hogyan tudok segíteni nekik. Nem rólam szól ez az egész.