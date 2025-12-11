Bajnokok LigájaXabi AlonsoManchester CityReal Madrid

Már a saját közönsége is kifütyüli a Realt – megvan, mikor rúghatják ki Alonsót

Nem úgy sikerült a szerda este, ahogy azt a királyi gárdánál elképzelték. Hiába kezdett jobban a Real Madrid, 2-1-re kikapott a Manchester Citytől a Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában. A szurkolók nehezen viselik az újabb vereséget, kérdés, hogy a klubvezetés mit lép. A Marca szerint terítéken van Xabi Alonso menesztése, de a Real Madrid játékosai marasztalnák a vezetőedzőt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 6:05
A BBC szerint Xabi Alonso még néhány napig biztosan a Real Madrid edzője marad Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
Nincs minden rendben a Real Madrid háza táján. Sérüléshullám sújtja a csapatot, és az eredmények sem jönnek, a legutóbbi nyolc mérkőzésből mindössze kettőt nyert meg a királyi gárda. Xabi Alonso vezetőedzőnek nem áll jól a szénája, a Marca értesülései szerint a Celta Vigo elleni hétvégi vereség után egy meccset adott neki még a klub vezetősége. Ezt azonban ismét csak elbukta a Real Madrid.

A Real Madrid játékosai foghatják a fejüket az újabb vereség után
A Real Madrid játékosai foghatják a fejüket az újabb vereség után Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Xabi Alonso nem panaszkodhat

Szerda este a Manchester City vendégeskedett a spanyol fővárosban. A BL-rangadót jobban kezdő hazaiak szereztek vezetést a korábban mellőzött Rodrygo révén, de az angolok a semmiből egyenlítettek, majd Erling Haaland tizenegyesével 2-1-re meg is nyerték a találkozót. A Santiago Bernabéu közönségének zsinórban a második hazai vereséget kellett végignéznie, ezt már nem viselték csendben a drukkerek, kifütyülték a csapatot, a manchesteriek pedig azzal szúrtak oda nekik, hogy a Citynek legalább egy Pep Guardiolája van.

A füttykoncertet természetesen Xabi Alonso is hallotta.

– Ilyen is volt, de egyébként tapsoltak és végig űztek minket előre. Mi pedig próbálkoztunk. Nem vagyunk elégedettek a sorozatunkkal, ez nyilvánvaló, de nem tudok senkinek semmit felróni. A szurkolóknak soha, mert sok mindent átéltek és sokat tudnak erről. A játékosoknak pedig ma szintén nem – magyarázta a Real Madrid vezetőedzője. – Az utolsó pillanatokig próbálkoztunk, és jól is kezdtük a meccset, megszereztük a vezetést, de vannak olyan pillanatok, amikor egy-egy gyomros jobban fáj, és most ez volt a helyzet. Egy szöglet és egy tizenegyes, tíz perc alatt fordítottak. Kemény és kiegyenlített meccs volt, de gólt kaptunk, nem védekeztünk jól azokban a helyzetekben. Utána mindent beleadtunk a legvégéig, voltak helyzeteink, csak a befejezések hiányoztak. De tényleg nem tudok semmit felróni a csapatnak.

A pletykák miatt Xabi Alonso természetesen nem kerülhette el a jövőjére vonatkozó kérdéseket. – Engem a következő meccs aggaszt, itt a Real Madrid a fontos. A csapat, a játékosok, és hogy hogyan tudok segíteni nekik. Nem rólam szól ez az egész.

Courtois és Bellingham is kiállt a Real Madrid edzője mellett

Nos, a következő mérkőzés az Alavés elleni bajnoki lesz vasárnap. A BBC úgy tudja, akkor még mindenképp a spanyol tréner irányítja majd a csapatot, egyelőre nem rúgják ki őt, de egy esetleges újabb vereség már valóban az állásába kerülne. Ezt a játékosok szeretnék elkerülni, legalábbis amikor szerdán róla kérdezték őket, többen is kiálltak mellette.

– Rossz szériában vagyunk, de ma megmutattuk, hogy az edző mögött állunk – fogalmazott Thibaut Courtois. 

Egy jó ellenféltől kaptunk ki, ilyesmi előfordul. Ha jó formában lennénk, senki nem szólna semmit. Nehéz a helyzet, megértem, mi is aggódunk. De teljes mellszélességgel kiállunk az edző mellett. Úgy gondolom, ha valaki nem lett volna ott ma, 6-0-ra bukjuk el a meccset. De mindenki az utolsó másodpercig küzdött, mindent beleadtunk. Egyes játékosok a határaikat feszegették. Egy hajóban evezünk.

Ezt megerősítette Jude Bellingham is. – Nagyszerű edzőnk van. Személy szerint nekem kiváló a kapcsolatom vele, ahogy másoknak is. A néhány döntetlenünk után nagyon jó beszélgetéseink voltak házon belül, és úgy éreztük, magunk mögött hagytuk azt a formát a legutóbbi két meccs előtt. Hiszek benne, hogy nem kell még leírnunk ezt az idényt csak azért, mert rossz formában vagyunk.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló

  • Qarabag (azeri)–Ajax Amsterdam (holland) 2-4 (1-1), gólszerzők: Duran (10.), Matheus Silva (47.), illetve Dollberg (39.), Gloukh (79., 90.), Gaaei (83.)
  • Villarreal (spanyol)–FC Köbenhavn (dán) 2-3 (0-1), gólszerzők: Comesana (47.), Oluwaseyi (56.), illetve Elyounoussi (2.), Acsuri (48.), Cornelius (90.)
  • Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-1), gólszerzők: Brandt (18., 51.), ill. Aleesami (42.), Hauge (76.)
  • Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol) 2-2 (1-0), gólszerzők: Guimaraes (13., öngól), Grimaldo (88.), ill. Gordon (51. – 11-esből), Miley (74.)
  • Benfica (portugál)–SSC Napoli (olasz) 2-0 (1-0), gólszerző: Rios (20.)
  • Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi) 2-0 (0-0), gólszerző: McKennie (67.), David (73.)
  • Club Brugge (belga)–Arsenal (angol) 0-3 (0-1), gólszerzők: Madueke (25., 47.), Martinelli (56.)
  • Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0-0
  • Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1-2 (1-2), gólszerzők: Rodrygo (28.), ill. Reilly (35.), Haaland (43. – 11-esből)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

