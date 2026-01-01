polgármesterNew YorkZohran Mamdani

A Koránra esküdött fel New York új polgármestere

Zohran Mamdani, New York város új polgármestereként, két Koránra tette kezét, amikor hivatali esküt tett. A ceremóniára éjfél után került sor. A muszlim polgármestert Soros-támogatás és radikális kapcsolatok segítették hatalomra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 11:52
Zohran Mamdani New York muszlim polgármestere esküt tett Fotó: AMIR HAMJA Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az új polgármestert, a 34 éves Zohran Mamdanit Letitia James, New York állam főügyésze eskette fel egy elhagyatott metróállomáson. A szertartás éjfél után zajlott.

Zohran Mamdani letette a hivatali esküt New York polgármestereként (Fotó: AMIR HAMJA / POOL)
Zohran Mamdani letette a hivatali esküt New York polgármestereként (Fotó: Amir Hamja)

Mamdani azt mondta, azért választották esküje helyszínéül a régi városháza metróállomást, mert szerinte ez a tömegközlekedés jelentőségét jelképezi New York életében. A szertartáson bejelentette a város új közlekedési biztosát is. A polgármesteri hivatal szerint az eskü helyszínének megválasztása azt jelképezi, hogy Mamdani elkötelezett a város mindennapi dolgozói mellett, akik nap mint nap működtetik a várost.

A leköszönő polgármester, Eric Adams is részt vett a szertartáson, annak ellenére, hogy korábban azt mondta, nem megy el az eskütételre. Végül úgy nyilatkozott: szeretné a hatalom békés átadását személyes jelenlétével is kifejezni – írja az Origo.

Mamdani – muszlim hite miatt – a Koránra tette le az esküt. Éjfélkor két Koránra tette a kezét: nagyapjáéra, valamint Arturo Schomburg író-történész Koránjára.

A hajnali eskütételt követően délután – helyi idő szerint – egy órakor tartanak egy nyilvános eseményt, ahol Mamdanit politikai szövetségese, Alexandria Ocasio-Cortez bronxi demokrata képviselő mutatja be, és Bernie Sanders vermonti szenátor esketi fel másodszor – írja a The Guardian.

Soros-támogatás, radikális kapcsolatok – ez áll a muszlim polgármester mögött

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Fox News vizsgálata szerint Mamdani politikai felemelkedése egy tudatosan felépített hálózat eredménye: Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai (Open Society Foundations) több mint 2,5 millió dollárral támogatták azokat a szervezeteket – köztük az MPower Change-et és az Emgage-et –, amelyek közvetlenül segítették Mamdani kampányát.

A dokumentumok 110 szervezetet azonosítottak, amelyek Mamdanit támogatták. Ezek között muszlim és szocialista csoportok, valamint 76 demokrata párti és szakszervezeti szervezet szerepel. 

A Soroshoz köthető alapítványokon kívül mások is több millió dollárral támogatták a hálózathoz tartozó nonprofit szervezeteket. Az adományok – a hivatalos indoklás szerint – a „polgári részvételt” és az „emberi jogok előmozdítását” szolgálták, ám valójában politikai befolyásszerzést segítettek elő. Mamdani polgármesteri kampánya mögött ugyanaz a politikai infrastruktúra áll, amely évek óta építi a „muszlim progresszív” politikusok hálózatát több amerikai államban. A Mamdanit támogató vallási vezetők között több olyan imám is van, akit korábban antiszemita kijelentéseik vagy radikális iszlamista nézetei miatt ért kritika. 

New York egyik neves rabbija, Elliot Cosgrove kemény szavakkal bírálta a megválasztott polgármestert. A rabbi szerint a polgármester veszélyt jelent a zsidó közösségre. 

Borítókép: Zohran Mamdani (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.
Felhasználónév
2024. január 1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

Csépányi Balázs avatarja

Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének, és még csak most jön a java.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu