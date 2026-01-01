A Koránra esküdött fel New York új polgármestere

Mamdani azt mondta, azért választották esküje helyszínéül a régi városháza metróállomást, mert szerinte ez a tömegközlekedés jelentőségét jelképezi New York életében. A szertartáson bejelentette a város új közlekedési biztosát is. A polgármesteri hivatal szerint az eskü helyszínének megválasztása azt jelképezi, hogy Mamdani elkötelezett a város mindennapi dolgozói mellett, akik nap mint nap működtetik a várost.

A leköszönő polgármester, Eric Adams is részt vett a szertartáson, annak ellenére, hogy korábban azt mondta, nem megy el az eskütételre. Végül úgy nyilatkozott: szeretné a hatalom békés átadását személyes jelenlétével is kifejezni – írja az Origo.