Az új polgármestert, a 34 éves Zohran Mamdanit Letitia James, New York állam főügyésze eskette fel egy elhagyatott metróállomáson. A szertartás éjfél után zajlott.
A Koránra esküdött fel New York új polgármestere
Zohran Mamdani, New York város új polgármestereként, két Koránra tette kezét, amikor hivatali esküt tett. A ceremóniára éjfél után került sor. A muszlim polgármestert Soros-támogatás és radikális kapcsolatok segítették hatalomra.
Mamdani azt mondta, azért választották esküje helyszínéül a régi városháza metróállomást, mert szerinte ez a tömegközlekedés jelentőségét jelképezi New York életében. A szertartáson bejelentette a város új közlekedési biztosát is. A polgármesteri hivatal szerint az eskü helyszínének megválasztása azt jelképezi, hogy Mamdani elkötelezett a város mindennapi dolgozói mellett, akik nap mint nap működtetik a várost.
A leköszönő polgármester, Eric Adams is részt vett a szertartáson, annak ellenére, hogy korábban azt mondta, nem megy el az eskütételre. Végül úgy nyilatkozott: szeretné a hatalom békés átadását személyes jelenlétével is kifejezni – írja az Origo.
Mamdani – muszlim hite miatt – a Koránra tette le az esküt. Éjfélkor két Koránra tette a kezét: nagyapjáéra, valamint Arturo Schomburg író-történész Koránjára.
További Külföld híreink
A hajnali eskütételt követően délután – helyi idő szerint – egy órakor tartanak egy nyilvános eseményt, ahol Mamdanit politikai szövetségese, Alexandria Ocasio-Cortez bronxi demokrata képviselő mutatja be, és Bernie Sanders vermonti szenátor esketi fel másodszor – írja a The Guardian.
További Külföld híreink
Soros-támogatás, radikális kapcsolatok – ez áll a muszlim polgármester mögött
Korábban beszámoltunk róla, hogy a Fox News vizsgálata szerint Mamdani politikai felemelkedése egy tudatosan felépített hálózat eredménye: Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai (Open Society Foundations) több mint 2,5 millió dollárral támogatták azokat a szervezeteket – köztük az MPower Change-et és az Emgage-et –, amelyek közvetlenül segítették Mamdani kampányát.
A dokumentumok 110 szervezetet azonosítottak, amelyek Mamdanit támogatták. Ezek között muszlim és szocialista csoportok, valamint 76 demokrata párti és szakszervezeti szervezet szerepel.
A Soroshoz köthető alapítványokon kívül mások is több millió dollárral támogatták a hálózathoz tartozó nonprofit szervezeteket. Az adományok – a hivatalos indoklás szerint – a „polgári részvételt” és az „emberi jogok előmozdítását” szolgálták, ám valójában politikai befolyásszerzést segítettek elő. Mamdani polgármesteri kampánya mögött ugyanaz a politikai infrastruktúra áll, amely évek óta építi a „muszlim progresszív” politikusok hálózatát több amerikai államban. A Mamdanit támogató vallási vezetők között több olyan imám is van, akit korábban antiszemita kijelentéseik vagy radikális iszlamista nézetei miatt ért kritika.
New York egyik neves rabbija, Elliot Cosgrove kemény szavakkal bírálta a megválasztott polgármestert. A rabbi szerint a polgármester veszélyt jelent a zsidó közösségre.
Borítókép: Zohran Mamdani (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 2 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A korrupció szennyét egyre radikálisabb, önkényesebb döntésekkel kívánja kompenzálni Brüsszel
Az Európai Parlament – ahogy azon kívül még más uniós intézmények – tekintélyét az elmúlt években több jelentős pénzügyi botrány tépázta meg – hívta fel a figyelmet elemzésében a Tűzfalcsoport.
Orbán Balázs összegezte a 2025-ös év politikai fordulópontjait
„Aki békét akar, 2026-ban is velünk tart” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Balázs.
Borzasztó részletek derültek ki: több tucat halottja van a svájci síparadicsomban történt szilveszteri balesetnek + videó
A mentésben tíz helikopter vett részt, megteltek a kórházak a sérültekkel.
Putyin újévi üdvözletébe beleremegett Ukrajna + videó
Szilveszterkor Oroszország több hullámban indított dróntámadásokat az ukrán területek ellen.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A korrupció szennyét egyre radikálisabb, önkényesebb döntésekkel kívánja kompenzálni Brüsszel
Az Európai Parlament – ahogy azon kívül még más uniós intézmények – tekintélyét az elmúlt években több jelentős pénzügyi botrány tépázta meg – hívta fel a figyelmet elemzésében a Tűzfalcsoport.
Orbán Balázs összegezte a 2025-ös év politikai fordulópontjait
„Aki békét akar, 2026-ban is velünk tart” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Balázs.
Borzasztó részletek derültek ki: több tucat halottja van a svájci síparadicsomban történt szilveszteri balesetnek + videó
A mentésben tíz helikopter vett részt, megteltek a kórházak a sérültekkel.
Putyin újévi üdvözletébe beleremegett Ukrajna + videó
Szilveszterkor Oroszország több hullámban indított dróntámadásokat az ukrán területek ellen.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!