A Birodalom visszavág Zohran Mamdanival

Azt is mondhatnánk: Amerikában a neomarxista–iszlamista Zohran Mamdani New York-i polgármesterré választásával győzelmet aratott a szentségtelen szövetség. (Ráadásul győzelmeket, de ez csak apró zárójel, amit az alábbiakban kibontok.)

Jeszenszky Zsolt
2025. 11. 12. 5:12
Fotó: ALEXI J. ROSENFELD Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Kezdjük ott, hogy mi is ez a bizonyos „szentségtelen szövetség”. Magyarul kevésbé használjuk, kicsivel talán nyakatekertebb is, nem egészen adja annyira, mint angolul: „unholy alliance”. Eleve a „szentségtelen” és az „unholy” szavaknak eltérő a jelentésárnyalata. A „szentségtelen” körülbelül annyit jelent, hogy hiányzik belőle a divinitás, vagyis a szakralitásától meg lett fosztva, be lett „piszkítva”. Angolul is persze, de az „unholy” ennél picit többet is hordoz magában: implicite benne van a gonoszság, kifejezetten a dolog sátáni mivolta is. Az „unholy alliance” nem csak olyan szövetség, ami nem viseli Isten áldását, pecsétjét, egy általa megerősített szent köteléket (mint a „holy matrimony”, azaz a „szent házasság”, amit magyarul szintén kicsit máshogy, a „házasság szentsége”-ként használunk). Az „unholy alliance” kifejezetten Isten ellen, a gonosz, sátáni erők által vezetve köttetett; a „szentségtelen szövetség” kifejezést itt és most így értelmezzük.

Nos, ennyit a grammatikai-szemantikai-eszkatológiai háttérről, ezúton is elnézést kérve a spiritualitás mélységeire és ennek nyelvi kifejeződéseire kevésbé fogékony olvasóktól. Szóval a konkrétum: New Yorkban polgármesterré választották az önmagát demokratikus szocialistaként definiáló, a valóságban neomarxista-iszlamista Zohran Mamdanit. (New Yorkban. Ahol a világ egyik legnagyobb, legjelentősebb zsidó közössége él. Készülnek is már a menekülésre, úgy nagyjából egymillióan – erről konkrét felmérés készült, még a választás előtt.)

De hogyan is találtak ezek egymásra? Hiszen az iszlám az Allahnak való teljes engedelmességről szól, a marxizmus pedig teljességgel materialista, ateista; tagadja bármiféle isteni, természetfölötti lény létezését. Az iszlámnak szigorú előírásai vannak a szexre vonatkozóan. Beleértve nemcsak mindazt, amit előír, illetve tilt, hanem azt is, amit megenged. Például az iszlám hittételekből az is levezethető, hogy a kirívóan öltözködő nők megerőszakolása esetén a nő a hibás, de általában véve is, a nőkkel szembeni – akár szexuális – erőszak számos esetben „rendben van”. A homoszexualitást pedig halállal bünteti az iszlám. (Az, hogy ezt nem mindenki és nem mindenhol tartják be, akár a büntetés végrehajtását, akár azt, hogy a tevékenységet igenis űzik, csak éppen este, az asztal alatt, amikor Allah nem látja, az a mostani szempontunkból irreleváns, mert a deklarált elveket nézzük.) A neomarxista, „woke” világban viszont nemhogy megengedett a homoszexualitás, hanem kifejezetten támogatott, felkarolandó kisebbség mindenki, aki valamilyen szexuális devianciát folytat vagy vall magáénak. (Igaz, a feminizmus is a woke-marxizmus része, így a nőkkel szembeni erőszak sem megengedett – van azért néhány [nagyon kevés] pozitív eleme is ennek az ideológiagyűjteménynek.) 

Zohran Mamdani, New York City mayoral candidate, during an election night event at The Brooklyn Paramount Theater in the Brooklyn borough of New York, US, on Tuesday, Nov. 4, 2025. Mamdani won a historic victory to become the city's 111th mayor defeating independent mayoral candidate Andrew Cuomo and Republican mayoral candidate Curtis Sliwa. (Photo by Neil Constantine/NurPhoto) (Photo by Neil Constantine / NurPhoto via AFP)
Fotó: NEIL CONSTANTINE/NurPhoto

Szóval olyanok ezek, mint tűz és víz. A radikális iszlám és a szélsőbaloldal nem egyeztethető össze. Persze, volt már olyan, hogy megpróbálták. Az 1978-as iráni forradalomban a naiv baloldali radikálisok még együtt harcoltak az iszlám fundamentalistákkal. 1979-ben viszont már a golyózápor rossz végén találták magukat. A győzelem után az utóbbiak – Khomeini ajatollah vezetésével – ugyanis hopp, tömegesen kivégezték az előbbieket.

De most újra megpróbálják. Nem kell ezen meglepődnünk: a kommunisták már többször is újra próbálták. „Mint a gyalogkakukkban a prérifarkas, aki lyukat üt a kanyonba, mégis mindig újra próbálja”; „Az nem volt igazi kommunizmus! De majd most sikerülni fog!!” Minden alkalommal sikerült is: egyre több lett az áldozat. Egymást is kinyírták. De amikor az iszlámmal kerülnek szemben, akkor ők is mind áldozatok. Az iszlám ugyanis lényegesen erősebb náluk. A lila hajú, szójalattén cseperedett, elhízott, avagy csont és bőr, genderfluid, vitalitásuktól megfosztott, fizikai – vagy bármilyen érdemi – munkára képtelen, az egyetemnek hívott indoktrinációs központokban feminizmusból, interszekcionalitásból vagy víz alatti kosárfonásból diplomát szerzett neomarxista (ál-)értelmiség a nagyot nézésen kívül nem sokra lesz képes, amikor az életerős muszlim férfiak eljönnek értük. Először csak a saría, az iszlám törvénykezés bevezetésével, aztán fizikailag is.

Most még csak „lopakodva” jönnek, az ostoba baloldaliak azonban szélesre nyitják nekik az ajtót, sőt még be is hívják őket. A mesében a farkas eljátssza a beteget, és bebocsátást kér – az okos kismalac pedig egyenként beengedi a végtagjait, de zsákot húz azokra és leforrázza. Na, a balosok nem rendelkeznek egy malac eszével. Ők beszavazzák a parlamentekbe, városházákba, vezető pozíciókba az iszlamistákat. Mert ennyi muszlim szavazó (még) nincs Amerikában, hogy pusztán velük győzni lehessen. Az önsorsrontó balosok száma azonban rémisztően magas. Különösen a fiatalok – és a nők! – körében. Erről is van mérés: New Yorkban a Z generációs nők (tehát a 18–29 közöttiek) 84 százaléka Mamdanira szavazott! De a 30–44 közöttieknek is a kétharmada. Atyaúristen…

Persze, nyilván nem azért, mert saría törvényeket akarnak. Mamdani nem is helyezett ilyet kilátásba. Nyíltan nem. Ő báránybőrbe bújt farkas. Jóképű, mosolygós, szépen beszél. És ő is elvégezte az egyetemen a víz alatti kosárfonás szakot. (Jó, jó, az afrikanizmus „tudományából” diplomázott a Maine állambeli Bowdoin College-ban.) Pontosan tudja, hogyan kell mindenféle „bullshitbe” csomagolni és eladni önmagát.

Mamdani megígérte mindazt, amit az egyetemeken agymosott, a valódi szocializmust egyáltalán nem ismerő, de arra vágyakozó urbánus középosztály hallani akar. Ez a középosztály ugyanis – a globalista elit egyre nagyobb hatalmi és anyagi koncentrációja miatt – szép lassan csúszik lefelé. A fiataloknak már elérhetetlenek azok a célok, amiket a szüleik kemény munkával és kitartással még el tudtak érni. Saját ingatlan, tisztességes fizetés, kiszámítható egzisztencia, miegymás. Viszont a szüleik pénzéből arra még futja, hogy drága egyetemeken hülyeségeket tanuljanak, és lébecolhassanak az életben. Hogy munka helyett mindenféle NGO-knál aktivistáskodjanak. De mivel igazából minden a szüleiké, nekik maguknak semmilyük nincs – és mégsem boldogok, hiába mondta ezt Klaus Schwab –, nagyon tetszik nekik mindaz, amit Mamdani ígért: ingyenes iskola, ingyenes tömegközlekedés, ingyenes egészségügy, harmincdolláros minimumórabér, állami élelmiszerboltok, mesterségesen befagyasztott lakbérek stb. A mennyországot ígérte neki – ők pedig bekajálták.

De eközben természetesen a mennyországot ígéri a valódi törzsbázisának, a muszlim szavazóknak is. Legalábbis az ő mennyországukat. És mielőtt odakerülnek, már itt a Földön is iszlám törvényeket ígér nekik. A szólás- és vallásszabadság, az emberi jogok, a nők jogai – ezek mind-mind mennek a kukába. Good-bye, demokrácia! Demokratikus úton számolja fel a demokráciát – és ez fontos elem. A demokrácia az iszlámban „haram”, azaz tiltott. De az iszlám ravasz. Ott van náluk a takijja, a színlelés: amikor szabad hazudni az iszlám terjesztése érdekében. És az igazán dörzsölt, már a nyugati világban aktív iszlamisták körében a „bullet vs. ballot” gondolata. Azaz: golyó kontra szavazólap.

Vagyis az iszlámot erőszakkal is kell terjeszteni. De ha ez épp nem megoldható kellő hatékonysággal, akkor más eszközökkel, akár a demokráciáéival is. Most pontosan ez történik. Képviselői, polgármesteri pozíciókat szereznek. A kongresszusban ott ül Ilhan Omar, Rashida Tlaib, New Yorkban pedig januártól Zohran Mamdani. New York az eddigi legnagyobb zsákmányuk.

És miközben a globalizmus vesztesei, a lecsúszó középosztály, az illúziókkal megvásárolt fiatalok és öregedő széplelkek beszavazzák a „nép fiaként” megjelenő iszlamistát, nézzük csak meg, ki volt a kampányának legnagyobb támogatója? Ki kürtölte azonnal világgá, mennyire örül a győzelmének? Bizony, Alex Soros! Soros György fia, a Birodalom örököse. Miután az elnöki hivatalt – Donald Trump tavalyi választási győzelmével – elveszítették, és az egész nyugati világban megindult a visszatérés a normalitás és a keresztény gyökerek felé, a Birodalom most visszavágott. Megszerezték New Yorkot. (Mellette pedig Virginia kormányzói posztját is, megtartva közben New Jersey-t.) Mamdani egyből üzent is Trumpnak: „tekerje fel a hangerőt”. Bármit is jelentsen ez. Illetve tudjuk, mit jelent: háborút. Nem néz ki jól a helyzet, ahogy az egyre balra tolódó, egyre radikalizálódó Demokrata Párt, és az őket maga előtt toló Birodalom fontos pozíciókat és lendületet szerzett. De mindig van új remény: hamarosan következik A Jedi visszatér…

Borítókép: Zohran Mamdani, New York megválasztott, januárban hivatalba lépő polgármestere (Fotó: Getty Images)  

