Magyar Péterék elárulták a fiatalokat – Így tennének keresztbe a magyar egyetemistáknak

Gettósítaná és karanténba zárná az Európai Bizottság a magyar egyetemistákat és kutatókat, de ez a politikai bosszúvágytól vezérelt kísérlet nem sikerült – mondta lapunknak Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, akit arról kérdeztünk, hogy áll az Erasmus+ és a Horizon programból kitiltott magyar egyetemek, diákok és kutatók ügye. A tárcavezető hangsúlyozta:

a Pannónia- és a HU-rizont-programmal a magyar kormány jobb lehetőségekhez juttatta a magyar kutatókat és hallgatókat, mint az Erasmus+ és a Horizon Europe program.

Az Európai Bizottság (EB) 2022. december 15-én zárta ki jogtalanul, sunyi módon a megújult magyar egyetemeket annak ellenére, hogy a magyar kormány végrehajtott minden összeférhetetlenségre és közbeszerzésre vonatkozó jogszabály-módosítást, a kizárást megszavazó tagállamok pedig nem tudták, hogy mi történik. Ezt követően az állami vezetők lemondtak az egyetemi kuratóriumi tagságukról, de a kizárás ezután is folytatódott, az EB pedig újabb követelésekkel állt elő. Azt akarták, hogy a kuratóriumi tagok közül a rektorokat és az egyetemi képviselőket zárják ki. – Erre a magyar kormány sosem fog igent mondani, mert a nemzeti érdeket tartja elsődlegesnek – szögezte le a miniszter.

Hankó Balázs: A Pannónia-program jobb lehetőségeket biztosít, mint az Erasmus (Fotó: Polyák Attila)

A Tisza Párt a magyar hallgatók ellen lép fel

Hankó Balázs kiemelte: a hat hős magyar egyetem – a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Miskolci Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem – perének a tárgyalása két és fél év után megtörtént idén szeptemberben, ahol a bíróknak is egyértelművé vált, hogy a kizárás jogtalan volt. Azzal vádolták a magyar egyetemek vezetőit, hogy politikai szempontból döntenek az Erasmushoz való hozzáférésről, amit a magyar rektorok kikértek maguknak. Az EB képviselői olyan tisztességtelen állításokat fogalmaztak meg, hogy még a bírók is kivonultak a tárgyalásokról. – Politikai boszorkányüldözés zajlik, hiszen a magyar egyetemek autonóm testületei, vagyis a szenátusok döntöttek a megújulásról. Jól látható, hogy

az Ursula von der Leyen vezette EB és az Európai Parlament (EP) legnagyobb frakciója, az Európai Néppárt Manfred Weber irányításával, koalíciót alkotva támadja a magyar egyetemeket. Sajnálatos, hogy a néppártban lévő Tisza Párt a magyar egyetemek elleni per részese

– vélekedett a tárcavezető.