Akcióban a Patrióták, Erasmus-ügyben is folyik a harc

A Patrióták csúcstalálkozóján kiemelt téma volt, hogy az Európai Bizottság jogtalanul jár el a magyar egyetemistákkal és kutatókkal szemben – közölte a Facebook-oldalán Hankó Balázs.
„Ahogy közös nyilatkozatukban meg is fogalmazták, elutasítják, hogy az Erasmus+-t politikai nyomásgyakorlás eszközeként használja a bizottság” – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hozzátette:
amíg az Európai Bizottság a magyar egyetemistáknak nem biztosítja az alapvető oktatási jogokat,
addig az Erasmust harmadik országok afrikai országok egyetemistáira ki akarja terjeszteni.
A miniszter emlékeztetett: immár három éve annak, hogy az Európai Bizottság kizárta a magyar egyetemistákat az Erasmus programból, a kutatókat pedig a Horizon kutatási keretprogramból.
Hankó Balázs hangsúlyozta, hogy
a felsőoktatás nemzeti hatáskör, így a bizottságnak nem volt joga ilyen döntést hozni.
Mint mondta, az egyetemi modellváltást maguk az intézmények kezdeményezték, a szenátusi tagok 87 százaléka támogatta a változásokat.
A miniszter elmondta: a magyar kormány 2022 őszéig minden olyan jogszabály-módosítást végrehajtott, amelyet az Európai Bizottság írásban kért. Ennek ellenére a kizárás megtörtént.
„Mi több, a jogtalan kizárást követően két hónapon belül 13 politikus 105 kuratóriumi tag közül, hangsúlyozom 105 tagból 13 állami vezető azonnal lemondott ”– mondta a miniszter.
Hankó Balázs arra is rámutatott, hogy más uniós országokban – például Ausztriában – ennél jóval szorosabb a kapcsolat az állam és az egyetemi fenntartó testületek között, mégsem merül fel összeférhetetlenségi probléma.
Elmondása szerint az Európai Bizottság azóta is újabb és újabb követelésekkel áll elő, legutóbb már a rektorokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok bevezetését szorgalmazva.
A miniszter ezt az egyetemi autonómia elleni lépésnek nevezte, különösen azért, mert – mint fogalmazott – sem előzetes hatásvizsgálat, sem konkrét bizonyíték nem támasztja alá a döntéseket, és a magyar egyetemek vezetőit sem hallgatták meg.
Pert indított hat magyar egyetem
Hankó Balázs kitért arra is, hogy hat magyar egyetem pert indított az Európai Bizottság ellen, ám az eljárás elhúzódott: az első tárgyalást csak két és fél év elteltével tartották meg, az ítélet pedig továbbra is várat magára. A miniszter szerint mindez egyértelműen politikai motivációra utal.
