Akcióban a Patrióták, Erasmus-ügyben is folyik a harc

A Patrióták csúcstalálkozóján kiemelt téma volt, hogy az Európai Bizottság jogtalanul jár el a magyar egyetemistákkal és kutatókkal szemben – közölte a Facebook-oldalán Hankó Balázs.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter sajtótájékoztatót tart az ingyenes gödöllői egészségügyi szűrőnapról a Semmelweis egészségközpontban 2025. december 13-án

„Ahogy közös nyilatkozatukban meg is fogalmazták, elutasítják, hogy az Erasmus+-t politikai nyomásgyakorlás eszközeként használja a bizottság” – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hozzátette:

amíg az Európai Bizottság a magyar egyetemistáknak nem biztosítja az alapvető oktatási jogokat,

addig az Erasmust harmadik országok afrikai országok egyetemistáira ki akarja terjeszteni.

A miniszter emlékeztetett: immár három éve annak, hogy az Európai Bizottság kizárta a magyar egyetemistákat az Erasmus programból, a kutatókat pedig a Horizon kutatási keretprogramból.

Hankó Balázs hangsúlyozta, hogy

a felsőoktatás nemzeti hatáskör, így a bizottságnak nem volt joga ilyen döntést hozni.

Mint mondta, az egyetemi modellváltást maguk az intézmények kezdeményezték, a szenátusi tagok 87 százaléka támogatta a változásokat.

A miniszter elmondta: a magyar kormány 2022 őszéig minden olyan jogszabály-módosítást végrehajtott, amelyet az Európai Bizottság írásban kért. Ennek ellenére a kizárás megtörtént.

„Mi több, a jogtalan kizárást követően két hónapon belül 13 politikus 105 kuratóriumi tag közül, hangsúlyozom 105 tagból 13 állami vezető azonnal lemondott ”– mondta a miniszter.

Hankó Balázs arra is rámutatott, hogy más uniós országokban – például Ausztriában – ennél jóval szorosabb a kapcsolat az állam és az egyetemi fenntartó testületek között, mégsem merül fel összeférhetetlenségi probléma.

Elmondása szerint az Európai Bizottság azóta is újabb és újabb követelésekkel áll elő, legutóbb már a rektorokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok bevezetését szorgalmazva.

A miniszter ezt az egyetemi autonómia elleni lépésnek nevezte, különösen azért, mert – mint fogalmazott – sem előzetes hatásvizsgálat, sem konkrét bizonyíték nem támasztja alá a döntéseket, és a magyar egyetemek vezetőit sem hallgatták meg.

Pert indított hat magyar egyetem

Hankó Balázs kitért arra is, hogy hat magyar egyetem pert indított az Európai Bizottság ellen, ám az eljárás elhúzódott: az első tárgyalást csak két és fél év elteltével tartották meg, az ítélet pedig továbbra is várat magára. A miniszter szerint mindez egyértelműen politikai motivációra utal.