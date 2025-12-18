Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország számára nem járható út, hogy közös hitelből finanszírozzuk Ukrajnát

Akcióban a Patrióták, Erasmus-ügyben is folyik a harc

A Patrióták csúcstalálkozóján kiemelt téma volt, hogy az Európai Bizottság jogtalanul jár el a magyar egyetemistákkal és kutatókkal szemben – közölte a közösségi oldalán Hankó Balázs. „A Patrióták közös nyilatkozatban utasították el, hogy Erasmus+-t politikai nyomásgyakorlás eszközeként használja a bizottság” – mondta videójában a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

2025. 12. 18.
A Patrióták csúcstalálkozóján kiemelt téma volt, hogy az Európai Bizottság jogtalanul jár el a magyar egyetemistákkal és kutatókkal szemben – közölte a Facebook-oldalán Hankó Balázs. 

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter sajtótájékoztatót tart az ingyenes gödöllői egészségügyi szűrőnapról a Semmelweis egészségközpontban 2025. december 13-án
„Ahogy közös nyilatkozatukban meg is fogalmazták, elutasítják, hogy az Erasmus+-t politikai nyomásgyakorlás eszközeként használja a bizottság” – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hozzátette: 

amíg az Európai Bizottság a magyar egyetemistáknak nem biztosítja az alapvető oktatási jogokat, 

addig az Erasmust harmadik országok afrikai országok egyetemistáira ki akarja terjeszteni. 

A miniszter emlékeztetett: immár három éve annak, hogy az Európai Bizottság kizárta a magyar egyetemistákat az Erasmus programból, a kutatókat pedig a Horizon kutatási keretprogramból. 

Hankó Balázs hangsúlyozta, hogy 

a felsőoktatás nemzeti hatáskör, így a bizottságnak nem volt joga ilyen döntést hozni. 

Mint mondta, az egyetemi modellváltást maguk az intézmények kezdeményezték, a szenátusi tagok 87 százaléka támogatta a változásokat.

A miniszter elmondta: a magyar kormány 2022 őszéig minden olyan jogszabály-módosítást végrehajtott, amelyet az Európai Bizottság írásban kért. Ennek ellenére a kizárás megtörtént. 

„Mi több, a jogtalan kizárást követően két hónapon belül 13 politikus 105 kuratóriumi tag közül, hangsúlyozom 105 tagból 13 állami vezető azonnal lemondott ”– mondta a miniszter.

Hankó Balázs arra is rámutatott, hogy más uniós országokban – például Ausztriában – ennél jóval szorosabb a kapcsolat az állam és az egyetemi fenntartó testületek között, mégsem merül fel összeférhetetlenségi probléma.

Elmondása szerint az Európai Bizottság azóta is újabb és újabb követelésekkel áll elő, legutóbb már a rektorokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok bevezetését szorgalmazva. 

A miniszter ezt az egyetemi autonómia elleni lépésnek nevezte, különösen azért, mert – mint fogalmazott – sem előzetes hatásvizsgálat, sem konkrét bizonyíték nem támasztja alá a döntéseket, és a magyar egyetemek vezetőit sem hallgatták meg.

Pert indított hat magyar egyetem

Hankó Balázs kitért arra is, hogy hat magyar egyetem pert indított az Európai Bizottság ellen, ám az eljárás elhúzódott: az első tárgyalást csak két és fél év elteltével tartották meg, az ítélet pedig továbbra is várat magára. A miniszter szerint mindez egyértelműen politikai motivációra utal.

A kizárások következményeit súlyosnak nevezte:

három év alatt csaknem 380 ezer egyetemistát és mintegy húszezer kutatót érintettek hátrányosan a döntések. 

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magyar kormány alternatív programokkal igyekezett enyhíteni a helyzetet. A Pannónia program keretében eddig több mint 11 ezer diák és oktató vehetett részt nemzetközi mobilitási programokban, míg a HU-RIZONT program révén harminc magyar kutatócsoport kapcsolódik a világ vezető egyetemeihez.

Mi a Pannónia programmal, ami jobb, mint az Erasmus, 11 355 diáknak, oktatónak biztosítottuk nemcsak Európában, hanem a világ kiemelkedő egyetemein, hogy nemzetközi programokban vehessenek részt

– fogalmazott.

A miniszter zárásként igazságot követelt a magyar egyetemistáknak és kutatóknak, valamint kiállásra szólított fel a hat magyar egyetem mellett, amelyek jogi úton léptek fel az Európai Bizottsággal szemben. Mint fogalmazott: egyértelműen állást kell foglalni a „brüsszeli önkénnyel” szemben, a magyar felsőoktatás és kutatás védelmében.

Borítókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)


