Besült a csodafegyver, üzenőfüzetté vált a Tisza Viber-csoportja

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter nemrég hatalmas dérrel-dúrral kezdte el hirdetni a pártja Viber-csoportját.

Forrás: Facebook

Az erről szóló üzenetekben még az állt, a levelező csoportban

első kézből értesülhettek a legfrissebb információkról, hogy naprakészek legyetek a közösségünket érintő ügyekben. Lesznek szavazások, tudtok reagálni emojikkal és a kulisszák mögé is bepillanthattok.

Forrás: Magyar Nemzet

Ehhez képest a Viber-csoportból egy Magyar Péter-üzenőfal lett, ahol a Tisza Párt támogatóit napjában többször is arra szólítják fel, like-olják vagy a Tisza Párt, vagy pedig Magyar Péter tartalmait.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, megdöbbentően kevés feliratkozót sikerült a Tisza Pártnak összegyűjtenie a párt viberes levelező csoportjába. Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy Orbán Viktor chatcsatornájának alig néhány nap alatt több mint százezer tagja lett.

Forrás: Magyar Nemzet Forrás: Magyar Nemzet

A százezer fölötti csatlakozóval pedig Orbán Viktoré lett messze a legnagyobb Facebook Messenger-csatorna Magyarországon, ami egy direkt kommunikációs kapcsolatot jelent a miniszterelnök és a követői között, hiszen a csatlakozók egyenesen Orbán Viktortól kapnak üzeneteket az ország sorsát érintő legfontosabb fejleményekről.