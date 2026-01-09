tiszatisza pártmagyar péterminiszterelnökorbán viktor

Besült a csodafegyver, üzenőfüzetté vált a Tisza Viber-csoportja

Ismét hazugságon kapták Magyar Pétert. A Tisza Párt elnöke ezúttal a saját szavazóit húzta csőbe annak érdekében, hogy néhány plusz like-ot bezsebelhessen.

Munkatársunktól
2026. 01. 09. 16:17
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter nemrég hatalmas dérrel-dúrral kezdte el hirdetni a pártja Viber-csoportját. 

Forrás: Facebook

Az erről szóló üzenetekben még az állt, a levelező csoportban 

első kézből értesülhettek a legfrissebb információkról, hogy naprakészek legyetek a közösségünket érintő ügyekben. Lesznek szavazások, tudtok reagálni emojikkal és a kulisszák mögé is bepillanthattok. 

Forrás: Magyar Nemzet

Ehhez képest a Viber-csoportból egy Magyar Péter-üzenőfal lett, ahol a Tisza Párt támogatóit napjában többször is arra szólítják fel, like-olják vagy a Tisza Párt, vagy pedig Magyar Péter tartalmait. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, megdöbbentően kevés feliratkozót sikerült a Tisza Pártnak összegyűjtenie a párt viberes levelező csoportjába. Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy Orbán Viktor chatcsatornájának alig néhány nap alatt több mint százezer tagja lett.

Forrás: Magyar Nemzet
Forrás: Magyar Nemzet

A százezer fölötti csatlakozóval pedig Orbán Viktoré lett messze a legnagyobb Facebook Messenger-csatorna Magyarországon, ami egy direkt kommunikációs kapcsolatot jelent a miniszterelnök és a követői között, hiszen a csatlakozók egyenesen Orbán Viktortól kapnak üzeneteket az ország sorsát érintő legfontosabb fejleményekről.

Ez is újabb bizonyítéka annak, hogy Magyar Péter minden törekvése ellenére is a miniszterelnök árnyékában éli a mindennapjait. Nem véletlen, hogy a Tisza Párt vezetője a beszédeiben szinte megszállottként emlegeti a magyar miniszterelnököt, mintha rajta kívül nem is létezne más ebben az országban. 

Ez a fajta politikai megszállottság azonban nemcsak unalmas, hanem árulkodó is. Magyar Péternek valójában nincs mondanivalója Magyarországról. Nincs elképzelése a gazdaságról, a családokról, a fiatalokról, a vidék jövőjéről vagy az ország nemzetközi mozgásteréről. Amint arra Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője rámutatott, Magyar Péternek vízió helyett egyszemélyes sérelme van, amelyből bosszúvágy fakad.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Mikor takarítják már el?

Bayer Zsolt avatarja

Ez már nem unió, nem a tagállamok érdekeit szem előtt tartó, azért munkálkodó szövetség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu