Magyar Péterék meneszthetik a botrányos somogyi jelöltjüket

Egyre nagyobb terhet jelenthet Magyar Péteréknek a kaposvári jelöltjük. A Tisza helyi ügyeire rálátó forrásunk arról számolt be, hogy

a pártvezetés már Lőrincz Viktória visszaléptetését fontolgatja, mivel hiteltelenné vált a helyiek szemében. A kampánystábban még azt is tudni vélik: nem az a kérdés, hogy lesz-e váltás, hanem, hogy mikor és milyen fedősztorival.

Kényszer szülte jelölt

Magyar Péterék eleve kényszerhelyzetben adták Lőrincznek a jelöltséget, ugyanis a körzetben fájóan híján voltak az alkalmas aspiránsoknak. A gyászos felhozatalt jól érzékelteti, hogy

Kertész Zoltán hobbi dj és telefonnepper, Lengyel Ticiánó „örökös munkanélküli” grafikus, valamint Kósa Roland kávéügynök jöhettek szóba lehetséges jelöltekként.

Mindennek fényében első ránézésre jó ötletnek tűnhetett a tavalyi polgármester-választáson leszerepelt tiszás jelölt újraaktiválása. Holott a nő még csak nem is a Somogy vármegyei 1-es számú egyéni választókerületben él, ahol indítják, hanem Kadarkúton.

Rágalmazásért ítélték el

Az sem túl jó ajánlólevél a nő számára, hogy a saját környezetében szintén nem örvend túl nagy népszerűségnek.

Arrogáns, hatalomvágyó, kibírhatatlan embernek írták le ismerői, s ez a kép alakult ki Lőrinczről a kadarkúti önkormányzatban is, ahol jelenleg képviselő.

Ezt a magatartást jól szemlélteti, hogy a bíróság elítélte rágalmazásért, miután a nő valótlanságokat állított a jegyzőről. Figyelemre méltó, hogy utóbbi „apróságot” elfelejtette megemlíteni, amikor a Tisza jelöltjévé választották.

Mivel Magyar Péterék többi jelöltjéhez hasonlóan Lőrincz Viktória is finoman szólva nem túl intenzíven kampányol, a választók elsősorban a nő életrajza alapján tudnak tájékozódni. Ám abból megint csak nem túl bizalomgerjesztő adalékok derülnek ki. Köztük az, hogy bár Lőrincz tíz évet töltött a jogi egyetemen, s közel hét éve ügyvédbojtárkodik, a szakvizsgát eddig nem tudta letenni.

Mindennek ellenére doktor főnökasszonynak hívatja magát a környezetével.

Virágnyelven írt búcsú

Egyelőre nem tudni a pontos forgatókönyvet, hogy miként szabadulna meg tőle a pártja, ám informátorunk szerint a hivatalos indoklás valószínűleg a szokásos lehet: stratégiai újragondolás, kommunikációs kockázatok, s a kampánydinamika változása.