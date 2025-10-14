Hankó Balázs: A magyar egyetemek a nemzetközi tudás fellegvárai lettek

A Miskolci Egyetemen kormányzati támogatásból két kollégiumot és egy rendezvényhelyszínnel egybekötött éttermet újítottak fel, valamint kialakítottak egy bölcsődének és apartmanoknak is helyet adó családbarát épületet. Az átadón részt vett a kultúráért és innovációért felelős miniszter is.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Fotó: Máthé Zoltán / MTI

„Büszkék vagyunk arra, hogy a magyar egyetemek a nemzetközi tudás fellegvárai lettek, hiszen a legkiválóbb nemzetközi lapokban megvalósuló tudományos teljesítményük három év alatt 48 százalékkal nőtt” – jelentette ki Hankó Balázs.

Hankó Balázs úgy fogalmazott, a miskolci intézmény ebben a tudományos teljesítményben három év alatt 80 százalékos emelkedést produkált. A tárcavezető közölte, az elmúlt években a magyar felsőoktatás a finanszírozás vonatkozásában Európában az élre emelkedett, a GDP 2 százalékát fordítják a felsőoktatáshoz kapcsolódó finanszírozásra. Hozzátette, 600 milliárd forintból újultak és újulnak meg a felsőoktatási intézmények campusai.

Hankó Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy

ma már tizenkét magyar egyetem van a világ 30 ezer egyeteme közül a legjobb öt százalékban, míg 2019-ben még csak hét volt. Hozzátette, külön büszkeség az, hogy ezek egyike a Miskolci Egyetem.

Közölte, az elmúlt években hozzáférési fordulat valósult meg a magyar egyetemeken: már harmadik éve több mint százezren nyernek felvételt „a megújult, sikeres, autonóm és versenyképes magyar felsőoktatásba”. Azt mondta, ma már minden második egyetemista vidéki egyetemen kezdi meg tanulmányait. Kitért arra, hogy a Miskolci Egyetem az elmúlt három évben megduplázta a felvett diákok számát, elérve így az idei négyezres számot.

Horváth Zita, az intézmény rektora köszöntőjében úgy fogalmazott, 2020 óta közel 50 milliárd forint fejlesztést sikerült az egyetemen megvalósítani. Hankó Balázs az átadóünnepséget követően Kérdezd a minisztert címmel hallgatói fórumon vett részt. Azt ezt követő sajtótájékoztatóján elmondta, összesen nyolcmilliárd értékű fejlesztést adtak át kedden Miskolcon. Hozzátette, a fórum egy nyitott, jó hangulatú beszélgetés volt, és a többi között arról beszéltek, hogy a hallgatói ösztöndíjakban előrelépésre lenne szükség.