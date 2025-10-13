Fidesz-KDNPEurópai Parlamentuniós

A Tisza kezdeményezésére az EP beszántaná a Pannónia ösztöndíjprogramot

A Tisza Párt kezdeményezésére az Európai Parlament balliberális többsége beszántaná a magyar hallgatók Pannónia ösztöndíjprogramját – írta a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja az MTI-hez eljuttatott közleményében hétfőn.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 21:34
Deutsch Tamás Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
 A közlemény szerint hétfőn tartotta zárószavazását az Európai Parlament (EP) költségvetési bizottsága a 2026-os uniós költségvetésről. Ezzel összefüggésben a képviselőcsoport kijelentette: az EP balliberális többsége által elfogadott álláspontból egyértelműen kiderül, hogy milliárdokat költenének az illegális migrációra, külföldi érdekeket szolgáló álcivil szervezetekre, balliberális médiára, „woke-propagandára” és a háború finanszírozására. 

A közlemény Deutsch Tamást, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetőjét, a 2026-os uniós költségvetés Patrióta-témafelelősét idézte, aki kiemelte: a Patrióták egy olyan uniós költségvetést szeretnének, amely megállítja az illegális migrációt, támogatja a határokat védő tagállamokat, tiszteletben tartja a szuverenitást, a béke oldalán áll és segíti az európai gazdákat. 

Az EP-képviselő továbbá felháborítónak nevezte, hogy a balliberális többség támogatásával átment a Tisza Párt szégyenteljes javaslata: Brüsszel beszántaná a Pannónia ösztöndíjprogramot. 

 

A zárószavazás során az EP költségvetési bizottságának baloldali többsége egy olyan álláspontot támogatott, amely többet adna „woke”-kutatásokra, pótolná az álcivil hálózatoknak az Egyesült Államok korábbi fejlesztési ügynöksége (USAID) megszüntetése miatt kieső forrásait, többet költene a baloldali média finanszírozására és emelné az uniós migrációs paktum végrehajtásának felgyorsítására szánt pénzeket

– hívta fel a figyelmet a képviselőcsoport, majd közölték: a Patrióták ezért újra be fogják terjeszteni a saját javaslataikat az október végi plenáris szavazásra, amelyben az illegális migrációt támogató keretek csökkentését, a „woke-ideológia” terjesztésére, a baloldali médiára és a tagállami szuverenitást támadó álcivil hálózatokra szánt uniós pénzek megvágását követelik. 

Szégyenletes, hogy a baloldali többség elfogadta Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselőjének javaslatát, amellyel beszántanák a magyar hallgatók Pannónia ösztöndíjprogramját. Nem elég, hogy Kollár javaslata fenntartja, jogosnak ítéli a magyar egyetemisták tízezreinek kizárását az Erasmus+ programból, még meg is támadja, el akarja lehetetleníteni a Pannónia ösztöndíjprogramot is

– fogalmaztak. 

Kollár méltatlan álláspontjával szemben, amely szerint »minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb az ellenzéknek«, a Fidesz–KDNP delegáció képviselői meg fogják védeni a magyar egyetemistákat Brüsszel és a Tisza Párt támadásaival szemben

– tette hozzá a Fidesz–-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.

 

Borítókép: Deutsch Tamás a magyar sport napja alkalmából rendezett ünnepségen a Puskás Arénában 2025. május 6-án.
(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

