A Tisza kezdeményezésére az EP beszántaná a Pannónia ösztöndíjprogramot

A közlemény szerint hétfőn tartotta zárószavazását az Európai Parlament (EP) költségvetési bizottsága a 2026-os uniós költségvetésről. Ezzel összefüggésben a képviselőcsoport kijelentette: az EP balliberális többsége által elfogadott álláspontból egyértelműen kiderül, hogy milliárdokat költenének az illegális migrációra, külföldi érdekeket szolgáló álcivil szervezetekre, balliberális médiára, „woke-propagandára” és a háború finanszírozására.

A közlemény Deutsch Tamást, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetőjét, a 2026-os uniós költségvetés Patrióta-témafelelősét idézte, aki kiemelte: a Patrióták egy olyan uniós költségvetést szeretnének, amely megállítja az illegális migrációt, támogatja a határokat védő tagállamokat, tiszteletben tartja a szuverenitást, a béke oldalán áll és segíti az európai gazdákat.

Az EP-képviselő továbbá felháborítónak nevezte, hogy a balliberális többség támogatásával átment a Tisza Párt szégyenteljes javaslata: Brüsszel beszántaná a Pannónia ösztöndíjprogramot.