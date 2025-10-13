Rekord: Magyar Péter az Európai Parlament legtöbbet hiányzó képviselője

Idén júliusban Magyar Péter az Európai Parlament második legtöbbet hiányzó képviselőjének bizonyult. A Lakmusz nevű tényellenőr portál megpróbálta cáfolni az erről szóló cikket, ám végül arra jutottak, hogy létező statisztikáról van szó.

Magyar Péternek Manfred Weberrel azért jut ideje találkozni Fotó: Teknős Miklós

Lógásból kitűnő

A Tisza Párt elnöke mostanra ráadásul a legkevesebbet jelen lévő európai parlamenti képviselő címet is megszerezte az assistEU portál hivatalos statisztikája alapján. Ahogy tavaly, úgy idén szeptemberben sem jelent meg egyszer sem a munkahelyén, pedig a Tisza háza táján több olyan dolog is történt, amelyek alapján finoman szólva elvárható lett volna a jelenléte.

Így például Magyar mentelmi ügyeivel foglalkozott szeptemberben a jogi ügyekért felelős szakbizottság, majd múlt héten a plenáris ülésen szavaztak róla az európai parlamenti képviselők. Igaz, a néppárti–baloldali nagykoalíció megmentette őt, ahogyan a magyarverő Ilaria Salis kommunista képviselőt is.

Mindazonáltal Magyar Péter akkor sem volt kint, így ő csak azt tudta újfent bizonyítani, hogy Magyarország képviselete nála üres szavakban merül ki. Márpedig ebben az ügyben tudott volna mit tenni, hiszen mindössze egyetlen szavazaton múlott, hogy Salisnak nem kell a magyar igazságszolgáltatás előtt felelnie bűneiért. Október 23-nak tehát Magyar Péter úgy fut neki, hogy távollétével megmentett egy szélsőbaloldali-kommunista érzelmű képviselőt a jogi felelősségre vonástól.

Megúszásra játszanak

Általánosságban véve is igaz, hogy a Tisza európai parlamenti képviselői a párt számára kényes kérdésekben nem szavaznak. Ezt tökéletesen szemlélteti a WheresmyMEP portál statisztikája, amelyen látható, hogy a név szerinti szavazásokon a tiszás képviselők közül még a „legeredményesebbnek” mondható Dávid Dóra is csak az ilyen döntéshozatalok 63 százalékán vett részt az elmúlt 180 napban. Összehasonlításképp: a fideszes képviselők többsége 90 százalék körül vagy a fölött teljesít.

Nem meglepő módon ebben a statisztikában is Magyar Péter szerepel a legutolsó helyen. Ő mindössze a név szerinti szavazások 40,6 százalékán vett részt. Ezt a számot is csak azért érte el, mert a vizsgált időszakba épp beleesik a júliusi plenáris ülés, amelyen két evezgetés között kivételesen részt vett. Azóta sem a szeptemberi, sem az októberi első plenáris héten nem érezte szükségét annak, hogy megjelenjen. Ezzel az aránnyal nemcsak a magyar képviselők között az utolsó, de a teljes képviselői listának is a legvégén szerepel. Ennek fényében különös árnyalatot nyer Magyar Péter korábbi kijelentése, amely szerint az európai parlamenti képviselőséget a világ legjobb kamuállásának tartja.