Rekord: Magyar Péter az Európai Parlament legtöbbet hiányzó képviselője

Magyar Péter az Európai Parlament leggyakrabban hiányzó képviselője lett, a hivatalos statisztikák szerint hónapok óta nem vesz részt sem a plenáris, sem a bizottsági üléseken. Távolmaradásával a Tisza Párt elnöke egyebek mellett azt is elmulasztja, hogy a magyar gazdák és választók érdekeit képviselje Brüsszelben.

2025. 10. 13. 17:52
Idén júliusban Magyar Péter az Európai Parlament második legtöbbet hiányzó képviselőjének bizonyult. A Lakmusz nevű tényellenőr portál megpróbálta cáfolni az erről szóló cikket, ám végül arra jutottak, hogy létező statisztikáról van szó.

Lógásból kitűnő

A Tisza Párt elnöke mostanra ráadásul a legkevesebbet jelen lévő európai parlamenti képviselő címet is megszerezte az assistEU portál hivatalos statisztikája alapján. Ahogy tavaly, úgy idén szeptemberben sem jelent meg egyszer sem a munkahelyén, pedig a Tisza háza táján több olyan dolog is történt, amelyek alapján finoman szólva elvárható lett volna a jelenléte.

Így például Magyar mentelmi ügyeivel foglalkozott szeptemberben a jogi ügyekért felelős szakbizottság, majd múlt héten a plenáris ülésen szavaztak róla az európai parlamenti képviselők. Igaz, a néppárti–baloldali nagykoalíció megmentette őt, ahogyan a magyarverő Ilaria Salis kommunista képviselőt is.

Mindazonáltal Magyar Péter akkor sem volt kint, így ő csak azt tudta újfent bizonyítani, hogy Magyarország képviselete nála üres szavakban merül ki. Márpedig ebben az ügyben tudott volna mit tenni, hiszen mindössze egyetlen szavazaton múlott, hogy Salisnak nem kell a magyar igazságszolgáltatás előtt felelnie bűneiért. Október 23-nak tehát Magyar Péter úgy fut neki, hogy távollétével megmentett egy szélsőbaloldali-kommunista érzelmű képviselőt a jogi felelősségre vonástól.

Megúszásra játszanak

Általánosságban véve is igaz, hogy a Tisza európai parlamenti képviselői a párt számára kényes kérdésekben nem szavaznak. Ezt tökéletesen szemlélteti a WheresmyMEP portál statisztikája, amelyen látható, hogy a név szerinti szavazásokon a tiszás képviselők közül még a „legeredményesebbnek” mondható Dávid Dóra is csak az ilyen döntéshozatalok 63 százalékán vett részt az elmúlt 180 napban. Összehasonlításképp: a fideszes képviselők többsége 90 százalék körül vagy a fölött teljesít.

Nem meglepő módon ebben a statisztikában is Magyar Péter szerepel a legutolsó helyen. Ő mindössze a név szerinti szavazások 40,6 százalékán vett részt. Ezt a számot is csak azért érte el, mert a vizsgált időszakba épp beleesik a júliusi plenáris ülés, amelyen két evezgetés között kivételesen részt vett. Azóta sem a szeptemberi, sem az októberi első plenáris héten nem érezte szükségét annak, hogy megjelenjen. Ezzel az aránnyal nemcsak a magyar képviselők között az utolsó, de a teljes képviselői listának is a legvégén szerepel. Ennek fényében különös árnyalatot nyer Magyar Péter korábbi kijelentése, amely szerint az európai parlamenti képviselőséget a világ legjobb kamuállásának tartja.

Képviselet nélkül hagyott gazdák

Ami pedig Magyar szakbizottsági jelenlétét illeti, szintén nyáron került nyilvánosságra, hogy a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a Tisza-vezér az addigi 31 agrárbizottsági ülésnapból mindössze ötön vett részt, a többin hiányzott. Szeptember óta további ötször ülésezett az agrárbizottság, így Magyar Péter mérlege 36-5 arányra romlott, így 16 százalékról 14 százalékra csökkent a megjelenési statisztikája. Mindez azért is kiemelendő, mivel Magyar Péter és pártja rendre azzal kampányol vidéken, hogy a Tisza szerinte a gazdák pártja, ám ezt tettekkel eddig nem tudta bizonyítani.

Magyar Péter nem volt ott júliusban azon az agrárium jövője szempontjából kiemelkedően fontos szakbizottsági ülésen sem, ahol Christophe Hansen agrárbiztos bemutatta a 2028–2034-es, többéves pénzügyi keret agrártámogatásokat leépítő tervét. 

„Mivel több hónapos tárgyalássorozat következik most, nincs jelentősége, hogy egy bizottsági ülésen az adott képviselő részt tud-e venni” – reagált akkor a Telexnek a Tisza Párt. 

Miközben tehát elkezdődött a tárgyalássorozat, s nagy a tétje, hogy azon a magyar gazdáknak legyen megfelelő képviselete, Magyar Pétert ez láthatóan nem foglalkoztatja, hanem ehelyett egy kartonbábúval járja az országot és kommentelget a közösségi a oldalán. Ráadásul a Tisza elnöke ma már gyakorlatilag egyetlen másik szakbizottsági ülésen sem vesz részt, holott például az alkotmányügyi bizottságnak még jelenleg is ő az alelnöke. Igaz, a hévízi országjárásán, nyáron bejelentette, hogy otthagyja az alkotmányügyi bizottságot és átmegy a jogi bizottságba. Ott egyébként már két ülés is volt szeptember óta, így a bizottság eddigi 14 ülésnapjából mindössze három napon volt jelen Magyar Péter. Mindezzel 25 százalékról 21 százalékra romlott a mérlege.

               
       
       
       

