Mégiscsak kell a húszezer eurós „kamuállás” Magyar Péternek

Hónapokon át bizonygatta Magyar Péter, hogy semmiképpen nem veszi fel az európai parlamenti mandátumát, bármilyen eredményt is ér el a Tisza Párt a június 9-i választáson, most azonban fordult a kocka, az alelnök minden bizonnyal beül az uniós törvényhozásba, amivel 7-8 millió forintos havi jövedelemre tehet szert. Az EP-választás után már érzékelhető volt, hogy Magyar Péter nem fogja tartani korábbi ígéretét, hiszen több nyilatkozatában amellett érvelt, hogy miért lenne mégis hasznosabb, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe.

Múlt hét pénteken már találkozott is Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) elnökével, akivel arról tárgyalt, hogy milyen feltételekkel csatlakozhatnak a Tisza Párt képviselői az EPP frakciójához.

Hétfőn Magyar szavazást indított a párt honlapján arról, hogy legyen-e európai parlamenti képviselő a következő ötéves uniós ciklusban. A hívei 75 százaléka igennel válaszolt a kérdésre, és mivel Magyar előzetesen azt írta a közösségi oldalán, hogy bármi is lesz a szavazás végeredménye, azt elfogadja, nyilvánvalóan felveszi a mandátumot. A politikus hétfőn kiutazott Brüsszelbe, ahol a néppárti frakció kedden dönt a Tisza Párt EP-képviselőinek felvételéről.