Magyar Péter és Dobrev Klára is csúnyán elbukott

Országjárással töltötte a nyarat a baloldal, Dobrev Klára és Magyar Péter is a választók megnyerésén dolgozik, inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel.

A DK és a Tisza Párt elnöke ugyanis szemlátomást nem tud jelentős számú érdeklődőt felmutatni fórumain,

erről beszélt lapunknak az Alapjogokért Központ elemzője.

Magyar Péter mellett Dobrev Klára is próbálja növelni népszerűségét (Forrás: Dobrev Klára/Facebook)

Lajkó Fanni úgy látja, Dobrev Klára szervezetten próbál országjárás közben közvetlennek tűnni: lángosozik, tanszerek gyűjt, de a tömegek továbbra is elmaradtak. – A rendezvényeken nem jelentek meg nagy számú érdeklődők, az aktivitás korlátozott maradt.

Magyar Péter rendezvényei pedig kifulladtak.

Egyre kevesebb és kevesebb érdeklődő vesz részt a Tisza Párt elnökének egyszemélyes előadásain, így buszoztatással és látszattevékenységekkel igyekeznek pótolni a hiányzó társadalmi támogatottságot, de az összkép így is gyenge maradt – fogalmazott az elemző.

Hangsúlyozta azt a tényt is, hogy a politikai újdonság varázsa gyorsan kifulladt, és mára már egyre többek előtt válik világossá, hogy tartalom és következetes vízió nélkül nem lehet komoly erőt építeni. Mint mondta,

Magyar Péter népszerűsége nyáron egyértelműen gyengült, a korábbiakhoz képest csökkent a támogatottsága, követőtábora apadt, ami a közvélemény-kutatásokon is meglátszik.



– A választóknak egyre nyilvánvalóbb, hogy a politikai szereplés mögött nincs valós program, konkrét politikai elképzelés, szervezeti háttér vagy hosszú távú stratégia. Fellépései ismétlődőek és üresek, ugyanazokat az üzeneteket ismétli, miközben a valódi politikai kérdések elől, legyen az a nemzetközi színtér, az európai döntéshozatal vagy az ukrán EU-csatlakozás, kitér – emelte ki Lajkó Fanni.

Magyar Péter Erdélyben sem volt túl népszerű. Fotó: (Forrás: Facebook)

Ugyanazokat a lózungokat mondja újra és újra, miközben kerüli azokat a kérdéseket, amelyek valóban meghatározzák a nemzetközi és hazai politikát.

Nem hajlandó állást foglalni olyan ügyekben, mint a Trump–Putyin-, a Trump–Zelenszkij-találkozó vagy az ukrán EU-csatlakozás kérdése. Ilyenkor kitér, színészkedik és inkább a közönség hangulatára játszik, mintsem valós válaszokat adna. Ez a hozzáállás hosszabb távon hitelteleníti a szereplését, és erősíti azt a képet, hogy a Tisza Párt valójában egy egyszemélyes show – vélekedett az elemző, aki szerint Magyar Péter nyári országjárása politikai értelemben kudarc volt. – A kezdeti lelkesedés kifulladt, a csökkenő tömegek és a szervezetlenség egyértelművé tették: Magyar Péter mozgalma nem képes tartósan megszólítani az embereket.

Nem mutatott fel új arcokat, nem épített csapatot, nem tudott napirendet szabni a politikai vitákban. Amit láttunk, az inkább személyi kultusz, semmint egy komoly, országos politikai erő felépítése

– fogalmazott, hozzátéve, Dobrev Klára sem tudott lényeges előrelépést felmutatni, a DK elnökének nyári vidéki szereplései nem váltottak ki érdemi mozgósítást, továbbra is a régi struktúrákra támaszkodik, új arcok nem jelentek meg, és a politikai üzenetei sem képesek érdemben befolyásolni a választókat.

– Ettől függetlenül a DK szervezetileg még mindig jobban beágyazott, mint a Tisza, a pártnál ismerünk politikusokat, akik aktívan jelen vannak a helyi közösségekben, és a párt működése nem csupán egyetlen arc köré szerveződik – tette hozzá az elemző.

Lajkó Fanni szerint a fentiekkel szemben a magyar jobboldal és a digitális polgári körök (DPK) létrejötte kiemelkedő példát mutat arra, hogyan lehet valódi közösséget építeni és megújulni. – Miközben az ellenzék elbeszél a választók feje fölött, a DPK-nak több tízezer tagja lett néhány nap alatt, az Alapjogokért Központ által létrehozott Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Körhöz például több mint kétezren csatlakoztak ilyen rövid időn belül. Ez az organikus mozgósítás és közösség­építés világos jele annak, hogy

még mindig a kormánypárt az, ami mindig meg tud újulni és a legnagyobb támogatottsággal bír

– mondta az elemző, hozzátéve, mindez egyértelműen mutatja, hogy a magyar társadalomban valódi igény van a nemzeti érdekek védelmére –a digitális térben is.