Trump olyant tesz, amire három évtizede nem volt példa

Soha nem látott méretű hadihajókból álló amerikai flotta építését jelentette be az amerikai elnök hétfőn. Donald Trump szerint a munka azonnal megkezdődik.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 23. 6:05
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Floridai rezidenciáján tartott tájékoztatóján azt mondta, hogy az „Arany Flotta" a távlati célok szerint 20-25 hajóból áll majd, két vízi jármű építésére már engedélyt adott, a munka pedig azonnal megkezdődik.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a meglévő hadihajók kiöregedőben vannak, kezdenek elavulni, és hozzátette: sürgős szükség van az új eszközökre. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az amerikai haditengerészet 1994 óta nem bővült harci egységekkel. 

Donald Trump megfogalmazása szerint az új hadihajók „százszorosan erőteljesebbek lesznek, mint bármely hajó, ami valaha is épült".

A célokat tekintve az elnök közölte, hogy az első két, 30-40 ezer tonnás vízi jármű megépítésére körülbelül két és fél évet szán, azokat a legmodernebb fegyverzettel szerelik fel, így hiperszonikus rakétákkal, nagy erejű lézerrendszerrel, a jelenleg fejlesztési fázisban lévő nukleáris töltet szállítására alkalmas tenger alatti cirkálórakétákkal, valamint a legmodernebb védelmi rendszerrel.

Arra a kérdésre, hogy az új hadihajók megépítésének célja Kína egyre növekvő haditengerészeti kapacitásának ellensúlyozása-e, Donald Trump azt felelte: 

Nem csupán Kína ellensúlyozásáról van szó, hanem „mindenkiéről".

Az Egyesült Államok haditengerészete jelenleg 294 hadihajót üzemeltet, míg Kína teljes flottája 370 hadihajóból áll.
