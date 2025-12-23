Robert Fico úgy ment át az alagúton, ahogyan miniszterelnök még biztosan nem

Az alagutat 27 éven át építették, többször félbeszakadt a munka. Az autósok a hétfő esti óráktól használhatják.

– A szakasz átadása szó szerint áldás a régió és egész Szlovákia számára. Sztrecsény alatt naponta húszezer jármű halad el, negyedrészük teherautó, így könnyen elképzelhető, mekkora megkönnyebbülést jelent ez a régiónak és az erre utazóknak – jelentette ki a beszédében Fico.

Az eseményt megelőzően egy nem mindennapi videóval készült Szlovákia miniszterelnöke.