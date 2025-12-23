A szlovák Nemzeti Autópálya-társaság hétfőn átadta a D1-es új szakaszát, a felsővisnyói alagúttal együtt. Az ünnepélyes átadáson a társaság és a kivitelező cég vezetői, valamint Robert Fico kormányfő és Jozef Ráž közlekedési miniszter vágta át a szalagot – számolt be az eseményről a Felvidék.ma.
Robert Fico úgy ment át az alagúton, ahogyan miniszterelnök még biztosan nem
Hétfőn megnyílt a D1-es autópálya egy újabb szakasza, a felsővisnyói alagúttal együtt. A beruházás évtizedekig húzódott, de most jelentős forgalmi tehermentesítést hoz a sztrecsényi útvonalon. A 25 kilométeres autópálya-szakasz gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé, különösen a teherforgalom számára. A szakemberek szerint a tranzitforgalom nagy része az alagútba terelődik át. Robert Fico szlovák miniszterelnök ezt megelőzően közzétett egy videót, amelyen görkorcsolyázik a nemrég megnyílt alagútban.
Az alagutat 27 éven át építették, többször félbeszakadt a munka. Az autósok a hétfő esti óráktól használhatják.
– A szakasz átadása szó szerint áldás a régió és egész Szlovákia számára. Sztrecsény alatt naponta húszezer jármű halad el, negyedrészük teherautó, így könnyen elképzelhető, mekkora megkönnyebbülést jelent ez a régiónak és az erre utazóknak – jelentette ki a beszédében Fico.
Az eseményt megelőzően egy nem mindennapi videóval készült Szlovákia miniszterelnöke.
Robert Fico nem akarta kihagyni a lehetőséget, hogy görkorcsolyán menjen végig az egész alagúton.
A felsővisnyói próbaalagút fúrása még 1998-ban kezdődött, és csak kétéves késéssel, 2002 szeptemberére készült el. Maga az építkezés azonban csak 12 évvel később indult. Eredetileg a Salini Impregilo és a Dúha cég volt a kivitelező, de ezekkel 2019 márciusában szerződést bontott a Nemzeti Autópálya-társaság. Az új pályázatot a Skanska cég nyerte. A felsővisnyói alagút 7,5 kilométer hosszú, a D1-es most átadott szakasza pedig 13,5 kilométeres, a Pozsony–Kassa autópálya részét képezi.
Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)
