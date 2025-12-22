ukrajnabékeoroszországsteve witkoffmark rutteorosz-ukrán háború

Sorsdöntő lehetett a mai nap a háború lezárása szempontjából, Salvini szerint nem szabad tovább húzni a vérontást

Mark Rutte, a NATO-főtitkára ismét erőteljesen háborúpárti kijelentésekkel sokkolta a közvéleményt. Míg a NATO vezetője Ukrajnába küldené az európai katonákat, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff a béke megteremtésén dolgozik, és pozitív fejleményekről számolt be – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2025. 12. 22. 23:59
Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
Az amerikai elnök különmegbízottja szerint jól haladnak a megbeszélések Ukrajna és az Egyesült Államok között. Steve Witkoff szerint a következő lépések és azok időzítése volt a fókuszban a tárgyalás során. Witkoff szerint az Egyesült Államok úgy véli, hogy Kijev eltökélt a konfliktus befejezése iránt. Az orosz elnöki különmegbízott, Kirill Dmitrijev az Egyesült Államokból hazatérve haladéktalanul beszámol Vlagyimir Putyin elnöknek a Miamiban folytatott tárgyalásokról – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Kreml tájékoztatása szerint Dmitrijev a floridai Miami városában folytatott megbeszéléseket az ukrán konfliktus lehetséges megoldásáról.

Míg Witkoff a békét igyekszik közelebb hozni, Rutte háborúba rántaná Európát
Míg Witkoff a békét igyekszik közelebb hozni, Rutte háborúba rántaná Európát (Fotó: AFP)

Megdöbbentő kijelentést tett Mark Rutte. A NATO vezetője ismét háborúba szólította Európát, sőt odáig ment, hogy szerinte a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni. Rutte elismerte, hogy az európai vezetők egy része kész katonákat küldeni Ukrajnába, már csak a részleteket dolgozzák ki, hogy miként nézne ki egy szárazföldi, tengeri vagy légi bevetés. Orbán Balázs az európai háborús tervekre reagálva úgy fogalmazott: mi Magyarországon mindent meg fogunk tenni, hogy kimaradjunk a háborúból és meg tudjuk őrizni a békét – nem fogjuk engedni, hogy az európai háborús tervek árát a magyarok pénzével és életével fizessék meg.

Gazdasági okok állhatnak az orosz–ukrán háború elhúzása mögött – hívta fel a figyelmet Matteo Salvini, az olasz Liga párt vezetője. A politikus felszólította az uniós vezetőket, hogy hallgassák meg a szentatya intéseit, és ne a konfliktus elhúzódásán, hanem lezárásán dolgozzanak. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy Ukrajna megnyerheti a háborút – tette hozzá.

Újabb fél évvel, 2026. július 31-ig meghosszabbította az Európai Unió az Oroszország elleni gazdasági szankciókat. A döntést az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács hozta meg, hangsúlyozva, hogy amíg Oroszország jogsértő lépései sértik a nemzetközi jog alapelveit – különösen az erőszak alkalmazásának tilalmát –, indokolt az intézkedések fenntartása és szükség esetén további szankciók elfogadása.

Szokatlan, a nyugati háborús logikának ellentmondó véleménycikk jelent meg a brüsszeli Politico oldalán. Ed Arnold, a brit Royal United Services Institute (Királyi Egyesült Erők Intézete) európai biztonsági szakértője szerint Washington garanciái az egyetlen járható út a békéhez, de bármennyire is erősnek hiszi Zelenszkij ezeket, a valódi hatalom Oroszországnál van. Brüsszel vezetői eközben azzal áltatják a háborús pszichózisban lévő Európát, hogy Putyin legyőzhető.

Borítókép: Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

