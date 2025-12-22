Az amerikai elnök különmegbízottja szerint jól haladnak a megbeszélések Ukrajna és az Egyesült Államok között. Steve Witkoff szerint a következő lépések és azok időzítése volt a fókuszban a tárgyalás során. Witkoff szerint az Egyesült Államok úgy véli, hogy Kijev eltökélt a konfliktus befejezése iránt. Az orosz elnöki különmegbízott, Kirill Dmitrijev az Egyesült Államokból hazatérve haladéktalanul beszámol Vlagyimir Putyin elnöknek a Miamiban folytatott tárgyalásokról – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Kreml tájékoztatása szerint Dmitrijev a floridai Miami városában folytatott megbeszéléseket az ukrán konfliktus lehetséges megoldásáról.
Sorsdöntő lehetett a mai nap a háború lezárása szempontjából, Salvini szerint nem szabad tovább húzni a vérontást
Mark Rutte, a NATO-főtitkára ismét erőteljesen háborúpárti kijelentésekkel sokkolta a közvéleményt. Míg a NATO vezetője Ukrajnába küldené az európai katonákat, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff a béke megteremtésén dolgozik, és pozitív fejleményekről számolt be – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Megdöbbentő kijelentést tett Mark Rutte. A NATO vezetője ismét háborúba szólította Európát, sőt odáig ment, hogy szerinte a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni. Rutte elismerte, hogy az európai vezetők egy része kész katonákat küldeni Ukrajnába, már csak a részleteket dolgozzák ki, hogy miként nézne ki egy szárazföldi, tengeri vagy légi bevetés. Orbán Balázs az európai háborús tervekre reagálva úgy fogalmazott: mi Magyarországon mindent meg fogunk tenni, hogy kimaradjunk a háborúból és meg tudjuk őrizni a békét – nem fogjuk engedni, hogy az európai háborús tervek árát a magyarok pénzével és életével fizessék meg.
További Külföld híreink
Gazdasági okok állhatnak az orosz–ukrán háború elhúzása mögött – hívta fel a figyelmet Matteo Salvini, az olasz Liga párt vezetője. A politikus felszólította az uniós vezetőket, hogy hallgassák meg a szentatya intéseit, és ne a konfliktus elhúzódásán, hanem lezárásán dolgozzanak. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy Ukrajna megnyerheti a háborút – tette hozzá.
További Külföld híreink
Újabb fél évvel, 2026. július 31-ig meghosszabbította az Európai Unió az Oroszország elleni gazdasági szankciókat. A döntést az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács hozta meg, hangsúlyozva, hogy amíg Oroszország jogsértő lépései sértik a nemzetközi jog alapelveit – különösen az erőszak alkalmazásának tilalmát –, indokolt az intézkedések fenntartása és szükség esetén további szankciók elfogadása.
További Külföld híreink
Szokatlan, a nyugati háborús logikának ellentmondó véleménycikk jelent meg a brüsszeli Politico oldalán. Ed Arnold, a brit Royal United Services Institute (Királyi Egyesült Erők Intézete) európai biztonsági szakértője szerint Washington garanciái az egyetlen járható út a békéhez, de bármennyire is erősnek hiszi Zelenszkij ezeket, a valódi hatalom Oroszországnál van. Brüsszel vezetői eközben azzal áltatják a háborús pszichózisban lévő Európát, hogy Putyin legyőzhető.
További Külföld híreink
Borítókép: Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrán vezérkar: eltaláltak egy kőolajterminált a Krasznodari területen
Ukrajna szerint a létesítmény hozzájárul a harcoló orosz csapatok finanszírozásához és utánpótlásához.
Orbán Balázs: Két út van előttünk
A brüsszeli út azt jelenti, hogy a pénzünket elviszik máshová.
Kreml: Nem igaz, hogy Moszkva el akarja foglalni a volt szovjet területeket Európában
Fennáll a jelentős kockázata egy Oroszország és a NATO közötti konfliktusnak, tekintettel az európai országok „ellenséges lépéseire”.
Árverésre bocsátották Mussolini egykori nyaralóját
Az ingatlan az 1890-es években, a századforduló adriai tengerparti villáira jellemző stílusban épült.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrán vezérkar: eltaláltak egy kőolajterminált a Krasznodari területen
Ukrajna szerint a létesítmény hozzájárul a harcoló orosz csapatok finanszírozásához és utánpótlásához.
Orbán Balázs: Két út van előttünk
A brüsszeli út azt jelenti, hogy a pénzünket elviszik máshová.
Kreml: Nem igaz, hogy Moszkva el akarja foglalni a volt szovjet területeket Európában
Fennáll a jelentős kockázata egy Oroszország és a NATO közötti konfliktusnak, tekintettel az európai országok „ellenséges lépéseire”.
Árverésre bocsátották Mussolini egykori nyaralóját
Az ingatlan az 1890-es években, a századforduló adriai tengerparti villáira jellemző stílusban épült.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!