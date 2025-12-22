Sorsdöntő lehetett a mai nap a háború lezárása szempontjából, Salvini szerint nem szabad tovább húzni a vérontást

Megdöbbentő kijelentést tett Mark Rutte. A NATO vezetője ismét háborúba szólította Európát, sőt odáig ment, hogy szerinte a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni. Rutte elismerte, hogy az európai vezetők egy része kész katonákat küldeni Ukrajnába, már csak a részleteket dolgozzák ki, hogy miként nézne ki egy szárazföldi, tengeri vagy légi bevetés. Orbán Balázs az európai háborús tervekre reagálva úgy fogalmazott: mi Magyarországon mindent meg fogunk tenni, hogy kimaradjunk a háborúból és meg tudjuk őrizni a békét – nem fogjuk engedni, hogy az európai háborús tervek árát a magyarok pénzével és életével fizessék meg.