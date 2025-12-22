Putyin hamarosan hírt kap a tárgyalás fejleményeiről, kulcsfontosságú órák jönnek

Peszkov sajtótájékoztatón erősítette meg, Dmitrijev jelenleg úton van

A szóvivő arra a kérdésre, hogy a különmegbízott Szentpéterváron csatlakozik-e az államfőhöz, elmondta: Dmitrijev még nem fejezte be a hosszú repülőútját. Hozzátette, amint visszaérkezik Oroszországba, azonnal tájékoztatja az elnököt az amerikai tárgyalások részleteiről.

A Kreml tájékoztatása szerint Dmitrijev a floridai Miami városában folytatott megbeszéléseket az ukrán konfliktus lehetséges megoldásáról.

🇺🇸🇷🇺 Russia's Special Envoy, Dmitriev came to Miami for the 2nd day of talks on Ukrainian settlement



He is in a rather positive mood pic.twitter.com/2ty41uuafY — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 21, 2025

Az egyeztetéseken részt vett Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja, valamint Jared Kushner, az amerikai elnök veje is. Dmitrijev korábban maga is jelezte, hogy a kétnapos tárgyalássorozat lezárult, és ezt követően indult vissza az Egyesült Államokból Oroszországba.