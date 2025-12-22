oroszországvlagyimir putyinegyesült államoksteve witkoffkirill dmitrijev

Putyin hamarosan hírt kap a tárgyalás fejleményeiről, kulcsfontosságú órák jönnek

Kirill Dmitrijev, Oroszország elnöki különmegbízottja az Egyesült Államokból tér haza, miután Miamiban kétnapos tárgyalásokat folytatott az ukrajnai konfliktusról. Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivőjének tájékoztatása szerint visszaérkezése után azonnal beszámol Vlagyimir Putyin elnöknek az egyeztetések eredményeiről. Eldőlhet Ukrajna sorsa.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 13:14
Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője
Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője Forrás: AFP
Az orosz elnöki különmegbízott, Kirill Dmitrijev az Egyesült Államokból hazatérve haladéktalanul beszámol Vlagyimir Putyin elnöknek a Miamiban folytatott tárgyalásokról – közölte a Kreml szóvivője. A kétnapos egyeztetések középpontjában az ukrajnai konfliktus rendezésének lehetőségei álltak.

Peszkov tájékoztatott – Putyin különmegbízottja úton van jelentést tenni Moszkvának.
Peszkov tájékoztatott – Putyin különmegbízottja úton van jelentést tenni Moszkvának Fotó: AFP

Peszkov sajtótájékoztatón erősítette meg, Dmitrijev jelenleg úton van 

A szóvivő arra a kérdésre, hogy a különmegbízott Szentpéterváron csatlakozik-e az államfőhöz, elmondta: Dmitrijev még nem fejezte be a hosszú repülőútját. Hozzátette, amint visszaérkezik Oroszországba, azonnal tájékoztatja az elnököt az amerikai tárgyalások részleteiről.

A Kreml tájékoztatása szerint Dmitrijev a floridai Miami városában folytatott megbeszéléseket az ukrán konfliktus lehetséges megoldásáról.

Az egyeztetéseken részt vett Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja, valamint Jared Kushner, az amerikai elnök veje is. Dmitrijev korábban maga is jelezte, hogy a kétnapos tárgyalássorozat lezárult, és ezt követően indult vissza az Egyesült Államokból Oroszországba.

A Kreml hangsúlyozta: a mostani konzultációk eredményeiről az orosz államfő első kézből kap majd tájékoztatást.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)

