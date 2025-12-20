Az orosz különmegbízott Trump emberével tárgyal

Rendkívüli

Vlagyimir Putyin különmegbízottja Miamiba utazik, hogy találkozzon Trump elnök tanácsadóival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel az ukrajnai béketárgyalások részeként. A miami találkozó jelezheti az amerikai–orosz diplomáciai erőfeszítések fokozódását.

2025. 12. 20. 11:28
Kirill Dmitrijev és Steve Witkoff különmegbízottak
Oroszország különmegbízottja, Kirill Dmitrijev Miamiba utazik, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnök közeli tanácsadóival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel. A látogatás az ukrajnai háború befejezésére irányuló tárgyalások újabb fordulójának része. Ugyanakkor az orosz fél szerint az ukrán delegációval való háromoldalú egyeztetés nem szerepel a programban. 

Kirill Dmitrijev Miami-ba utazik, hogy találkozzon Donald Trump különmegbízottjával.
A miami találkozóra azután kerül sor, hogy Witkoff és Kushner Berlinben tárgyalt ukrán és európai tisztviselőkkel. A német fővárosban folytatott egyeztetések célja egy olyan béketerv kidolgozása volt, amely lezárhatná a közel négy éve tartó konfliktust. Pénteken eredetileg Rusztem Umerovval, az ukrán tárgyalóval is találkoztak volna Miamiban, ám a Kreml szerint ez nem valósul meg.

Az orosz fél továbbra is Ukrajna NATO-tagságának elutasítását tartja kiindulópontnak a tárgyalásokon.

Uszakov szerint fegyverszünet csak akkor lehetséges, ha Kijev kivonja csapatait a Donbasz teljes területéről. Dmitrij Peszkov a héten megerősítette, hogy Moszkva ellenzi az európai csapatok ukrajnai telepítését, de a kérdés tárgyalható marad. Witkoff és Kushner az EU-val és az ukrán tárgyalókkal dolgoznak a béketerv módosított változatán, mivel a korábbi verziót Moszkva kedvezőtlennek ítélte. Jurij Uszakov a hétvégén nem utazik az Egyesült Államokba, de korábban jelezte, hogy Moszkvának az új javaslatok nem biztos, hogy megfelelnek – írta az Origo.

Borítókép: Kirill Dmitrijev és Steve Witkoff különmegbízottak (Fotó: AFP)

