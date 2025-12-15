A tárgyalások vasárnap több mint öt órán át tartottak, majd hétfőn ismét folytatódtak, miközben a német fővárosban egész nap európai vezetők is külön találkozókon vettek részt. Zelenszkij az X közösségi oldalon annyit közölt: „intenzív diplomáciai munka zajlik”, részleteket azonban nem árult el, írta a Reuters.
Véget ért az ukrán–amerikai tárgyalás Berlinben, a területi viták megoldatlanok maradtak
Második napja folytatódtak hétfőn Berlinben az ukrajnai béketárgyalások. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újra tárgyalóasztalhoz ült Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, valamint az elnök vejével és tanácsadójával, Jared Kushnerrel. A Reuters azonban úgy értesült Zelenszkij irodájától, hogy néhány óra alatt véget is értek az ukrán–amerikai tárgyalások.
A tárgyalások egyik kulcskérdése Ukrajna NATO-ambícióinak sorsa. Kijev korábban jelezte: kész lemondani a katonai szövetséghez való csatlakozásról, amennyiben nyugati biztonsági garanciákat kap.
A Kreml egyértelművé tette: Ukrajna NATO-tagságának kizárása alapvető feltétel egy esetleges békemegállapodásban. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője hangsúlyozta, ez a kérdés a tárgyalások egyik sarokköve, és Moszkva az Egyesült Államoktól vár tájékoztatást a berlini egyeztetések eredményéről.
Zelenszkij irodája szerint véget értek az ukrán–amerikai tárgyalások Berlinben
Volodimir Zelenszkij irodájától a Reuters hírügynökség úgy értesült, hogy véget értek az ukrán–amerikai tárgyalások Berlinben, írja a The Guardian.
Az amerikai tárgyalók továbbra is azt akarták, hogy Ukrajna átadja a keleti Donyeck és Luhanszk régió feletti ellenőrzést az Oroszországgal folytatott béketárgyalások feltételeként – közölte hétfőn az AFP-vel egy, a megbeszélésekről tájékoztatott tisztviselő. Kijev azonban ellenáll Washington azon követelésének, hogy vonja ki csapatait a két régióból, amelyeket együttesen Donbásznak neveznek, és amelyeket Oroszország a 2022. februári invázió óta nem tudott elfoglalni.
– Vlagyimir Putyin orosz elnök „területet akar” – mondta egy tisztviselő az AFP-nek, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok azt követeli, hogy Ukrajna „kivonuljon” a régiókból, Kijev pedig ezt megtagadja.
Zelenszkij Berlinben találkozik Frank-Walter Steinmeier német elnökkel és Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, mielőtt ellátogat a Német–Ukrán Gazdasági Fórum ülésére, valamint további tárgyalásokra és egy sajtótájékoztatóra Friedrich Merz kancellárral. Este pedig az európai vezetőkkel vacsorán vesz részt.
Tárgyalások: Óvatos optimizmus, szigorú orosz feltételek
Alexander Stubb finn elnök óvatos optimizmussal nyilatkozott. Szerinte kritikus pillanathoz érkeztek a béketárgyalások, és „talán közelebb vannak a megállapodáshoz, mint az elmúlt négy év bármely pontján”. Elmondása szerint három fő dokumentumon dolgoznak: egy húszpontos béketerv keretén, az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákon, valamint az ország újjáépítéséről szóló megállapodáson.
Európa pénzügyi és politikai nyomás alatt – a háborúpárti országok Ukrajna mellett állnak
A tárgyalások egy rendkívül feszült és sorsdöntő hét kezdetén zajlanak Európa számára. Csütörtökön uniós csúcstalálkozót tartanak, ahol döntés születhet arról, hogy az EU befagyasztott orosz jegybanki eszközökkel fedez-e egy nagyszabású hitelt Ukrajna számára.
Mindeközben az Egyesült Államok részéről egyre élesebb bírálatok érik Európát a migráció, a biztonságpolitika és a technológiai óriások szabályozása miatt. Az Európai Unió és a tagállamok egyelőre nehezen találnak egységes választ Washington kritikáira.
Az uniós külügyminiszterek hétfőn Brüsszelben újabb szankciókról tárgyaltak, amelyek az orosz „árnyékflottát” célozzák.
A legfontosabb most az, hogy biztosítani tudjuk Ukrajna finanszírozását
– jelentette ki Lars Lokke Rasmussen. Az ukránbarát dán külügyminiszter azt hangsúlyozta:
Ha ezt nem tesszük meg, azzal azt a képet erősítjük, hogy Európa gyenge.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (középen) és kísérete elhagyja a kancellári hivatalt Berlinben 2025. december 15-én (Fotó: AFP/John Macdougall)
