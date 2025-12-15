Véget ért az ukrán–amerikai tárgyalás Berlinben, a területi viták megoldatlanok maradtak

Zelenszkij irodája szerint véget értek az ukrán–amerikai tárgyalások Berlinben

Volodimir Zelenszkij irodájától a Reuters hírügynökség úgy értesült, hogy véget értek az ukrán–amerikai tárgyalások Berlinben, írja a The Guardian.

Az amerikai tárgyalók továbbra is azt akarták, hogy Ukrajna átadja a keleti Donyeck és Luhanszk régió feletti ellenőrzést az Oroszországgal folytatott béketárgyalások feltételeként – közölte hétfőn az AFP-vel egy, a megbeszélésekről tájékoztatott tisztviselő. Kijev azonban ellenáll Washington azon követelésének, hogy vonja ki csapatait a két régióból, amelyeket együttesen Donbásznak neveznek, és amelyeket Oroszország a 2022. februári invázió óta nem tudott elfoglalni.

– Vlagyimir Putyin orosz elnök „területet akar” – mondta egy tisztviselő az AFP-nek, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok azt követeli, hogy Ukrajna „kivonuljon” a régiókból, Kijev pedig ezt megtagadja.

Zelenszkij Berlinben találkozik Frank-Walter Steinmeier német elnökkel és Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, mielőtt ellátogat a Német–Ukrán Gazdasági Fórum ülésére, valamint további tárgyalásokra és egy sajtótájékoztatóra Friedrich Merz kancellárral. Este pedig az európai vezetőkkel vacsorán vesz részt.