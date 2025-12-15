Rendkívüli

A Tisza szakértője kitálalt: Ha fenik a kést, a malacnak nem kell megmondani, mi jön + videó

tárgyalásfélbeszakadtUkrajnaterületkövetelésWitkoffBerlin

Véget ért az ukrán–amerikai tárgyalás Berlinben, a területi viták megoldatlanok maradtak

Második napja folytatódtak hétfőn Berlinben az ukrajnai béketárgyalások. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újra tárgyalóasztalhoz ült Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, valamint az elnök vejével és tanácsadójával, Jared Kushnerrel. A Reuters azonban úgy értesült Zelenszkij irodájától, hogy néhány óra alatt véget is értek az ukrán–amerikai tárgyalások.

Magyar Nemzet
Forrás: Reuters2025. 12. 15. 15:08
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (középen) és kísérete elhagyja a kancellári hivatalt Berlinben, Németországban, 2025. december 15-én Fotó: John Macdougall Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tárgyalások vasárnap több mint öt órán át tartottak, majd hétfőn ismét folytatódtak, miközben a német fővárosban egész nap európai vezetők is külön találkozókon vettek részt. Zelenszkij az X közösségi oldalon annyit közölt: „intenzív diplomáciai munka zajlik”, részleteket azonban nem árult el, írta a Reuters. 

tárgyalások
Friedrich Merz német kancellár, Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner, Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Berlinben (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

A tárgyalások egyik kulcskérdése Ukrajna NATO-ambícióinak sorsa. Kijev korábban jelezte: kész lemondani a katonai szövetséghez való csatlakozásról, amennyiben nyugati biztonsági garanciákat kap. 

A Kreml egyértelművé tette: Ukrajna NATO-tagságának kizárása alapvető feltétel egy esetleges békemegállapodásban. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője hangsúlyozta, ez a kérdés a tárgyalások egyik sarokköve, és Moszkva az Egyesült Államoktól vár tájékoztatást a berlini egyeztetések eredményéről.

Zelenszkij irodája szerint véget értek az ukrán–amerikai tárgyalások Berlinben

Volodimir Zelenszkij irodájától a Reuters hírügynökség úgy értesült, hogy véget értek az ukrán–amerikai tárgyalások Berlinben, írja a The Guardian.

Az amerikai tárgyalók továbbra is azt akarták, hogy Ukrajna átadja a keleti Donyeck és Luhanszk régió feletti ellenőrzést az Oroszországgal folytatott béketárgyalások feltételeként – közölte hétfőn az AFP-vel egy, a megbeszélésekről tájékoztatott tisztviselő. Kijev azonban ellenáll Washington azon követelésének, hogy vonja ki csapatait a két régióból, amelyeket együttesen Donbásznak neveznek, és amelyeket Oroszország a 2022. februári invázió óta nem tudott elfoglalni.

– Vlagyimir Putyin orosz elnök „területet akar” – mondta egy tisztviselő az AFP-nek, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok azt követeli, hogy Ukrajna „kivonuljon” a régiókból, Kijev pedig ezt megtagadja. 

Zelenszkij Berlinben találkozik Frank-Walter Steinmeier német elnökkel és Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, mielőtt ellátogat a Német–Ukrán Gazdasági Fórum ülésére, valamint további tárgyalásokra és egy sajtótájékoztatóra Friedrich Merz kancellárral. Este pedig az európai vezetőkkel vacsorán vesz részt.

Tárgyalások: Óvatos optimizmus, szigorú orosz feltételek

Alexander Stubb finn elnök óvatos optimizmussal nyilatkozott. Szerinte kritikus pillanathoz érkeztek a béketárgyalások, és „talán közelebb vannak a megállapodáshoz, mint az elmúlt négy év bármely pontján”. Elmondása szerint három fő dokumentumon dolgoznak: egy húszpontos béketerv keretén, az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákon, valamint az ország újjáépítéséről szóló megállapodáson.

German President Frank-Walter Steinmeier (R) meets with Ukraine's President Volodymyr Zelensky at the presidential Bellevue Palace in Berlin, Germany, on December 15, 2025. Ukrainian President Volodymyr Zelensky was set to push on with talks in Berlin with US President Donald Trump's envoys on how to end the grinding war with Russia. (Photo by Kay Nietfeld / POOL / AFP)
Frank-Walter Steinmeier német elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a berlini Bellevue-palotában, 2025. december 15-én (Fotó: AFP/Kay Nietfeld)

Európa pénzügyi és politikai nyomás alatt – a háborúpárti országok Ukrajna mellett állnak

A tárgyalások egy rendkívül feszült és sorsdöntő hét kezdetén zajlanak Európa számára. Csütörtökön uniós csúcstalálkozót tartanak, ahol döntés születhet arról, hogy az EU befagyasztott orosz jegybanki eszközökkel fedez-e egy nagyszabású hitelt Ukrajna számára.

Mindeközben az Egyesült Államok részéről egyre élesebb bírálatok érik Európát a migráció, a biztonságpolitika és a technológiai óriások szabályozása miatt. Az Európai Unió és a tagállamok egyelőre nehezen találnak egységes választ Washington kritikáira.

Az uniós külügyminiszterek hétfőn Brüsszelben újabb szankciókról tárgyaltak, amelyek az orosz „árnyékflottát” célozzák. 

A legfontosabb most az, hogy biztosítani tudjuk Ukrajna finanszírozását

– jelentette ki Lars Lokke Rasmussen. Az ukránbarát dán külügyminiszter azt hangsúlyozta:

Ha ezt nem tesszük meg, azzal azt a képet erősítjük, hogy Európa gyenge.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (középen) és kísérete elhagyja a kancellári hivatalt Berlinben 2025. december 15-én (Fotó: AFP/John Macdougall) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu