Fiatalodik az autópark? Nagyot mentek az alternatívok

A használtautó-piac teljes évét tekintve a Használtautó.hu felületén 4,95 millió érdeklődést regisztráltak, ami több mint 130 ezerrel, mintegy 2,7 szzalékkal haladta meg a 2024-es értéket. A hirdetések száma eközben gyakorlatilag változatlan maradt: 2025-ben 733 ezer hirdetés szerepelt a portálon, ami nagyjából kétezerrel több, mint egy évvel korábban. A kereslet növekedése így stabil kínálat mellett ment végbe, ami kiegyensúlyozottabb piacot eredményezett.

A kínálati árak emelkedtek: az átlagos vételár 4,78 millió forintról 5,13 millió forintra nőtt, ami 7,4 százalékos drágulást jelent éves szinten. Ezzel párhuzamosan azonban a kínálat minősége is javult.

Az átlagos járműéletkor 12,93 évről 12,87 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig 179 300 kilométerről 177 581 kilométerre mérséklődött, ami azt jelzi, hogy lassú, de folyamatos fiatalodás indult el a használtautó-piacon.

A kereslet növekedésének döntő része az alternatív hajtású járművekhez kötődött. Az elektromos autók iránti érdeklődés egyetlen év alatt 44,5 százalékkal nőtt, míg a hibrideknél 20,8 százalékos bővülés volt megfigyelhető. Együttesen több mint 123 ezerrel nőtt az elektromos és hibrid modellekhez kapcsolódó érdeklődések száma, ami önmagában szinte lefedi a teljes piac éves növekményét.

A benzines autók iránti kereslet enyhén, 1,7 százalékkal emelkedett, a dízelek esetében viszont kétszázalékos visszaesés történt. Ez nem hirtelen fordulat, a dízel szerepének lassú, fokozatos mérséklődés ezzel folytatódott.

Árfronton is markáns különbségek rajzolódtak ki. A benzines és dízel modellek átlagára négy–hét százalék közötti mértékben nőtt, míg az elektromos autók átlagára 3,6 százalékkal csökkent egy év alatt. A hibridek ára gyakorlatilag stagnált.

A legnépszerűbb modellek sorrendje 2025-ben nem változott érdemben: továbbra is az Opel Astra, a Volkswagen Golf és a Suzuki Swift vezette a keresleti toplistát, ami a piac stabilizálódását tükrözi.