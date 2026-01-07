Így készül a baloldal a választási eredmények manipulálására

Új társaság jött létre a tavaly márciusban bejegyzett Szabad Szavazat Alapítvánnyal (SZSZA): a csapat saját bevallása szerint a magyar választás törvényessége felett őrködő megfigyelőket, szavazatszámlálókat toboroz és készít fel annak érdekében, hogy a kiképzett aktivisták a legszéleskörűbb tudás birtokában felügyelhessék a választási folyamatokat – írta az Ellenpont. A portál a legújabb elemzésében úgy fogalmaz: korábban volt már ehhez hasonló szervezet, erről nyolcoldalas tanulmányban számolt be a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Eszerint az elmúlt hónapokban újra mozgásba lendült a külföldről finanszírozott, választási zavarkeltésre szakosodott 20K mozgalom, amely már a 2022-es kampányban megjelent az ellenzék mögött.

Bajnai Gordon

Az Ellenpont felidézte:

a 20K akkor a Márki-Zay Péter vezette baloldali összefogás pártjainak megbízásából toborzott és delegált szavazatszámlálókat. Most is hasonlóra készülnek, csak éppen Magyar Pétert segítve.

A cél érdekében pedig ráncfelvarráson esett át a szerveződés.

A portál felidézte, hogy a 20K mozgalom mögött sokáig a Tiszta Választásokért Alapítvány (TVA) állt, amely Tordai Csaba ügyvédhez köthető, aki Bajnai Gordon régi bizalmasa, munkakapcsolatuk közel két évtizedre nyúlik vissza, később Tordai Karácsony Gergely főpolgármester jogi főtanácsadója is lett.

Magyarán a szavazatszámlálók toborzásáért és a választási zavarkeltésért felelős mozgalom háttérszervezete erősen kapcsolható Bajnai Gordonhoz.

Új név, ugyanaz a cél

Az Ellenpont cikke rámutat, a 20k ezúttal is húszezer szavazatszámláló kiképzését tűzte ki célul, de idén párhuzamos szavazatösszesítést is terveznek, azaz nemcsak a Nemzeti Választási Iroda honlapján, hanem náluk is követni lehet majd az eredményeket a választás estéjén, 2026 áprilisában.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal Kramer Pétert nevezte meg az SZSZA arcaként. „A bírósági papírok alapján Siegler Ádám volt az alapító, és Kramer mellett Siegler is aktív tevékenységet fejt ki az új háttérszervezetben, Siegler pedig a LinkedIN-oldalán is a Szabad Szavazat Alapítvány alapítójaként tünteti fel magát” – írta az Ellenpont.