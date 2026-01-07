szabad szavazat alapítványbrüsszelmagyar péterkramersieglerválasztásbajnai gordon

Így készül a baloldal a választási eredmények manipulálására

A választások eredményének kétségbe vonásának, végső soron manipulálásának céljával hoztak létre új baloldali háttérszervezetet Magyar Péterék számára a volt miniszterelnökhöz, Bajnai Gordonhoz közel álló emberek. A szereplők között megtalálható a Szabad Szavazat Alapítvány alapítója, Siegler Ádám, a szervezet képviselője pedig Kramer Péter, aki választási megfigyelőként és politikai elemzőként dolgozik Brüsszelnek. Az SZSZA előrehaladott tárgyalásokat folytat a Tiszával a választási együttműködésről.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 8:34
Új társaság jött létre a tavaly márciusban bejegyzett Szabad Szavazat Alapítvánnyal (SZSZA): a csapat saját bevallása szerint a magyar választás törvényessége felett őrködő megfigyelőket, szavazatszámlálókat toboroz és készít fel annak érdekében, hogy a kiképzett aktivisták a legszéleskörűbb tudás birtokában felügyelhessék a választási folyamatokat – írta az Ellenpont. A portál a legújabb elemzésében úgy fogalmaz: korábban volt már ehhez hasonló szervezet, erről nyolcoldalas tanulmányban számolt be a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Eszerint az elmúlt hónapokban újra mozgásba lendült a külföldről finanszírozott, választási zavarkeltésre szakosodott 20K mozgalom, amely már a 2022-es kampányban megjelent az ellenzék mögött.

Budapest, 2014. április 12. Bajnai Gordon, az Együtt-PM szövetség EP-választási kampánynyitó rendezvényén Budapesten, a Lurdy Házban 2014. április 12-én. Juhász Péter társelnök (j)
Bajnai Gordon

Az Ellenpont felidézte: 

a 20K akkor a Márki-Zay Péter vezette baloldali összefogás pártjainak megbízásából toborzott és delegált szavazatszámlálókat. Most is hasonlóra készülnek, csak éppen Magyar Pétert segítve. 

A cél érdekében pedig ráncfelvarráson esett át a szerveződés.

A portál felidézte, hogy a 20K mozgalom mögött sokáig a Tiszta Választásokért Alapítvány (TVA) állt, amely Tordai Csaba ügyvédhez köthető, aki  Bajnai Gordon régi bizalmasa, munkakapcsolatuk közel két évtizedre nyúlik vissza, később Tordai Karácsony Gergely főpolgármester jogi főtanácsadója is lett.

Magyarán a szavazatszámlálók toborzásáért és a választási zavarkeltésért felelős mozgalom háttérszervezete erősen kapcsolható Bajnai Gordonhoz.

 

Új név, ugyanaz a cél

Az Ellenpont cikke rámutat, a 20k ezúttal is húszezer szavazatszámláló kiképzését tűzte ki célul, de idén párhuzamos szavazatösszesítést is terveznek, azaz nemcsak a Nemzeti Választási Iroda honlapján, hanem náluk is követni lehet majd az eredményeket a választás estéjén, 2026 áprilisában.

 

A Szuverenitásvédelmi Hivatal Kramer Pétert nevezte meg az SZSZA arcaként. „A bírósági papírok alapján Siegler Ádám volt az alapító, és Kramer mellett Siegler is aktív tevékenységet fejt ki az új háttérszervezetben, Siegler pedig a LinkedIN-oldalán is a Szabad Szavazat Alapítvány alapítójaként tünteti fel magát” – írta az Ellenpont.

 A portál úgy tudja, Siegler felel a 20K informatikai hátteréért, és nem mellesleg bizalmas viszonyt ápol Bajnai Gordon hazai jobbkezével, Tordai Csabával. Ez azt jelenti, hogy 

továbbra is Bajnai hálózata mozgatja a szálakat a választásokra aktivizálódott 20K és háttérszervezete, a Szabad Szavazat Alapítvány mögött.

Hozzátették, Siegler Ádámnak egyébként erős baloldali családi háttere van. Villamosmérnök és közgazdász végzettségű édesapja, Siegler András jól csengő név, ismert szakértő volt az MSZP–SZDSZ-kormányok idején, 2003-ban Medgyessy Péter kormányában kutatás-fejlesztésért felelős helyettes államtitkárként dolgozott, de Gyurcsány Ferenc is igénybe vette a szakértőt, és 2005 környékén bevonta az EU-csatlakozási tárgyalásokba, az előcsatlakozási alapok kidolgozásába. Három évvel később, 2008-ban 

Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter egy bizalmi feladattal bízta meg: felkérte őt a hazai klaszterek akkreditációjáért felelős grémium tagjának.

A portál rámutatott, Siegler a hazai szerepvállalásával párhuzamosan uniós vonalon is mozgott. A baloldali kormányok támogatásával 2005-től az Európai Bizottság szakpolitikai igazgatója volt a közlekedési, illetve az energetikai kutatás és innováció területén. Tisztségét egészen 2017-ig őrizte, azóta távolabbról követi a hazai és uniós politikát.

 

Brüsszeli szál

Siegler társa az újonnan létrehozott Szabad Szavazat Alapítványnál Kramer Péter, aki szintén izgalmas életutat járt be, mielőtt megérkezett Magyar Péter hátországába – írta az Ellenpont, amely felidézte: Kramer korábban élt Franciaországban, Németországban és az Egyesült Államokban is, de nyolc-kilenc éve Kolumbiában, Pablo Escobar egykori felségterületén, Medellínben telepedett le. Hosszú évek óta kétlaki életet él, Medellín és Brüsszel között ingázik. Amikor nem a dél-amerikai országban tartózkodik, uniós választási szakértőként tevékenykedik. A LinkedIN-oldala szerint

a magyar választások tisztaságáért aggódó szervezet vezetője közel 16 éve dolgozik Brüsszelnek.

Kramernek azonban nemcsak Brüsszelben és a nemzetközi politikában vannak kiváló kapcsolatai, hanem a hazai baloldalon is. 2016-ban részt vett Novák Benjamin esküvőjén, ahol Iványi Gábor evangélikus lelkész adta össze a párt.

Kramer Péter jó kapcsolatot ápol a baloldali elittel, pár évvel ezelőtt részt vett Novák Benjámin, a New York Times tudósítójának esküvőjén. Forrás: Ellenpont

Novák ismert ellenzéki újságíró, hosszú évek óta bírálja a magyar kormányt és a jobboldalt.  

Nagyon erős bekötései vannak az amerikai demokrata párthoz, illetve az amerikai titkosszolgálatokhoz.

Az mindenesetre biztos, hogy az újságíró 25 évet élt az Egyesült Államokban, majd 2013-ban költözött haza, ezután a The New York Times tudósítója lett. Kapcsolatairól árulkodik, hogy egyik posztját lájkolta André Goodfriend, a magyar kormányt rendszeresen támadó volt amerikai nagykövet.

Kramer és Siegler tehát nagyon erősen kapcsolódik Brüsszelhez és a hazai baloldalhoz. Ennek megfelelően az újonnan alapított szervezetével, a Szabad Szavazat Alapítvánnyal elsősorban a legnagyobb ellenzéki pártot próbálja segíteni.

 

Kapcsolat a Tiszával

A portál szerint szeptemberben Kramer egy interjúban azt monda,  Magyarországon az elmúlt időszakban nem voltak teljesen tiszták a választások, éppen ezért szükség van egy civil alternatívára, szerveződésre, amely kvázi felügyeli a szavazást. Ilyen a 20K, amelynek a hátországában ott vannak ők is az SZSZA-val. Az, hogy mennyire függetlenek ezek a szervezetek, Kramer szavaiból kiderült:

év eleje óta tárgyalnak a Tiszával a választási együttműködésről. A felek hivatalosan még nem állapodtak meg, de vélhetően rövid időn belül sor kerül erre.

Az Ellenpont rámutat, a Szabad Szavazat Alapítványról tehát minden bizonnyal egyre többet lehet majd hallani, ahogy közeledik a választás. A jelek szerint rájuk hárul a feladat, hogy amennyiben jövő áprilisban szoros eredmény vagy Fidesz-győzelem születik, akkor az alternatív szavazatszámlálási eredményeik alapján választási csalást kiáltsanak a nemzetközi közvélemény előtt.

 

Borítókép: Bajnai Gordon (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

