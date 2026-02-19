nemzeti adó- és vámhivatalvámügyvagyon

Tarolt a NAV bűnügyi főigazgatósága - ennyi milliárdot mentettek meg a csalóktól

Tavaly 130 milliárd forint értékű vagyonbiztosítást hajtott végre, és 86 szervezett bűnözői csoportot számolt fel NAV Bűnügyi Főigazgatósága. Az évértékelőn kiemelték: folytatódik a gazdaság fehérítése, az áfa-csalások és jövedéki visszaélések elleni határozott fellépés.

Munkatársunktól
2026. 02. 19. 16:41
Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Február 18-án a Nemzetgazdasági Minisztérium épületében tartotta évértékelő értekezletét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága. Az eseményen a NAV vezetői és a bűnügyi állomány képviselői értékelték a 2025. évi eredményeket, valamint meghatározták a következő időszak szakmai irányait – adta hírül a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Gerlaki Bence államtitkár az eseményen kiemelte: 

a NAV bűnügyi szakterülete stratégiai szerepet tölt be a költségvetési bevételek biztonságának megőrzésében, a tisztességesen működő vállalkozások és a fogyasztók védelmében, valamint a gazdaság további fehérítésében. 

Az államtitkár a rendezvényen úgy fogalmazott: a kormány célja a szolgáltató, partneri adóhatósági működés mellett a határozott fellépés a szándékos, szervezett visszaélésekkel szemben.

Ezek az eredmények születtek tavaly

Gerlaki Bence összegezte a tavalyi év eredményeit is, az államtitkár szerint 2025-ben kézzelfogható eredmények születtek:

  • 130,8 milliárd forint értékű vagyonbiztosítás;
  •  86 szervezett bűnözői csoport felszámolása;
  • több mint 9 milliárd forint értékű hamisított termék kivonása a forgalomból;
  • 600 millió forint jogtalan támogatáskifizetés megelőzése;
  • rekord mennyiségű illegális cigarettagyártó kapacitás felszámolása.

A kormány sem volt hálátlan

Kiemelt szerepet kap a hatóságok közötti együttműködés: a NAV Bűnügyi Főigazgatósága és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság között intézményesített szakmai együttműködés indult a fogyasztók és a tisztességes vállalkozások védelmében.

A kormány a bűnügyi állomány munkájának elismeréseként hat havi fegyverpénz kifizetéséről döntött, amelyet az érintettek már meg is kaptak.

Gerlaki Bence szerint következő időszakban is kiemelt cél a gazdaság további fehérítése, az áfa-csalások visszaszorítása, a jövedéki visszaélések elleni fellépés, valamint a költségvetési támogatások és a családokat segítő programok védelme.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

