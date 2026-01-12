Vádat emeltek a hétmilliárd forintot elcsaló bűnszervezet ellen

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lezárta a nyomozást annak a budapesti bűnszervezetnek az ügyében, amely támogatásokkal, fiktív számlákkal és hitelekkel csaknem hétmilliárd forintot csalt el; az ügy vádemelési javaslattal az ügyészség asztalán van.

Munkában a hatóságok (Forrás: MTI/EPA/Europol)

A NAV közlése szerint a bűnszervezet először számlagyárat működtetett: járulékot nem fizettek, az általános forgalmi adót (áfa) „elfelejtették”, a pályázati feltételeket pedig „hamis lapokkal” teljesítették, vagyis a pályázatban ígért eszközöket soha nem volt szándékuk beszerezni; a támogatásból származó pénzt pedig saját céljaikra költötték.

A NAV a nyomozás első részében 70 helyszínen tartott házkutatást, 30 embert fogott el, közülük hatot letartóztatott; lefoglalt luxusautókat, több száz millió forint készpénzt, zárolt ingatlanokat és bankszámlákat 1,7 milliárd forint értékben, továbbá egymilliárd forint jogtalan hitel kiutalását akadályozta meg.

A második körben újabb 30 helyszínen csaptak le, nyolc helyszíni ellenőrzéssel, könyvelési iratokat, elektronikus adatokat és eszközöket foglaltak le. Az egyik helyszínen még kábítószergyanús anyag is előkerült. Az akcióban 116 pénzügyőr vett részt, és 636 millió forint vagyonbiztosítást hajtottak végre – írták.

A győri nyomozók 113 embert gyanúsítottak meg, 61 tanút hallgattak meg, hét esetben kerültek a bűnösök kényszerintézkedés hatálya alá, és az akciók során foganatosított vagyonbiztosítás mellett 240 692 000 forint értékben önkéntes térítést számoltak el, így összesen 3,5 milliárd forintot zároltak – áll a közleményben.