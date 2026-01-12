Fokozott ellenőrzés indul a farsangi időszakban, erre figyel a hatóság

Az ellenőrzés elsődleges célja a gyermekeknek szánt jelmezek égési tulajdonságainak vizsgálata, a nem biztonságos termékek forgalomból történő kiszűrése, valamint a jogellenes forgalmazás feltárása és megszüntetése. A farsangi és más jelmezes alkalmak során gyakran használnak gyertyát, mécsest vagy egyéb nyílt lángot a hangulat megteremtésére, miközben a jelmezek, maszkok és parókák jellemzően szintetikus, műszálas anyagból – például poliészterből – készülnek. Ezek megfelelő égésgátló adalék nélkül könnyen meggyulladhatnak és súlyos égési sérüléseket okozhatnak. A gyermekek testi épségének védelme érdekében elengedhetetlen, hogy ezek a termékek megfeleljenek az uniós és hazai biztonsági előírásoknak – közölte a hatóság.
A termékkör korábbi átfogó ellenőrzése során a kifogásolási arány közel 56 százalék volt, így a fokozott vizsgálat indokolt. Különösen magasnak bizonyult a nem megfelelő termékek aránya a parókák és a műszőrt tartalmazó jelmezek esetében, ami az ellenőrzések megismétlését teszi szükségessé.
A vizsgálat idén leginkább a 14 év alatti gyermekek számára készült
- jelmezekre,
- maszkokra,
- parókákra,
- szakállakra,
- bajuszokra,
- csuklyákra
- és egyéb, fejen viselt kiegészítőkre terjed ki. A mintavétel elsősorban webáruházakból történik, de játék-nagykereskedések, kiskereskedések és egyéb, a termékkört forgalmazó üzletek is az ellenőrzés helyszíneit képezik.
Figyelni kell a jelöléseket
Az NKFH célja, hogy a gyermekekhez kizárólag biztonságos, az előírásoknak megfelelő jelmezek és maszkok kerüljenek. A nem megfelelő, különösen gyúlékony termékek forgalmazását a hatóság megtilthatja, a termékeket visszahívhatja, és szükség esetén egyéb szankciókat is alkalmazhat. A hatóság arra kéri a szülőket, hogy vásárláskor fordítsanak kiemelt figyelmet a megfelelő jelölésekre, a gyártó és az importőr adatainak feltüntetésére, valamint kerüljék az ismeretlen eredetű, feltűnően olcsó, gyengébb minőségű jelmezek megvásárlását. Válasszanak inkább természetes anyagból – például pamutból, gyapjúfilcből – készült jelmezeket, melyek kevésbé gyúlékonyak és komfortosabb viseletet is biztosítanak. Emellett minden esetben gondoskodjanak arról, hogy a jelmezt viselő gyermek ne kerüljön nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.
