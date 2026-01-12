Rendkívüli

nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóságjelmezekhatóság

Fokozott ellenőrzés indul a farsangi időszakban, erre figyel a hatóság

A farsangi időszak közeledtével a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalokkal együttműködve átfogó piacfelügyeleti ellenőrzést indít a gyermekek számára készült maszkok, jelmezek, parókák és egyéb farsangi kiegészítők biztonságosságának vizsgálatára. Az akkreditált laboratóriumi ellenőrzések eredményei alapján indokolt esetben sor kerül a veszélyes termékek forgalomból történő kivonására.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 8:15
Farsangi kellékeket ellenőriznek a hatóságok. Forrás: MTI/Kacsúr Tamás Fotó: Kacsúr Tamás Forrás: MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Az ellenőrzés elsődleges célja a gyermekeknek szánt jelmezek égési tulajdonságainak vizsgálata, a nem biztonságos termékek forgalomból történő kiszűrése, valamint a jogellenes forgalmazás feltárása és megszüntetése. A farsangi és más jelmezes alkalmak során gyakran használnak gyertyát, mécsest vagy egyéb nyílt lángot a hangulat megteremtésére, miközben a jelmezek, maszkok és parókák jellemzően szintetikus, műszálas anyagból – például poliészterből – készülnek. Ezek megfelelő égésgátló adalék nélkül könnyen meggyulladhatnak és súlyos égési sérüléseket okozhatnak. A gyermekek testi épségének védelme érdekében elengedhetetlen, hogy ezek a termékek megfeleljenek az uniós és hazai biztonsági előírásoknak – közölte a hatóság. 

farsang
A farsang idején fokozott figyelemmel ellenőrzi a hatóság a jelmezeket, kellékeket (Fotó: archív)

A termékkör korábbi átfogó ellenőrzése során a kifogásolási arány közel 56 százalék volt, így a fokozott vizsgálat indokolt. Különösen magasnak bizonyult a nem megfelelő termékek aránya a parókák és a műszőrt tartalmazó jelmezek esetében, ami az ellenőrzések megismétlését teszi szükségessé.

A vizsgálat idén leginkább a 14 év alatti gyermekek számára készült 

  • jelmezekre, 
  • maszkokra, 
  • parókákra, 
  • szakállakra, 
  • bajuszokra, 
  • csuklyákra 
  • és egyéb, fejen viselt kiegészítőkre terjed ki. A mintavétel elsősorban webáruházakból történik, de játék-nagykereskedések, kiskereskedések és egyéb, a termékkört forgalmazó üzletek is az ellenőrzés helyszíneit képezik.

 

Figyelni kell a jelöléseket

Az NKFH célja, hogy a gyermekekhez kizárólag biztonságos, az előírásoknak megfelelő jelmezek és maszkok kerüljenek. A nem megfelelő, különösen gyúlékony termékek forgalmazását a hatóság megtilthatja, a termékeket visszahívhatja, és szükség esetén egyéb szankciókat is alkalmazhat. A hatóság arra kéri a szülőket, hogy vásárláskor fordítsanak kiemelt figyelmet a megfelelő jelölésekre, a gyártó és az importőr adatainak feltüntetésére, valamint kerüljék az ismeretlen eredetű, feltűnően olcsó, gyengébb minőségű jelmezek megvásárlását. Válasszanak inkább természetes anyagból – például pamutból, gyapjúfilcből – készült jelmezeket, melyek kevésbé gyúlékonyak és komfortosabb viseletet is biztosítanak. Emellett minden esetben gondoskodjanak arról, hogy a jelmezt viselő gyermek ne kerüljön nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.

A gyermekek biztonsága közös felelősség: a gyermekvédelem a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv egyik kiemelt pontja. Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzésekkel, a forgalmazók jogkövető magatartással, míg a szülők tudatos választásaikkal járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a farsangi ünnepek valóban gondtalanul teljenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

