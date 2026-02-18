Magyar színekben, csárdásra korcsolyázott az orosz szépség az olimpián + videó

Ma ünnepli a 19. születésnapját a kazah műkorcsolyázó, de ő ajándékozta meg a magyarokat a téli olimpián. Sofia Samodelkina a műkorcsolyázók hétfő esti rövidprogramjában magyar motívumokkal varázsolta el a közönséget Milánóban: a ruhája piros-fehér-zöld színekből állt, és csárdásra táncolt a jégen.

Sofia Samodelkina orosz–kazah műkorcsolyázó magyar színekben, csárdásra táncolt az olimpián. Fotó: Xinhua/Chen Yichen

Samodelkina az olasz zeneszerző, Vittorio Monti magyar csárdásának feldolgozását választotta a programjához, és ehhez illő, magyar színekben pompázó ruhát választott. Az orosz–kazah műkorcsolyázó 68,74 pontot kapott a mutatványára, amivel a rövidprogram után a 12. helyen áll. A nézők vastapssal jutalmazták a produkcióját, ám a pontszámával láthatóan nem volt teljesen elégedett, és a közvetítésben sem értették, hogy miért nem kapott magasabb értéket.

A csárdásra táncoló orosz az olimpia miatt váltott színeket

Samodelkina Moszkvában született, orosz apa és kazah anya gyermeke. Eredendően oroszként versenyzett, aztán 2024-től kazah színekre váltott, többek között azért is, hogy részt vehessen az olimpián.

Így bizonyos szempontból hasonló cipőben jár, mint a műkorcsolyázók párosversenyében az olimpiai éremről hajszállal lemaradó, negyedik helyen végző Pavlova Maria, Szvjatcsenko Alekszej duó, akik az orosz sportolók háború miatti tiltása ellenére ott lehettek a játékokon magyar színekben, noha Pavlova 2022-ben már a háború kitörése előtt Magyarországra került.

Sofia Samodelkina csütörtökön a szabadprogram kűrjével folytatja a versenyzést az olimpián, ami után kialakul az összetett végeredmény.