Kombinált orosz csapás tarolta le az ukrán energetikai létesítményeket

A Krasznodari területen tűz ütött ki az ilszkiji olajfinomítóban.

A 700 négyzetméteren elterjedt lángok elfojtásához 125 embert és 34 műszaki eszközt vetettek be.

A Velikije Luki-i olajbázison kigyulladt az egyik kőolajtermék-tartály, személyi sérülés nem történt. Belgorodban a régió energiai létesítményeit szerdán ért rakétacsapás nyomán megszűnt a fűtés a lakóépületek egy részében. A 320 ezres városban a héten Vjacseszlav Gladkov kormányzó „kolosszálisnak” nevezte a fűtési és energetikai rendszer elleni ukrán támadások okozta kárt.

Borítókép: Tűzoltók akcióban (Fotó: AFP)