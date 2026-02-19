Rendkívüli

Hamarosan kezdődik a Béketanács első ülése Orbán Viktor részvételével – mutatjuk miről dönthetnek

UkrajnaOroszországlégicsapásorosz-ukrán háborútároló

Kombinált orosz csapás tarolta le az ukrán energetikai létesítményeket

Az orosz hadsereg újabb csapást mért egy katonai célokat szolgáló ukrán üzemanyag-tárolóra és energetikai létesítményre. A moszkvai tájékoztatás szerint a támadás a különleges hadművelet keretében végrehajtott, célzott művelet része volt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 13:47
Tűzoltók akcióban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Légi, drón- és tüzérségi csapást mért az orosz hadsereg egy katonai célokat szolgáló ukrán üzemanyag-tárolóra és több energetikai létesítményre – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

Orosz dróncsapás tarolta le az ukrán energetikai létesítményeket
Orosz dróncsapás tarolta le az ukrán energetikai létesítményeket. Fotó:  AFP

A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz fegyvereres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és a különleges hadművelet övezetében több mint 1260 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, két sorozatvetőt, két irányított légibombát, tíz HIMARS-rakétát, továbbá 301 repülőgép-típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.

A Krasznodari területen tűz ütött ki az ilszkiji olajfinomítóban. 

A 700 négyzetméteren elterjedt lángok elfojtásához 125 embert és 34 műszaki eszközt vetettek be. 

A Velikije Luki-i olajbázison kigyulladt az egyik kőolajtermék-tartály, személyi sérülés nem történt. Belgorodban a régió energiai létesítményeit szerdán ért rakétacsapás nyomán megszűnt a fűtés a lakóépületek egy részében. A 320 ezres városban a héten Vjacseszlav Gladkov kormányzó „kolosszálisnak” nevezte a fűtési és energetikai rendszer elleni ukrán támadások okozta kárt.

Borítókép: Tűzoltók akcióban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu