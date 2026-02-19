Légi, drón- és tüzérségi csapást mért az orosz hadsereg egy katonai célokat szolgáló ukrán üzemanyag-tárolóra és több energetikai létesítményre – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.
Kombinált orosz csapás tarolta le az ukrán energetikai létesítményeket
Az orosz hadsereg újabb csapást mért egy katonai célokat szolgáló ukrán üzemanyag-tárolóra és energetikai létesítményre. A moszkvai tájékoztatás szerint a támadás a különleges hadművelet keretében végrehajtott, célzott művelet része volt.
A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz fegyvereres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és a különleges hadművelet övezetében több mint 1260 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.
A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, két sorozatvetőt, két irányított légibombát, tíz HIMARS-rakétát, továbbá 301 repülőgép-típusú drónt.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.
A Krasznodari területen tűz ütött ki az ilszkiji olajfinomítóban.
A 700 négyzetméteren elterjedt lángok elfojtásához 125 embert és 34 műszaki eszközt vetettek be.
A Velikije Luki-i olajbázison kigyulladt az egyik kőolajtermék-tartály, személyi sérülés nem történt. Belgorodban a régió energiai létesítményeit szerdán ért rakétacsapás nyomán megszűnt a fűtés a lakóépületek egy részében. A 320 ezres városban a héten Vjacseszlav Gladkov kormányzó „kolosszálisnak” nevezte a fűtési és energetikai rendszer elleni ukrán támadások okozta kárt.
Borítókép: Tűzoltók akcióban (Fotó: AFP)
