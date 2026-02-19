Zelenszkij a saját népét sodorja veszélybe

Zelenszkijnek nem, Magyarországnak a humanitárius szempont az első

Az energiajogász szerint a magyar kormány azért csak a dízeltranzithoz nyúlt hozzá, mert a villamos energia és földgáz leállítása beláthatatlan humanitárius következményekkel járna.

A dízelt is csak azért tartjuk vissza, mert Magyarország kénytelen most hozzányúlni a saját stratégiai biztonsági készleteihez és a magyar ellátás az első. Magyarország tehát körültekintően lépte meg ezt a lépést, csak ezt és csak most az utolsó pillanatban. A szlovákok már egyedül mennek tovább a villamosenergia-ellátás megszüntetése irányában, ami lényegesen húsbavágóbb az ukrán nép számára

– mondta.

A szomorú kijevi valóság, se áram, se fűtés (Fotó: AFP)

A szakértő szerint jelenleg Ukrajna-szerte 4–6 órás áramszünetek vannak, a hőerőművi kapacitás kétharmada kiesett, és a hálózati problémák miatt még a működő atomerőműveket is gyakran túl kell terhelni.

A még működő és az ukrán hálózatra betápláló atomerőműveiket is rendszeresen azért kell leterhelni, mert a feszültség- és frekvenciaingadozások miatt a hálózaton nem teszik lehetővé, hogy ezek megfelelően termeljenek. Sőt, sokszor még a működő erőműveket is le kell kapcsolni műszaki-biztonsági okok miatt

– emelte ki a szakértő.

– A vörös határt tehát Magyarország nem lépi át, ez választja el az európai Magyarországot a késsel-villával enni nem tudó Ukrajnától, amely hiába dörömböl az Európai Unió ajtaján, nem európai civilizációs ország pontosan ezen betartásai, fenyegetései, a Barátság kőolajvezeték működésének indokolatlan politikai visszatartása miatt – összegezte Tóth Máté.