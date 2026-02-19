„A kormány döntött: a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízelszállítást azonnali hatállyal leállítjuk, mindaddig, ameddig újra nem indul a Barátság kőolajvezeték” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.
Zelenszkij a saját népét sodorja veszélybe
Magyarország és Szlovákia határozott lépésekkel reagált arra, hogy Ukrajna politikai döntéssel nem indította újra a Barátság kőolajvezetéken érkező szállításokat. Orbán Viktor bejelentette: leáll a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízelszállítás, míg Robert Fico már az áramexport felfüggesztését is mérlegeli. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint ezzel Kijev saját energiaellátását sodorja veszélybe. Ezt megelőzően a Tisza Párt képviselői Münchenben jelezték, hogy készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról.
Mint ismert, Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság vezetéken, noha a technikai feltételek adottak lennének. A magyar álláspont szerint Kijev politikai döntést hozott. A dízelszállítás felfüggesztése erre adott válasz.
Közben Robert Fico szlovák kormányfő is kemény lépéseket helyezett kilátásba: nemcsak a dízelexportot állították le, hanem az Ukrajnába irányuló villamosenergia-export felfüggesztését is mérlegelik.
A helyzet súlyosságáról lapunknak Tóth Máté energiajogász beszélt.
Azt kockáztatja Zelenszkij elnök ezekkel a kétes politikai akciókkal, hogy a saját népe marad energiaforrások nélkül. Ha megnézzük a számokat, akkor nagyon ijesztő Ukrajna energiakiszolgáltatottsága
– mondta. Jelenleg Ukrajna minden energiahordozóból importra szorul, ráadásul a villamosenergia-kitettség folyamatosan nő.
Decemberhez képest negyven százalékkal nőtt Ukrajna villamosenergiaimport-igénye, 9000 megawattól beszélünk, ami nagyjából másfél magyarországnyi igény. Ezt nyugatról kapja, elsősorban Magyarországról.
A szakértő hozzátette:
Magyarország és Szlovákia adja össze az ukrán energiaigény nagy részét. Ez pedig a háború mellett elsősorban az ukrán népről szól. Ezért is fontos, hogy amíg Magyarországnak fontos szempont, hogy ne toljon ki az ukrán emberekkel – amiért Kijev barátságtalan lépései miatt kedvezőtlen viszony alakult ki a két ország között –, az ukrán vezetésnek ezzel szemben a saját népe sem fontos és elég nagy ár.
Összeomolhatna az ukrán rendszer?
Tóth Máté szerint Magyarország tudatosan nem nyúl az Ukrajnába irányuló villamosenergia-exporthoz.
Ha nem kapna Magyarország felől egyszerre olajat és áramot sem Ukrajna, akkor valószínűleg gyorsan összeomlana a rendszerük. Magyarország a tavalyi évben öt terrawattórányi villamos energiát adott Ukrajnának, ami a teljes ukrán villanyigény 45 százaléka. Ez elképesztően nagy mennyiség, másfél magyarországnyi fogyasztás ment át. Földgázból pedig hárommilliárd köbméternyit adtunk, ez pedig annyi, mint a teljes éves magyarországnyi lakossági ellátás.
A szakértő arra is rámutatott: „ez pedig olyan orosz gázmolekula, amitől egyszerre akar minket Brüsszel és Ukrajna is megfosztani, és ez az olajra is igaz, mert abból a Barátság kőolajvezetékből való olajból finomítunk, amit most elzárt Ukrajna”.
Amikor tehát azzal fenyegetnek az ukránok, hogy a hadseregük két óra alatt a Balatonnál lenne, nos azzal a gázolajjal lennének az ukrán tankok a Balatonnál, amit Magyarországról kapnak. Ez a pofátlanság netovábbja!
– fogalmazott Tóth Máté.
Zelenszkijnek nem, Magyarországnak a humanitárius szempont az első
Az energiajogász szerint a magyar kormány azért csak a dízeltranzithoz nyúlt hozzá, mert a villamos energia és földgáz leállítása beláthatatlan humanitárius következményekkel járna.
A dízelt is csak azért tartjuk vissza, mert Magyarország kénytelen most hozzányúlni a saját stratégiai biztonsági készleteihez és a magyar ellátás az első. Magyarország tehát körültekintően lépte meg ezt a lépést, csak ezt és csak most az utolsó pillanatban. A szlovákok már egyedül mennek tovább a villamosenergia-ellátás megszüntetése irányában, ami lényegesen húsbavágóbb az ukrán nép számára
– mondta.
A szakértő szerint jelenleg Ukrajna-szerte 4–6 órás áramszünetek vannak, a hőerőművi kapacitás kétharmada kiesett, és a hálózati problémák miatt még a működő atomerőműveket is gyakran túl kell terhelni.
A még működő és az ukrán hálózatra betápláló atomerőműveiket is rendszeresen azért kell leterhelni, mert a feszültség- és frekvenciaingadozások miatt a hálózaton nem teszik lehetővé, hogy ezek megfelelően termeljenek. Sőt, sokszor még a működő erőműveket is le kell kapcsolni műszaki-biztonsági okok miatt
– emelte ki a szakértő.
– A vörös határt tehát Magyarország nem lépi át, ez választja el az európai Magyarországot a késsel-villával enni nem tudó Ukrajnától, amely hiába dörömböl az Európai Unió ajtaján, nem európai civilizációs ország pontosan ezen betartásai, fenyegetései, a Barátság kőolajvezeték működésének indokolatlan politikai visszatartása miatt – összegezte Tóth Máté.
Mint arról korábban beszámoltunk, az Index értesülései szerint a külügyminisztérium és a titkosszolgálatok beszámolójából az is kiderült, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián
a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy a kőolajvezetéket nem tervezik újraindítani.
A párt képviselői a helyszínen jelezték: készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke politikai érdekei alá rendeli az országa energiabiztonságát (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)
