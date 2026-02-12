Orbán Viktor: Az ukrán hadsereg vezetője megfenyegette Magyarországot + videó

Orbán Viktor közösségi oldalán megosztotta a interjúról készült felvételt, amelyben felidézték az ukrán hadsereg vezetőjének kijelentését is:

Mit fog csinálni Orbán, ez a kis csahos? Most egyetlen 128-as dandár két perc alatt odaérhet.

A miniszterelnök válaszában hangsúlyozta: az ilyen kijelentéseket komolyan kell venni, és Magyarországnak fel kell készülnie azok kivédésére.

A kormányfő szerint a fenyegető hangvétel jól mutatja, hogy az az európai elképzelés, amely szerint európai pénzből egy jelentős erejű ukrán hadsereget építenének fel és tartanának fenn, ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel.