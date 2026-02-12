Orbán ViktorUkrajnaMagyarországfenyegetés

Orbán Viktor: Az ukrán hadsereg vezetője megfenyegette Magyarországot + videó

Az ukrán hadsereg vezetője megfenyegette Magyarországot – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint ezért nem áll Magyarország érdekében az ukrán hadsereg erősítése, és hazánk nem támogatja annak finanszírozását.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 12:18
Ukrán nacionalista fenyegette Orbán Viktort
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Úton Brüsszelbe, az uniós csúcstalálkozóra tartva adott interjút Orbán Viktor a Patriótának, amelyben egy ukrán vezető részéről érkező fenyegetésekről kérdezték a miniszterelnököt.

Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Orbán Viktor közösségi oldalán megosztotta a interjúról készült felvételt, amelyben felidézték az ukrán hadsereg vezetőjének kijelentését is:

Mit fog csinálni Orbán, ez a kis csahos? Most egyetlen 128-as dandár két perc alatt odaérhet.

 A miniszterelnök válaszában hangsúlyozta: az ilyen kijelentéseket komolyan kell venni, és Magyarországnak fel kell készülnie azok kivédésére.

A kormányfő szerint a fenyegető hangvétel jól mutatja, hogy az az európai elképzelés, amely szerint európai pénzből egy jelentős erejű ukrán hadsereget építenének fel és tartanának fenn, ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: jelenleg Ukrajna fenyegetést jelent Magyarország számára, ezért nem látja indokoltnak, hogy Magyarország hozzájáruljon egy egyre erősebb ukrán hadsereg létrehozásához az ország keleti határainál.

Ma Ukrajna fenyegetést jelent Magyarország számára, nem látom annak értelmét, de látom annak kockázatát, hogy mi magyarok ahhoz járuljunk hozzá, hogy egy egyre erősebb ukrán hadsereg legyen Magyarország keleti határainál. Ez veszélyes, ez kiszámíthatatlan, ebből a jövőben még nagyon sok baj származhat. Úgyhogy ezért nem is veszünk részt az ukrán hadsereg finanszírozásában. 

– figyelmeztetett a magyar kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kránitz Péter Pál
idezojelekJD Vance

Vance rárúgta az ajtót a Kaukázusra

Kránitz Péter Pál avatarja

Washington most nem demokráciákat épít, hanem közös érdekeken alapuló együttműködési rendszereket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu