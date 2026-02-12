Úton Brüsszelbe, az uniós csúcstalálkozóra tartva adott interjút Orbán Viktor a Patriótának, amelyben egy ukrán vezető részéről érkező fenyegetésekről kérdezték a miniszterelnököt.
Orbán Viktor: Az ukrán hadsereg vezetője megfenyegette Magyarországot + videó
Az ukrán hadsereg vezetője megfenyegette Magyarországot – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint ezért nem áll Magyarország érdekében az ukrán hadsereg erősítése, és hazánk nem támogatja annak finanszírozását.
Orbán Viktor közösségi oldalán megosztotta a interjúról készült felvételt, amelyben felidézték az ukrán hadsereg vezetőjének kijelentését is:
Mit fog csinálni Orbán, ez a kis csahos? Most egyetlen 128-as dandár két perc alatt odaérhet.
A miniszterelnök válaszában hangsúlyozta: az ilyen kijelentéseket komolyan kell venni, és Magyarországnak fel kell készülnie azok kivédésére.
A kormányfő szerint a fenyegető hangvétel jól mutatja, hogy az az európai elképzelés, amely szerint európai pénzből egy jelentős erejű ukrán hadsereget építenének fel és tartanának fenn, ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: jelenleg Ukrajna fenyegetést jelent Magyarország számára, ezért nem látja indokoltnak, hogy Magyarország hozzájáruljon egy egyre erősebb ukrán hadsereg létrehozásához az ország keleti határainál.
Ma Ukrajna fenyegetést jelent Magyarország számára, nem látom annak értelmét, de látom annak kockázatát, hogy mi magyarok ahhoz járuljunk hozzá, hogy egy egyre erősebb ukrán hadsereg legyen Magyarország keleti határainál. Ez veszélyes, ez kiszámíthatatlan, ebből a jövőben még nagyon sok baj származhat. Úgyhogy ezért nem is veszünk részt az ukrán hadsereg finanszírozásában.
– figyelmeztetett a magyar kormányfő.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
