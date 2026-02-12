Rendkívüli

Gulyás Gergely a Kormányinfón: új szakaszba léptek az ukrán fenyegetések + videó

BrüsszelUkrajnaOrbán ViktorválasztásMagyarországvétójog

Brüsszel retteg Orbán Viktortól, ezért titkolták el a Zelenszkij-tervet

A brüsszeli Politico podcastjában arról beszélnek, hogy a Zelenszkij-tervet nem kell nagy dobra verni a választásokig, mert az csak Orbán Viktort erősítené. Az EU háborúpárti vezetése felháborító módszereket mérlegel Ukrajna gyorsított felvételére. Retteg Orbán Viktortól Brüsszel.

Magyar Nemzet
Forrás: Politico2026. 02. 12. 10:10
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke Brüsszelben Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
Brüsszel csendben szervezkedik Magyarország ellen. Az Európai Unió titokban olyan, eddig példátlan megoldásokat vizsgál, amelyek lehetővé tehetnék, hogy Ukrajna akár már jövőre az unió tagjává váljon – erről beszélt Zoya Sheftalovich, a Politico vezető uniós tudósítója.

Brüsszel
Zoya Sheftalovich, a Politico vezető uniós tudósítója (Forrás: X)

A brüsszeli háttérbeszélgetések szerint a folyamat politikai időzítése kulcskérdés lehet, a közelgő magyarországi választások fényében.

Az EU csendben vizsgál néhány szokatlan módszert arra, hogy Kijev akár már a jövő év folyamán az unió tagja lehessen. A harmadik lépés megvárni a magyar választásokat, amik áprilisban lesznek, az ötödik lépés pedig, ha minden más kudarcot vall, akkor talán elindítják Magyarország szavazati jogának megvonását, hogy ne tudja tovább blokkolni Ukrajna uniós integrációját

– mondja a tudósító.

Politikai gesztus Kijev felé

Sheftalovich szerint Brüsszel politikai jelzést kíván küldeni Kijevnek a csatlakozási folyamat felgyorsításáról.

Adnunk kell valamit Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amit jövőre 2027-ben a népe elő tárhat, és ami lehetővé teszi, hogy lássák a haladást az uniós tagsági folyamatban

– folytatta.

Brüsszel titokban szervezkedik

Ugyanakkor a kérdés érzékenységét jelzi a magyar választások közeledtével. A brüsszeli számítások szerint a voksolás előtt várhatóan nem történik érdemi előrelépés, így a kérdés nem válhat közvetlen kampánytémává.

Ezt a részt senki nem mondja ki hangosan a közelgő magyar választások miatt, mert teljesen egyértelmű, hogy a választások előtt semmi sem fog történni, és így Orbán Viktor nem tudja felhasználni ezt a fenyegetést a kampányban

– következtet a brüsszeli Politico tudósítója.

A magyar kormány több alkalommal is fenntartásokat fogalmazott meg Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásával kapcsolatban, és jelezte: a csatlakozásnak szigorúan a koppenhágai kritériumok teljesítéséhez kell kötődnie. A szavazati jog esetleges megvonása ezért komoly politikai és jogi vitákat vetne fel az unióban, hiszen az egyhangúságot igénylő kérdésekben a vétójog a tagállami szuverenitás egyik alapvető eszköze.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke Brüsszelben (Fotó. AFP/Ludovic Marin)

