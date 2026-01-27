szijjártó péterukrajnaeurópai unióandrij szibiha

Szijjártó Péter: Amíg mi vagyunk kormányon, Ukrajna biztosan nem lesz az Európai Unió tagja

Érdekes mondatra hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter egy ukrán hivatali partnere, Andrij Szibiha által adott interjúban. Az ukrán diplomácia vezetője szerint Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna EU-tagságának, és ezzel Szijjártó Péter is egyetért.

Munkatársunktól
2026. 01. 27. 21:10
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Hosszú interjút adott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy ukrán hírportálnak. Az, hogy Andrij Szibiha nem a barátunk, hogy gyűlölködik velünk szemben, hogy támad minket, ez mind nem újdonság, ezért ezt hagyjuk is” – írta a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

Szijjártó Péter ezúttal egyetértett ukrán hivatali partnerével, Andrij Szibihával
Szijjártó Péter ezúttal egyetértett ukrán hivatali partnerével, Andrij Szibihával. Fotó: Anadolu via AFP

„Volt viszont a miniszternek egy mondata ebben az interjúban, amiben teljes mértékben egyetértünk.”

Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna EU-tagságának.

„Ez teljesen igaz” – erősítette meg a magyar tárcavezető. „Amíg mi vagyunk kormányon, Ukrajna biztosan nem lesz az Európai Unió tagja, mert az ukránok behoznák a háborút az EU-ba, és így belerángatnának minket is a háborújukba. Az európai emberek, köztük a magyar emberek pénzét elvinnék Ukrajnába, a gazdáinkat tönkretennék a silány gabonájukkal, az ukrán maffia pedig átjáróházként használna minket” – sorolta.

Amíg mi vagyunk kormányon, ez mind nem történhet meg

– szögezte le Szijjártó Péter.

„Ugyanakkor tudjuk, hogyha a Tisza Párt kerülne hatalomra, azonnal zöld utat adnának Ukrajna uniós csatlakozásának, belevinnének minket az ukránok háborújába, és elküldenék a pénzünket Ukrajnába” – tette hozzá.

Innen könnyű megérteni, hogy miért érdekeltek az ukránok a Tisza Párt győzelmében. Április 12-én a kérdés tehát: béke vagy háború? Magyarország vagy Ukrajna?

– zárta a bejegyzését a magyar külügyminiszter.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.