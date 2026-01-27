Szijjártó Péter: Amíg mi vagyunk kormányon, Ukrajna biztosan nem lesz az Európai Unió tagja

„Hosszú interjút adott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy ukrán hírportálnak. Az, hogy Andrij Szibiha nem a barátunk, hogy gyűlölködik velünk szemben, hogy támad minket, ez mind nem újdonság, ezért ezt hagyjuk is” – írta a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
„Volt viszont a miniszternek egy mondata ebben az interjúban, amiben teljes mértékben egyetértünk.”
Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna EU-tagságának.
„Ez teljesen igaz” – erősítette meg a magyar tárcavezető. „Amíg mi vagyunk kormányon, Ukrajna biztosan nem lesz az Európai Unió tagja, mert az ukránok behoznák a háborút az EU-ba, és így belerángatnának minket is a háborújukba. Az európai emberek, köztük a magyar emberek pénzét elvinnék Ukrajnába, a gazdáinkat tönkretennék a silány gabonájukkal, az ukrán maffia pedig átjáróházként használna minket” – sorolta.
Amíg mi vagyunk kormányon, ez mind nem történhet meg
– szögezte le Szijjártó Péter.
„Ugyanakkor tudjuk, hogyha a Tisza Párt kerülne hatalomra, azonnal zöld utat adnának Ukrajna uniós csatlakozásának, belevinnének minket az ukránok háborújába, és elküldenék a pénzünket Ukrajnába” – tette hozzá.
Innen könnyű megérteni, hogy miért érdekeltek az ukránok a Tisza Párt győzelmében. Április 12-én a kérdés tehát: béke vagy háború? Magyarország vagy Ukrajna?
– zárta a bejegyzését a magyar külügyminiszter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
