Európa belerokkan az orosz–ukrán háborúba

Csaknem négy évvel a konfliktus kirobbanása után drasztikus átrendeződés zajlott le az Ukrajna részére nyújtott támogatások szerkezetében. A kieli Világgazdasági Intézet (IfW) legfrissebb, 2025-ös évre vonatkozó elemzése rávilágít a keserű valóságra: az amerikai támogatások leállása után Európa magára maradt az orosz–ukrán háború finanszírozásában.
Bár az Ukrajnának szánt segélyek teljes volumene 2025-ben viszonylag stabil maradt, ez kizárólag annak köszönhető, hogy az európai országok és az uniós intézmények a végletekig feszítették költségvetésüket.
Az európai katonai segélyek mértéke 67 százalékkal, a nem katonai jellegű támogatásoké pedig 59 százalékkal haladta meg a 2022–2024 közötti időszak átlagát.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!