Brüsszel pénzt, fegyvert, végül fiatalokat adna Ukrajnáért

A döntések súlya azonban messze túlmutat a költségvetési számokon: egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy ha elfogynak az ukrán katonák, akkor az európai fiatalok kerülhetnek sorra.

A kilencvenmilliárd euró csak a kezdet

Már tavaly decemberben megállapodás született arról, hogy az Európai Unió egy összesen kilencvenmilliárd eurós segélycsomag részeként hatvanmilliárd eurót – mai árfolyamon mintegy hetvenmilliárd dollárt – Ukrajna védelmére fordít. Ez azonban csak egy szelete annak az elképesztő összegnek, amelyet Brüsszel Ukrajnára szán.

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője korábban lapunknak elmondta:

A nyolcszázmilliárd dolláros ukrajnai »jóléti terv« önmagában is elviselhetetlen terhet jelentene az Európai Unió számára.

Minderre ráadásul Kijev további hétszázmilliárd dollárt követel katonai kiadásokra, miközben az uniós tagállamoknak 2030-ig újabb nyolcszázmilliárd dollárt kellene előteremteniük saját védelmi reformjaikra. Az Európai Unió példátlan összegű pénzügyi támogatása ellenére Ukrajnát történelmének egyik legsúlyosabb energetikai válsága rázza meg.

Brüsszel az európai emberekkel fizettetné meg a háborút

A magyar kormány szerint Brüsszelben eldöntötték: a háború és Ukrajna működésének költségeit az európai családokkal és dolgozókkal fizettetnék meg. Ezt Magyarország nem fogadja el – ezért indult el a nemzeti petíció.

Orbán Viktor miniszterelnök élesen bírálta a brüsszeli terveket, bejelentette a nemzeti petíció elindítását, és hangsúlyozta a közelgő választás súlyát. Egyben figyelmeztetett arra, hogy Brüsszel háborús döntésre készül Ukrajna európai uniós csatlakozásával.

Brüsszel terve arra is utal, hogy Ukrajna már 2027-ben az EU tagja lehet. A kormányfő kitért rá, hogy 2027 már jövőre van, és ha a brüsszeli terveket megvalósítják, akkor 12 hónap múlva Európa háborúban áll majd. Hangsúlyozta, hogy a fegyvernepperek és a hitelező bankárok állnak az európai politikusok mögött, és megint a kapzsi pénzéhség viszi háborúba és teszi tönkre Európát.

Ez már nem béke – Európa készülődik

A háborús retorika egyre nyíltabb Nyugat-Európában. Friedrich Merz német kancellár kijelentette:

Európa már nem áll háborúban, de ez már nem is béke.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége, világossá téve, hogy a békét nem tárgyalásokkal, hanem további fegyverszállításokkal képzeli el.