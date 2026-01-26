magyarország kormányaháborúbrüsszel

Brüsszelben döntöttek, de a magyar kormány nemet mond a háború finanszírozására

Brüsszelben eldöntötték, hogy az európai emberekkel fizettetik meg a háború és Ukrajna működésének költségeit, Magyarország azonban ezt nem fogadja el – közölte a kormány, bejelentve a nemzeti petíció elindítását.

2026. 01. 26. 19:54
A Magyarország kormánya Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint Brüsszelben olyan döntés született, amelynek értelmében a háború és Ukrajna finanszírozását az európai emberek pénzéből fedeznék. A kormány álláspontja szerint ez elfogadhatatlan, mert a döntések árát a családokkal és a dolgozókkal fizettetnék meg.

A közlemény hangsúlyozza:

Európát háborúba sodorják, miközben a terheket az emberekre hárítják. A kormány szerint ennek kell megálljt parancsolni, ezért indítják el a nemzeti petíciót.

A tájékoztatás szerint a petíciót hamarosan postázzák, és annak célja egyértelmű üzenet küldése Brüsszelnek: Magyarország nem kíván részt venni a háború és Ukrajna finanszírozásában, és nem hagyja, hogy ennek költségeit a magyar emberekkel fizettessék meg.

 

