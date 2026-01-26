Brüsszelben döntöttek, de a magyar kormány nemet mond a háború finanszírozására

A Magyarország kormánya Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint Brüsszelben olyan döntés született, amelynek értelmében a háború és Ukrajna finanszírozását az európai emberek pénzéből fedeznék. A kormány álláspontja szerint ez elfogadhatatlan, mert a döntések árát a családokkal és a dolgozókkal fizettetnék meg.
A közlemény hangsúlyozza:
Európát háborúba sodorják, miközben a terheket az emberekre hárítják. A kormány szerint ennek kell megálljt parancsolni, ezért indítják el a nemzeti petíciót.
A tájékoztatás szerint a petíciót hamarosan postázzák, és annak célja egyértelmű üzenet küldése Brüsszelnek: Magyarország nem kíván részt venni a háború és Ukrajna finanszírozásában, és nem hagyja, hogy ennek költségeit a magyar emberekkel fizettessék meg.
Szóljon hozzá!
