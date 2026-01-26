Rendkívüli

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

nemzeti petícióBrüsszelUkrajna

Itt a bejelentés: kezdődik a nemzeti petíció kézbesítése + videó

„Üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk” – hangoztatta videóüzenetében Hidvéghi Balázs. A miniszterhelyettes bejelentette: a héten kezdődik a nemzeti petíció postázása.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 17:20
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa, és a héten indul a postázás – jelentette be Magyarország kormányának közösségi oldalán Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese a videóüzenetében arra biztat mindenkit, üzenjünk meg Brüsszelnek, hogy nem fizetünk. Tájékoztatása szerint a petícióban három ügyre lehet nemet mondani:

  1. a háború finanszírozására,
  2. Ukrajna működésének támogatására és
  3. a magasabb rezsire a háború miatt.

A miniszterhelyettes hangoztatta: Brüsszel féktelenül önti az európaiak pénzét Ukrajnába és a háborúra. – Teszi ezt úgy, hogy erről nem kérdezték meg az embereket. Így az európai emberek nem mondhatták el, hogy akarják-e, hogy Európa belépjen ebbe a háborúba, és akarják-e vajon fizetni ennek a költségeit – mutatott rá. Emlékeztetett, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen naponta arról beszél, hogy Európának harcolnia kell. Manfred Weber meg arról, hogy bármibe is kerül és bármennyi ideig is tart, pénzelni kell Ukrajnát. 

– És ne feledjük, ők a Tisza brüsszeli főnökei. 170 milliárd euró, azaz hetvenezermilliárd forint már elment. És most Ukrajna újabb követeléseit is ki akarják fizettetni az európaiakkal. Nyolcszázmilliárd eurót akarnak behajtani a tagállamoktól csak az ukrán állam működtetésére, és további hétszázmilliárdot háborús kiadásokra. Hogyan akarják behajtani a pénzt? Egy engedelmes brüsszeli bábkormánnyal megszorításokból, adóemelésekből és a rezsicsökkentés eltörléséből –mutatott rá, majd kijelentette: – Ennek megálljt kell parancsolnunk! Arra biztatok mindenkit, hogy csatlakozzon a nemzeti petícióhoz, és üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyarország

Egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

És persze a háttérben ott dörzsölgeti mocskos mancsait a két főgazember: Ursula von den Leyen és Manfred Weber.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu