Itt a bejelentés: kezdődik a nemzeti petíció kézbesítése + videó

Már elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa, és a héten indul a postázás – jelentette be Magyarország kormányának közösségi oldalán Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese a videóüzenetében arra biztat mindenkit, üzenjünk meg Brüsszelnek, hogy nem fizetünk. Tájékoztatása szerint a petícióban három ügyre lehet nemet mondani:

a háború finanszírozására, Ukrajna működésének támogatására és a magasabb rezsire a háború miatt.

A miniszterhelyettes hangoztatta: Brüsszel féktelenül önti az európaiak pénzét Ukrajnába és a háborúra. – Teszi ezt úgy, hogy erről nem kérdezték meg az embereket. Így az európai emberek nem mondhatták el, hogy akarják-e, hogy Európa belépjen ebbe a háborúba, és akarják-e vajon fizetni ennek a költségeit – mutatott rá. Emlékeztetett, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen naponta arról beszél, hogy Európának harcolnia kell. Manfred Weber meg arról, hogy bármibe is kerül és bármennyi ideig is tart, pénzelni kell Ukrajnát.

– És ne feledjük, ők a Tisza brüsszeli főnökei. 170 milliárd euró, azaz hetvenezermilliárd forint már elment. És most Ukrajna újabb követeléseit is ki akarják fizettetni az európaiakkal. Nyolcszázmilliárd eurót akarnak behajtani a tagállamoktól csak az ukrán állam működtetésére, és további hétszázmilliárdot háborús kiadásokra. Hogyan akarják behajtani a pénzt? Egy engedelmes brüsszeli bábkormánnyal megszorításokból, adóemelésekből és a rezsicsökkentés eltörléséből –mutatott rá, majd kijelentette: – Ennek megálljt kell parancsolnunk! Arra biztatok mindenkit, hogy csatlakozzon a nemzeti petícióhoz, és üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!