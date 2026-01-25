„Üzenjünk Brüsszelnek!” – indul a nemzeti petíció

„Magyarország kormánya nemzeti petíciót indít annak érdekében, hogy megüzenjük Brüsszelnek: Nem fizetünk! Nem fizetjük az orosz–ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését a következő tíz évben, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!” – közölte a kormány Facebook-oldalán.

A petíció kérdéseit Orbán Viktor ismertette a digitális polgári körök kaposvári, háborúellenes gyűlésén, ahol hangsúlyozta, egy nagy nemzeti összefogásra lesz szükségünk a következő években, hogy Magyarországot kívül tudjuk tartani a háborún.

Hozzátette: