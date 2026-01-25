Rendkívüli

„Üzenjünk Brüsszelnek!” – indul a nemzeti petíció

orbán viktorbrüsszelmagyar kormány

Nem fizetjük az orosz–ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt! – közölte a kormány közösségi oldalán.

2026. 01. 25. 13:33
„Magyarország kormánya nemzeti petíciót indít annak érdekében, hogy megüzenjük Brüsszelnek: Nem fizetünk! Nem fizetjük az orosz–ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését a következő tíz évben, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!” – közölte a kormány Facebook-oldalán.

A petíció kérdéseit Orbán Viktor ismertette a digitális polgári körök kaposvári, háborúellenes gyűlésén, ahol hangsúlyozta, egy nagy nemzeti összefogásra lesz szükségünk a következő években, hogy Magyarországot kívül tudjuk tartani a háborún. 

Hozzátette: 

Én ott leszek, ahol lenni kell, és tartani is fogok egy zászlót, ami alatt össze lehet gyülekezni, és ami alatt gyülekezni mindig büszkeséget jelent, de önmagában egy jó állami vezető az kevés. Itt csak teljes nemzeti összefogással lehet kimaradni a háborúból

 

