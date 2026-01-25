Orbán Viktor: Csak teljes nemzeti összefogással lehet kimaradni a háborúból

A ’26-os választásnak az egyik tétje, hogy Magyarországot ebbe a pénzügyi adósrabszolgaságba engedjük-e, vagy pedig nemet mondunk és ellenállunk, hogy ez menjen – mondta Orbán Viktor a DPK háborúellenes gyűlésének legutóbbi, szombati állomásán, Kaposváron.

A miniszterelnök beszédének erről a részéről egy rövid videót is közzétett most, amin bemutatta a nemzeti petíciót, amelynek a kitöltésével három dolgot lehet elmondani:

nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására,

nemet arra, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg

és nemet a rezsiárak háború miatti emelésére.

A kormányfő hozzátette: egy nagy nemzeti összefogásra lesz szükségünk a következő években, hogy Magyarországot kívül tudjuk tartani a háborún.

Én ott leszek, ahol lenni kell, és tartani is fogok egy zászlót, ami alatt össze lehet gyülekezni, és ami alatt gyülekezni mindig büszkeséget jelent, de önmagában egy jó állami vezető az kevés. Itt csak teljes nemzeti összefogással lehet kimaradni a háborúból

– hangsúlyozta Orbán Viktor.