Orbán Viktor: Csak teljes nemzeti összefogással lehet kimaradni a háborúból

A digitális polgári körök kaposvári, háborúellenes gyűlésén a miniszterelnök bemutatta a nemzeti petíció kérdéseit.

Forrás: Facebook2026. 01. 25. 8:46
A ’26-os választásnak az egyik tétje, hogy Magyarországot ebbe a pénzügyi adósrabszolgaságba engedjük-e, vagy pedig nemet mondunk és ellenállunk, hogy ez menjen – mondta Orbán Viktor a DPK háborúellenes gyűlésének legutóbbi, szombati állomásán, Kaposváron.

A miniszterelnök beszédének erről a részéről egy rövid videót is közzétett most, amin bemutatta a nemzeti petíciót, amelynek a kitöltésével három dolgot lehet elmondani: 

  • nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására, 
  • nemet arra, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg 
  • és nemet a rezsiárak háború miatti emelésére. 

A kormányfő hozzátette: egy nagy nemzeti összefogásra lesz szükségünk a következő években, hogy Magyarországot kívül tudjuk tartani a háborún. 

Én ott leszek, ahol lenni kell, és tartani is fogok egy zászlót, ami alatt össze lehet gyülekezni, és ami alatt gyülekezni mindig büszkeséget jelent, de önmagában egy jó állami vezető az kevés. Itt csak teljes nemzeti összefogással lehet kimaradni a háborúból

 – hangsúlyozta Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor a DPK háborúellenes gyűlésén Kaposváron (Forrás: Facebook)


Káoszimádók

Nem árt néha eltenni régi cikkeket, hangfelvételeket, s rájönni arra, hogy a homályban mifajta befolyásolási törekvésekkel kísérleteztek a káoszkeltők már jó ideje.

