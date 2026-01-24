Rendkívüli

Orbán Viktor: A végén mindannyian magyarok vagyunk + videó

digitális polgári körökországjárásorbán viktorkaposvár

Orbán Viktor: A végén mindannyian magyarok vagyunk + videó

Nem marad megválaszolatlan kérdés a kaposvári háborúellenes gyűlésen sem.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 11:52
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán) Fotó: Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán Forrás: Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
– A Davos-Kaposvár járattal érkeztem, brüsszeli kitérővel – fogalmazott Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök kaposvári háborúellenes gyűlésén. A miniszterelnök jelezte, hogy első kézből tud beszámolni arról, hogy mi zajlik a világban és abból mi érinti hazánkat.

Köszönetet mondott a kaposváriaknak a bajtársiasságért és szolidaritásért, amit az eddigiekben kapott. Régi barátság ez Kaposvár és a Fidesz között tette hozzá.

A kormányfő felidézte, hogy 1989. májusában járt először a városban, amikor arról akart meggyőzni mindenkit, hogy a kommunistákat küldjék haza.

Cikkünk frissül. 

A miniszterelnök hetedik alkalommal szólal fel a háborúellenes gyűlésen, legutóbb múlt szombaton Miskolcon válaszolt a jelenlévők által feltett kérdésekre. 

A kaposvári rendezvény első felében beszédet mondott Szita Károly, Kaposvár polgármestere, Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, Kelei Zita, Őrtilos polgármestere, valamint Móring József Attila és  Gelencsér Attila országgyűlési képviselők, továbbá Lázár János építési és közlekedési miniszter.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

