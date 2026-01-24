Rendkívüli

Orbán Viktor: A végén mindannyian magyarok vagyunk + videó

Lázár János: Ha a Fidesz győz, mindenki győz, aki dolgozik + videó

Újabb állomásához érkezik a digitális polgári körök országjárása. Ezúttal Kaposváron találkoznak a DPK tagjai, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra áll.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 10:28
Kaposváron folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes országjárása, a rendezvény Gudics Máté előadásával megkezdődött. A Megasztár-győztes, felcsúti születésű énekes az István, a király rockoperából adta elő Koppány dalát.

20241208 Budapest Megasztár dönt? Fotó: Máté Krisztián MK MW bulvár Gidró képen: Gudics Máté
Ezután Rákay Philip műsorvezető elsőként arról beszélt, hogy a felcsúti énekes után fel fog lépni egy másik felcsúti is, Orbán Viktor miniszterelnökre utalva.

Felidézte, az elmúlt héten kormányfő Donald Trump meghívta a Béketanácsba, Magyar Pétert pedig elzavarták Strasbourgban.

Közben a Tisza bemutatta Kapitány Istvánt, aki magát a magyar Jockey Ewingként mutatta be, aki céljai érdekében sosem riadt vissza a zsarolástól, a hazugságtól, de ő legalább nem volt impexes komcsi

– mondta. Hozzátette: valóban ezeknek az embereknek, globalista bábkormányoknak, Bajnai-rajongóknak kell visszajönnie?

A jövő nem alakul magától

– Mindig felemelő ebben a közösségben lenni – fogalmazott Szita Károly a DPK-rendezvényén. Kaposvár polgármestere elmondta, hogy a minap történelmi béketanácsba hívták a magyar miniszterelnököt, ma pedig már Kaposváron köszönthetik Orbán Viktort. Megjegyezte, hogy tegnap volt a város napja is, ami lehetőséget ad arra, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akikre méltán büszke a közösség.

20260110 Budapest Fidesz kongresszus, ahol bemutatták a 2026-os országgyűlési választás jelöltjeit. fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW Képen: Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere Gidró
Kaposvár története azt mutatja, hogy a jövő soha nem alakul magától. A jövőt alakítani kell – mondta. Szita Károly kitért arra is, hogy a Fidesszel az is nyer, aki nem rájuk szavaz. Felidézte a tapasztalatait, hogy a baloldali kormányok alatt elvették a pénzt az emberektől, a családoktól és a vállalkozásoktól. 

Elvették a 13. havi nyugdíjat, mi fizettük a legtöbbet Európában a gázért és az áramért

– tette hozzá. A városvezető az utóbbi évek eredményei kapcsán jelezte, hogy városban három gyár is épül. Emellett nőttek a bérek, a családtámogatások, visszavették a közműveket és bevezették a rezsicsökkentést.

Ezek nem ígéretek, hanem tények – húzta alá. De a polgármester szerint most ismét döntés előtt állunk: háború lesz vagy béke, további fejlődés vagy megszorítás.

A Tisza Párt most ugyanazt kínálja, mint az elődei: adóemelés, megszorítás, elvétel

– rögzítette Szita Károly. Megjegyezte, hogy azokban az országokban, ahol Brüsszelt támogató kormány van, ott elveszik a pénzt a saját polgáraiktól, mert szükség van a pénzre az ukrajnai háború finanszírozásához. Ez az, amit nem akarunk – hangsúlyozta.

Önámítás, hogy a háború nem érint minket

Kelei Zita dél-somogyi országgyűlési képviselőjelölt felszólalásában azt emelte ki, hogy felemelő érzés ennyi ember előtt beszélni. – Érzi az ember, hogy nincs egyedül – mondta. Úgy folytatta, a világ ma nem békés, a szomszédban háború zajlik, Európa bizonytalan.

Nagyatád, 2025. november 10. Kelei Zita Somogy vármegye 2-es választókerületének fideszes elnöke a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtt tartott sajtótájékoztatón Nagyatádon, a T25 Művészeti Galéria és Közösségi Házban 2025. november 10-én. MTI/Katona Tibor Gidró
Nőként, édesanyaként azt mondta, a gyermekek biztonsága az első.

Kérdés, milyen jövő vár a gyermekeinkre? Egyesek szerin a háború minket nem érint, ami önámítás, egy ilyen veszélyes világban egyetlen rossz döntés elég ahhoz, hogy a háború közepén találjuk magunkat. Ezért a felelősség felértékelődik

– hangsúlyozta. Válságos időkben biztos kézre van szükség, ami nem fél a magyar érdeket képviselni. A béke ugyanis nem magától értetődő, tudatos döntés kell hozzá Mi tudjuk, hogy a háborúnak nincsenek igazi győztesei, csak vesztesei vannak, a Béke a biztonság, Magyarország számára a legfontosabb, hogy megőrizze ezt a nyugalmat. A döntés egyértelmű, a megmaradás útja a biztos választás, ami a Fidesz és Orbán Viktor – hangsúlyozta.

Mint mondta, el kell mondani mindenkinek, mi a tét: háború vagy béke. El kell mondani minden faluban és városban, hogy a Fidesz a biztos választás.

Kelei Zita beszéde után Rákay Philip felhívta a figyelmet, hogy egy olyan személy is jelen van, akit ő még nem látott háborúellenes gyűlése: Zalatnay Sarolta énekesnő is ott van a Kaposvár Arénában.

A turizmus a béke iparága

– Mi nem akarjuk, hogy a történelem megismételje önmagát. Mégis sokan nem látják, hogy mennyire törékeny a béke – fogalmazott Witzmann Mihály. Somogy vármegye 4. számú választókörzetének a Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője elmondta, hogy a háború elérhet a Balaton partjára is. Jelezte, hogy a háborús bizonytalanság oda vezet, hogy üresek lesznek a panziók és a szállodák. A turizmus a béke iparága – tette hozzá.

Ságvár, 2025. április 12. Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond az új közösségi ház átadóünnepségén Ságváron 2025. április 12-én. MTI/Vasvári Tamás Gidró
Leszögezte, hogy a béke nem csak erkölcsi kérdés, hanem gazdasági érdek is. Mint mondta, a somogyi gazda nem háborút, hanem biztonságot akar.

Ha a gazdák tönkremennek, az élelmiszer-önrendelkezésünk végképp veszélybe kerül

– húzta alá.

A Tisza Pártra utalva kiemelte, hogy vannak olyanok, akik a terveikről csak a választás után akarnak beszélni, miközben Brüsszelben együtt szavaznak a háborút és a migrációt támogatókkal. Ők azok, akik a szuverenitásunkról való lemondást képviselik – tette hozzá.

A képviselő leszögezte: nem fogja hagyni, hogy felelőtlen háborúpárti döntések közelebb hozzánk a borzalmat a gyermekeinkhez.

Keresztény értékeink veszélyben vannak

Móring József Attila országgyűlési képviselőjelölt beszédében azt hangsúlyozta, hogy Európa és a hazánk olyan időszakot él, hogy fel kell tenni a kérdést, kik vagyunk és mit akarunk megőrizni.

Móring József Attila Gidró
– Identitásunk, és keresztény értékeink is veszélyben vannak. Ma két veszély fenyeget: a háború és a migráció. Előbbi szembe megy a keresztény tanítással. A béke melletti kiállás erkölcsi felelősség. Az őrizetlen bevándorlás pedig veszély a kultúránkra, hagyományainkra – mondta, hozzátéve, a keresztény értékek védelme fontos, és nem szabad lemondani róla. Segítséget ott nyújtunk, ahol szükség van rá.

Legfontosabb megvédeni a békét, és biztos jövőt adni gyerekeinknek. A béke melletti kiállás mellett kell kiállni április 12-én is

– szögezte le.

Az elért eredményekre óriási kockázatot jelent Brüsszel és a Tisza Párt terve

– Sosem értettem, hogy a baloldal miért támadta ennek az arénának az építését. Most, hogy így együtt vagyunk, már értem őket. Ettől féltek – fogalmazott Gelencsér Attila, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője. Mint mondta, azt érezni, hogy nem csak egy folyón, hanem a legvastagabb falon is átmennek. Tegyük naggyá Magyarországot húzta alá a politikus. 

Gelencsér Attila, Gidró
Kitért arra is, hogy az elért eredményekre óriási kockázatot jelent Brüsszel és a Tisza Párt terve, ami ellen közösen fel kell lépniük.

Megjegyezte azt is, hogy nincs katonájuk a frontos, nincsenek Kaposváron migránsok, nincsen identitásválság és gyökértelenség.

Ez a kaposvári sors és ezt akarjuk folytatni. Nem képviselőket, hanem sorsot választunk magunknak. Ha nyerünk az országban, akkor megvédjük Európát is – tette hozzá.

Magyarország jobb ország, mint volt

Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédét azzal kezdte, hogy külön köszöntötte a cigány magyar honfitársakat, akik maguk is jelen vannak a rendezvényen. – Köszönjük, hogy az ő segítségükkel is Magyarország jobb ország, mint volt – mondta.

Lázár János építési és közlekedési miniszter
Kitért arra, hogy néha kisebb-nagyobb vihart kavarnak a kijelentései.

Hiszem, hogy minden magyar embernek dolgoznia kell, aki erre képes. És az a kötelességünk, hogy mindenkinek munkát teremtsünk, és nem az, hogy bevándorlóknak helyet csináljunk. Amikor erről beszélek, minden cigány embernek és nem cigány emberre gondolok. És meg kell becsülni mindenféle munkát és munkást. Hajrá melósok, és tisztelet a takarító munkásoknak is

– fogalmazott.

Ezek után a balatonalmádi szavaiért elnézést kért, és megkövette a cigány magyarokat, akiknek fájt az ominózus mondat. – Aki ismer, tudja, mindig a cigányokért dolgoztam, és sosem ellenük. A magyarországi cigányok jelentik az ország tartalékát – hangsúlyozta.

Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy a 2026-os választás tétje nem csak az, hogy mivel juthatnak előrébb a magyarok.

Amikor Orbán Viktor kormányozza az országot, akkor minden magyar előrébb juthat

– tette hozzá. Jelezte, hogy amikor a veszélyek korában élnek, mégis az a legfontosabb kérdés, hogy biztonságban vagy káoszban fogunk élni. 

Mit jelent a biztonság? Azt, hogy van béke, munka és család. A Fideszre a magyarok mindig számíthattak – rögzítette. Lázár János elmondta, hogy a fideszesek soha nem vettek el semmit a magyaroktól. Elvettek a bankoktól, a multiktól, az energiacégektől és a nemzetközi nagytőkétől.

Ha a Fidesz győz, mindenki győz, aki dolgozik. De ha a Tisza győz, mindenki veszít az országban, akinek van valamije

– tette hozzá.

A vidéki magyarok is csak a Fideszre számíthatnak – rögzítette.

Úgy folytatta, a vidéki embereknek Orbán Viktor az egyedüli választás, ő a magyar vidék utolsó esélye.

Először is a vidékpártiság nem csak érzelmi kérdés. Mi, fideszesek, nem a budapestiek ellen vagyunk, hanem azok ellen, akik Budapest országot akarnak felépíteni, és azért kérnek többet, mert ott termelődik a GDP nagy része. Ez probléma, minél többet kap a főváros, annál kevesebb jut a vidékre. A tiszások a fővárosnak fognak pénzt adni, az egy budapesti párt, és náluk a vidéknek kuss lesz a neve

– mondta.

Úgy folytatta, a vidék nemzetstratégiai kérdés, és el fog dőlni mi lesz a magyar mezőgazdaság sorsa, lesz-e modern mezőgazdaság, lesz-e önálló magyar élelmiszeripar? – Lennie kell erős agráriumnak, ami 10 millió magyart képes ellátni minőségi termékekkel – mondta, hozzátéve, mi védjük meg a magyar földet a multiktól, és amikor az EU csökkenti a forrás, mi adunk. A rózsadombi tiszások lenézik a vidéket és a parasztokat.

Ha azt akarjuk, hogy ne kelljen választani szülőföld és gyarapodás között, én azt mondom, most a vidék jön, különben a fiatalok elmennek. Lehetőséggel kell őket itt tartani, ez kihívás, célom, hogy esélyt kapjanak a somogyi fiatalok is a jól fizető munkahelyekre, otthonra, jobb életre. Legerősebb fegyverünk Orbán Viktor, vele a vidék győztes lesz – zárta szavait a miniszter.

A résztvevők egyébként tíz óra óta folyamatosan érkeztek a Kaposvár Arénába.

HEGY DPK Kaposvár
Az már biztos, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Lázár János építési és közlekedési miniszterrel érkezik a Somogy vármegyei székhelyre, de 

több lokálpatrióta is színpadra lép, így minden bizonnyal Szita Károly, Kaposvár polgármestere is köszönti a jelenlévőket. 

Épül, szépül Kaposvár is

Kaposvárról posztolt Bohár Dániel is. A riporter az érkezése után a „mindenszaristáknak” üzent a közösségi oldalán közzétett videóban. Felhívta a figyelmet, hogy a DPK háborúellenes gyűlésének helyszíne, a Kaposvár Aréna egy viszonylag új épület, 2019-ben adták át. Az influenszer szerint ez csak az egyik példa arra, hogy Kaposvár és Somogy vármegye is folyamatosan épül-szépül.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

