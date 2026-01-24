Lázár János: Ha a Fidesz győz, mindenki győz, aki dolgozik + videó

Kaposváron folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes országjárása, a rendezvény Gudics Máté előadásával megkezdődött. A Megasztár-győztes, felcsúti születésű énekes az István, a király rockoperából adta elő Koppány dalát.

Fotó: Máté Krisztián

Ezután Rákay Philip műsorvezető elsőként arról beszélt, hogy a felcsúti énekes után fel fog lépni egy másik felcsúti is, Orbán Viktor miniszterelnökre utalva.

Felidézte, az elmúlt héten kormányfő Donald Trump meghívta a Béketanácsba, Magyar Pétert pedig elzavarták Strasbourgban.

Közben a Tisza bemutatta Kapitány Istvánt, aki magát a magyar Jockey Ewingként mutatta be, aki céljai érdekében sosem riadt vissza a zsarolástól, a hazugságtól, de ő legalább nem volt impexes komcsi

– mondta. Hozzátette: valóban ezeknek az embereknek, globalista bábkormányoknak, Bajnai-rajongóknak kell visszajönnie?

A jövő nem alakul magától

– Mindig felemelő ebben a közösségben lenni – fogalmazott Szita Károly a DPK-rendezvényén. Kaposvár polgármestere elmondta, hogy a minap történelmi béketanácsba hívták a magyar miniszterelnököt, ma pedig már Kaposváron köszönthetik Orbán Viktort. Megjegyezte, hogy tegnap volt a város napja is, ami lehetőséget ad arra, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akikre méltán büszke a közösség.

Fotó: Ladóczki Balázs

Kaposvár története azt mutatja, hogy a jövő soha nem alakul magától. A jövőt alakítani kell – mondta. Szita Károly kitért arra is, hogy a Fidesszel az is nyer, aki nem rájuk szavaz. Felidézte a tapasztalatait, hogy a baloldali kormányok alatt elvették a pénzt az emberektől, a családoktól és a vállalkozásoktól.

Elvették a 13. havi nyugdíjat, mi fizettük a legtöbbet Európában a gázért és az áramért

– tette hozzá. A városvezető az utóbbi évek eredményei kapcsán jelezte, hogy városban három gyár is épül. Emellett nőttek a bérek, a családtámogatások, visszavették a közműveket és bevezették a rezsicsökkentést.

Ezek nem ígéretek, hanem tények – húzta alá. De a polgármester szerint most ismét döntés előtt állunk: háború lesz vagy béke, további fejlődés vagy megszorítás.

A Tisza Párt most ugyanazt kínálja, mint az elődei: adóemelés, megszorítás, elvétel

– rögzítette Szita Károly. Megjegyezte, hogy azokban az országokban, ahol Brüsszelt támogató kormány van, ott elveszik a pénzt a saját polgáraiktól, mert szükség van a pénzre az ukrajnai háború finanszírozásához. Ez az, amit nem akarunk – hangsúlyozta.