A debreceni háborúellenes gyűlés a Holdról is látszani fog

Debrecenben folytatódik hétvégén a digitális polgári körök (DPK) országjárása. A február 7-i, szombati háborúellenes gyűlésre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Szombaton Debrecenben lesz háborúellenes gyűlés (Forrás: Facebook)

Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés! – írta a kormányfő.

Minden erejükkel bele akarnak minket rángatni az öldöklésbe, olajblokád alá vonnak és zsarolnak, de március 7-én minden eddiginél határozottabb üzenetet küldünk Brüsszelbe és Kijevbe: nem kérünk a pusztításból!

– mutatott rá a miniszterelnök, aki a béke melletti kiállásra és a részvételre buzdított.

Aki ott akar lenni a debreceni háborúellenes gyűlésen, ide kattintva regisztrálhat.

Hatalmas sikere van a digitális polgári körök országjárásának

A nemzeti kormány békepárti álláspontja mögött rengetegen sorakoznak fel, óriási érdeklődés, telt házak jellemzik a háborúellenes gyűléseket, amelyeket a digitális polgári körök szeptemberben indítottak útjára. A rendezvényeken Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt és válaszolt a résztvevők kéréseire, nem lesz ez másként a cívis városban sem.

Az országjárás eddigi rendezvényei: