A debreceni háborúellenes gyűlés a Holdról is látszani fog

Debrecenben folytatódik hétvégén a digitális polgári körök (DPK) országjárása. A február 7-i, szombati háborúellenes gyűlésre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés! – írta a kormányfő.
Minden erejükkel bele akarnak minket rángatni az öldöklésbe, olajblokád alá vonnak és zsarolnak, de március 7-én minden eddiginél határozottabb üzenetet küldünk Brüsszelbe és Kijevbe: nem kérünk a pusztításból!
– mutatott rá a miniszterelnök, aki a béke melletti kiállásra és a részvételre buzdított.
Aki ott akar lenni a debreceni háborúellenes gyűlésen, ide kattintva regisztrálhat.
Hatalmas sikere van a digitális polgári körök országjárásának
A nemzeti kormány békepárti álláspontja mögött rengetegen sorakoznak fel, óriási érdeklődés, telt házak jellemzik a háborúellenes gyűléseket, amelyeket a digitális polgári körök szeptemberben indítottak útjára. A rendezvényeken Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt és válaszolt a résztvevők kéréseire, nem lesz ez másként a cívis városban sem.
Az országjárás eddigi rendezvényei:
- november 15-én Győrben,
- november 29-én Nyíregyházán,
- december 6-án Kecskeméten,
- december 13-án Mohácson,
- december 20-án Szegeden,
- január 17-én Miskolcon,
- január 24-én Kaposváron,
- január 31-én Hatvanban,
- február 7-én Szombathelyen,
- február 21-én Békéscsabán
- február 28-án pedig Esztergomban találkoztak a résztvevők.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!