Ilyen volt a február a meteorológusok szerint

Enyhe és átlagosan csapadékos volt az idei február – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján kedden.

2026. 03. 03.
illusztráció Fotó: Szakony Attila Forrás: Zalai Hírlap
Az év második hónapjáról készített elemzésben azt írták, a középhőmérséklet országos átlagban 3,77 fok volt, ami 2,52 fokkal meghaladta az 1991–2020-as évek átlagát.

Az elemzés szerint az ország északi felén 2 és 4 fok között, a déli vármegyékben 4 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete. Fagypont alatti értékek csak a magasabb hegyeken fordultak elő. Arról is írtak, hogy négy nagyon száraz februárt követően a 2026-os év második hónapja átlagosan csapadékos volt, a februári csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján 36,4 milliméter volt, ami átlagos érték, az 1991–2020 közötti időszak átlaga ugyanis 36,9 milliméter.

A csapadékosabb Dél-Dunántúlon sokfelé meghaladta az ötven millimétert a hónap csapadékösszege, de kisebb területen az Alpokalján és az északkeleti határszélen is mértek ötven milliméter feletti havi csapadékot. A szárazabb Észak-Dunántúlon és az Alföld középső részén viszont többfelé csak húsz milliméter közelében volt a februári csapadékmennyiség.

 

