Ilyen volt a február a meteorológusok szerint

Az elemzés szerint az ország északi felén 2 és 4 fok között, a déli vármegyékben 4 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete. Fagypont alatti értékek csak a magasabb hegyeken fordultak elő. Arról is írtak, hogy négy nagyon száraz februárt követően a 2026-os év második hónapja átlagosan csapadékos volt, a februári csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján 36,4 milliméter volt, ami átlagos érték, az 1991–2020 közötti időszak átlaga ugyanis 36,9 milliméter.