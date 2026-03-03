Rájár a rúd az esztergomi parkolóőrökre, csúnyán elfajult a vita

Az Esztergomi Rendőrkapitányság eljárást indított az ügyben, és pár nap alatt azonosították a tettest. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki a 47 éves férfit.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra is, hogy a közterületi konfliktusokat soha nem szabad erőszakkal rendezni. Egy pillanatnyi indulat is büntetőeljárást vonhat maga után és maradandó következményekkel járhat.