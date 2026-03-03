Számonkérte a parkolóőrt február 23-án délután egy esztergomi parkolóban egy férfi, amiért büntetőcédulát tett a járművére. A vita pillanatok alatt elfajult: az elkövető a nyakánál fogva rángatni kezdte a parkolóőrt – írja a rendőrségi portál.
Rájár a rúd az esztergomi parkolóőrökre, csúnyán elfajult a vita
Megszólalt az ügyben a rendőrség is.
Az Esztergomi Rendőrkapitányság eljárást indított az ügyben, és pár nap alatt azonosították a tettest. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki a 47 éves férfit.
A rendőrség felhívta a figyelmet arra is, hogy a közterületi konfliktusokat soha nem szabad erőszakkal rendezni. Egy pillanatnyi indulat is büntetőeljárást vonhat maga után és maradandó következményekkel járhat.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Kapitány alelnök úr Ukrajnát mentegeti, nem áll a magyar emberek mellé
Ismét kellemetlen helyzetbe került Magyar Péter.
Ilyen volt a február a meteorológusok szerint
Jó hír is érkezett.
Varga Mihályt és Hernádi Zsoltot is magához rendelte Orbán Viktor, rendkívüli tanácskozást tartanak
Az ülésen az ország energiabiztonsági helyzetéről volt szó.
A rendőrség számolta fel a családi dílerközpontot
Felnőtt vevőik mellett egy 15 éves fiatalt is napi rendszerességgel kiszolgáltak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Kapitány alelnök úr Ukrajnát mentegeti, nem áll a magyar emberek mellé
Ismét kellemetlen helyzetbe került Magyar Péter.
Ilyen volt a február a meteorológusok szerint
Jó hír is érkezett.
Varga Mihályt és Hernádi Zsoltot is magához rendelte Orbán Viktor, rendkívüli tanácskozást tartanak
Az ülésen az ország energiabiztonsági helyzetéről volt szó.
A rendőrség számolta fel a családi dílerközpontot
Felnőtt vevőik mellett egy 15 éves fiatalt is napi rendszerességgel kiszolgáltak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!