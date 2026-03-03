A magas életkorával összefüggő hosszú betegség után az állatkert vezetősége és állatorvosa úgy döntött, hogy az állatjóléti szempontokat figyelembe véve Igort, a Szegedi Vadaspark 21 éves szibériai tigrisét elaltatja – adták hírül a közösségi oldalukon.
Gyászol a vadaspark, elaltatták az ország kedvenc szibériai tigrisét + fotók
Elárulták, miért.
Felidézik, hogy Igor 2005-ben, Dvur Kralove-i Állatkertben született, majd testvérével, Borisszal a rigai állatkertbe került. Szegedre is együtt érkeztek 2009-ben, az akkor épült új tigris kifutóba. A vadasparki legenda szerint annyira jól érezték magukat a szállítóban, hogy el sem akarták azt hagyni, mígnem egy gondozó orosz nyelvű felhívására kiléptek az új házukba.
A jó természetük és a lenyűgöző megjelenésük miatt a látogatók nagy kedvenceivé váltak. Viszonylagos szelídségük és nyugodtságuk annak is köszönhető, hogy szülő állatkertjükben egy gondozó nevelte őket. Igor országos hírnévre is szert tett, amikor 2018-ban a humán gyógyászatban már bizonyított, sajátsejtes ízületkezelési eljárással gyógyították, mert már évek óta ízületi fájdalmakkal küzdött.
A 13 éves nagyragadozót az emberi ízületek kezelésében már Magyarországon is sikerrel alkalmazott új Lipogems eljárással gyógyították, amely során a „páciens” saját zsírszövetéből vett regeneratív (ős)sejteket is tartalmazó szövetállománnyal gyógyítja a sérült ízületeket. Az eljárásnak köszönhetően Igor fájdalmai jelentősen csökkentek.
Hozzáfűzik, a Szegedi Vadaspark boldog nyugdíjas éveket biztosított a két nagymacskának. Borisz 2024-ben távozott, Igor pedig testvére elvesztése után már nem volt az a nagy, erőt sugárzó tigris, mint azelőtt. A kor és korábbi betegsége rajta is nyomott hagyott, így az állatorvosi team a békés befejezés mellett döntött, hogy Igor szenvedése végleg megszűnjön.
Emlékeztetnek arra is, hogy a természetben a tigrisek átlagosan 10-15 évig élnek, állatkertekben 18-20 évig is élhetnek, nagyon ritkán haladják meg a 20. életévüket. Így Igor igazi matuzsálemnek volt tekinthető tigris mércével.
A tigriseket az alábbi fotókkal búcsúztatta a vadaspark.
