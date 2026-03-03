Gyászol a vadaspark, elaltatták az ország kedvenc szibériai tigrisét + fotók

Felidézik, hogy Igor 2005-ben, Dvur Kralove-i Állatkertben született, majd testvérével, Borisszal a rigai állatkertbe került. Szegedre is együtt érkeztek 2009-ben, az akkor épült új tigris kifutóba. A vadasparki legenda szerint annyira jól érezték magukat a szállítóban, hogy el sem akarták azt hagyni, mígnem egy gondozó orosz nyelvű felhívására kiléptek az új házukba.

A jó természetük és a lenyűgöző megjelenésük miatt a látogatók nagy kedvenceivé váltak. Viszonylagos szelídségük és nyugodtságuk annak is köszönhető, hogy szülő állatkertjükben egy gondozó nevelte őket. Igor országos hírnévre is szert tett, amikor 2018-ban a humán gyógyászatban már bizonyított, sajátsejtes ízületkezelési eljárással gyógyították, mert már évek óta ízületi fájdalmakkal küzdött.