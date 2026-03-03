Újabb támadáshullám söpört végig a Közel-Keleten + videó

Az izraeli hadsereg beszámolója szerint Irán több rakétát indított a zsidó állam felé, de mindegyiket sikerült még a levegőben megsemmisíteni. Irán eközben több térségbeli országot is célba vett: támadta a szaúdi fővárost, Rijádot, több szíriai várost, köztük Damaszkuszt, illetve Kuvaitvárost és a katari Dohát.

Irán rakétákkal támadta Izraelt Fotó: AFP

Hajnalban kisebb tűz ütött ki az Egyesült Államok rijádi nagykövetségén dróntámadás következtében. A szaúdi védelmi minisztérium közleménye szerint két drón találta el a diplomáciai épületet, aminek következtében „korlátozott” mértékű tűz ütött ki és nem túl nagy anyagi kár keletkezett.

A nagykövetségen nem tartózkodott senki a támadás idején.