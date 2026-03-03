Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

Újabb támadáshullám söpört végig a Közel-Keleten + videó

Folytatódtak a támadások a keddre virradó éjszaka és hajnalban, a Közel-Keleten az Irán elleni amerikai–izraeli támadás negyedik napján.

2026. 03. 03. 14:23
A keddre virradó éjszaka során a hatóságok korlátozásokat léptettek életbe Srínagar városában, miután tömeges demonstrációk törtek ki Irán legfőbb vezetőjének, Ali Hamenei ajatollahnak az amerikai–izraeli légicsapásokban bekövetkezett halála miatt Fotó: AFP
Az izraeli hadsereg beszámolója szerint Irán több rakétát indított a zsidó állam felé, de mindegyiket sikerült még a levegőben megsemmisíteni. Irán eközben több térségbeli országot is célba vett: támadta a szaúdi fővárost, Rijádot, több szíriai várost, köztük Damaszkuszt, illetve Kuvaitvárost és a katari Dohát.

Irán rakétákkal támadta Izraelt
Irán rakétákkal támadta Izraelt Fotó: AFP

Hajnalban kisebb tűz ütött ki az Egyesült Államok rijádi nagykövetségén dróntámadás következtében. A szaúdi védelmi minisztérium közleménye szerint két drón találta el a diplomáciai épületet, aminek következtében „korlátozott” mértékű tűz ütött ki és nem túl nagy anyagi kár keletkezett.

 A nagykövetségen nem tartózkodott senki a támadás idején. 

A szaúdi védelmi minisztérium közlése szerint hajnalban nyolc drónt sikerült lelőni Rijád közelében. 

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban az mondta, hogy hamarosan megtudják, mi lesz a válasz a rijádi nagykövetség elleni támadásra.

Az izraeli hadsereg a beszámolója szerint kedd hajnalban megsemmisítette Irán kommunikációs központját Teheránban. A támadás előtt egy órával a hadsereg perzsa nyelven figyelmeztetést tett közzé az X közösségi platformon, felszólítva az Evin negyedben található állami rádió és televízió központjának közelében lakókat otthonaik azonnali elhagyására. 

A közösségi médiában terjedő felvételek szerint az Evin börtön több fogvatartottját a háborús helyzet közepette a Forradalmi Gárda teheráni bázisaira szállították át. A videót készítő állítása szerint a rabokat élő pajzsként használhatják:

Az izraeli hadsereg hajnalban támadást intézett az Irán-barát Hezbollah síita szervezet bejrúti célpontjai ellen. A hadsereg szerint a Hezbollah katonai létesítményeit, köztük fegyverraktárait célozta.

Találat érte továbbá az al-Manar televízióállomást Bejrútban. Az izraeli hadsereg eközben felszólította a Bejrút déli részén élőket, hogy azonnal hagyják el otthonaikat, mert a térségben légicsapás várható a Hezbollah két létesítménye ellen.

Borítókép: A keddre virradó éjszaka során a hatóságok korlátozásokat léptettek életbe Srínagar városában, miután tömeges demonstrációk törtek ki Irán legfőbb vezetőjének, Ali Hamenei ajatollahnak az amerikai–izraeli légicsapásokban bekövetkezett halála miatt (Fotó: AFP)

