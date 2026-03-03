Irán lángokban: Washington elárulta a végső célt

Hozzátette, nem tudja, mennyi időt vesz majd igénybe az Irán elleni offenzíva, de azt hangoztatta, hogy a világ „biztonságosabb” hely lesz, amikor lezárul.

A miniszter többi között azzal támasztotta alá a hadsereg bevetésének szükségességét, hogy Irán egy éven belül „az egész világot túszul ejtette volna”, mert olyan szintre növelte volna drón- és rakétaarzenálját, ami „érinthetetlenné” teszi.

Marco Rubio azt is közölte, hogy a Trump-adminisztráció „100 százalékban” teljesítette törvényben foglalt kötelezettségét, amikor a Kongresszus kijelölt nyolc vezető tisztségviselője felé előzetesen jelezte a küszöbön álló katonai akciót. Hozzátette, a törvény előírása arról szól, hogy a törvényhozás tagjait 48 órán belül kell tájékoztatni a hadsereg bevetésének körülményeiről.