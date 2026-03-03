A miniszter a Kongresszus épületében újságírók előtt elmondta, hogy a támadások intenzitása a következő szakaszban fokozódhat. „Hatalmas mértékű károkat szenvednek el, és nem fogom a taktikai erőfeszítéseink részleteit megosztani, de a legkeményebb csapások csak most következnek az amerikai hadsereg részéről. A következő szakasz még inkább büntető jellegű lesz Iránra nézve, mint a jelenlegi” – fogalmazott Marco Rubio.
Irán lángokban: Washington elárulta a végső célt
Az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete Teherán rakéta- és haditengerészeti képességeinek megsemmisítéséig tart – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn.
Hozzátette, nem tudja, mennyi időt vesz majd igénybe az Irán elleni offenzíva, de azt hangoztatta, hogy a világ „biztonságosabb” hely lesz, amikor lezárul.
A miniszter többi között azzal támasztotta alá a hadsereg bevetésének szükségességét, hogy Irán egy éven belül „az egész világot túszul ejtette volna”, mert olyan szintre növelte volna drón- és rakétaarzenálját, ami „érinthetetlenné” teszi.
Marco Rubio azt is közölte, hogy a Trump-adminisztráció „100 százalékban” teljesítette törvényben foglalt kötelezettségét, amikor a Kongresszus kijelölt nyolc vezető tisztségviselője felé előzetesen jelezte a küszöbön álló katonai akciót. Hozzátette, a törvény előírása arról szól, hogy a törvényhozás tagjait 48 órán belül kell tájékoztatni a hadsereg bevetésének körülményeiről.
Az amerikai Kongresszus több tagja az Irán elleni katonai akciót követően jelezte, hogy megpróbálnak törvényt elfogadtatni, ami megköti az elnök kezét a háborús jogköröket illetően.
Marco Rubio hétfőn a Kongresszusban törvényhozókat tájékoztatott az Irán elleni katonai akció körülményeiről.
Borítókép: Iráni konfliktus – képünk illusztráció (Fotó: AFP)
