Így is kevesen vesznek telefont és még drágulás is várható: 2026-os mobilpiaci előrejelzés

Komoly visszaesés és drágulás várható idén a globális okostelefon-piacon. Egy friss elemzés szerint a súlyosbodó alkatrészhiány miatt a mobiltelefon-eladások tízéves mélypontra zuhanhatnak. A probléma leginkább az olcsóbb készülékek gyártóit érinti, emiatt a vásárlóknak fel kell készülniük arra, hogy a jövőben mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk, ha új mobilt szeretnének.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 03. 10:14
Forrás: Pexels
Idén rossz hír vár azokra, akik új okostelefont vennének. Az International Data Corporation (IDC) piackutató intézet legfrissebb jelentése szerint az okostelefon-kiszállítások akár 12,9 százalékkal is visszaeshetnek. Ha az előrejelzés bejön, idén mindössze 1,1 milliárd készülék kerül piacra, ami az elmúlt tíz év leggyengébb eredménye lenne.

A 2026-os okostelefon-piac előrejelzés nem sok okot ad a bizakodásra./ Forrás: IDC
Drágul a memória, drágulnak a telefonok

A zuhanás hátterében az egyre súlyosabb memóriacsip-hiány áll. A probléma leginkább az olcsóbb, alsó kategóriás Android-telefonokat gyártó cégeket érinti. Francisco Jeronimo, az IDC alelnöke szerint ezeknél a vállalatoknál az alkatrészek drágulása elviszi a hasznot, így kénytelenek lesznek árat emelni. Ezzel szemben az olyan óriások, mint az Apple és a Samsung, könnyebben átvészelik a válságot, sőt, a kisebb versenytársak meggyengülésével még a piaci részesedésüket is növelhetik.

A fogyasztók mindezt a boltokban fogják megérezni. A szakértők arra számítanak, hogy az okostelefonok átlagára idén 14 százalékkal, 523 dollárra (nagyjából 185 ezer forintra) emelkedik, ami történelmi rekord.

A kilátások a legolcsóbb telefonok esetében a legrosszabbak. Bár az elemzők szerint a memóriacsipek ára 2027 közepére stabilizálódhat, arra nem érdemes számítani, hogy visszatérnek a korábbi, alacsony szintre. Ez azt jelenti, hogy a 100 dollár (körülbelül 35 ezer forint) alatti mobilok gyártása tartósan ráfizetéses lesz, így ezek a modellek valószínűleg teljesen eltűnnek a boltok polcairól.

A piackutató cég a jövőre nézve enyhe optimizmussal tekint: 2027-ben lassú, 1,9 százalékos, majd 2028-ban már határozottabb, 5,2 százalékos növekedést várnak a mobilpiacon. Addig viszont a vásárlóknak meg kell barátkozniuk a magasabb árakkal.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

