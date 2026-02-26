révész máriuszFideszokostelefon

Érdemes lenne elgondolkodni a gyerekek közösségimédia-korlátozásának lehetőségéről

A képernyők kiszorítása mellett a testmozgásra is nagy hangsúlyt kell helyezni.

Rossz állapotban vannak a gyerekek az okoseszközök és a közösségi média túlzott használata miatt − mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár egy konferencián csütörtökön.

Révész Máriusz a Mozdulj a netről a valóságra! elnevezésű program budapesti szakmai konferenciáján tartott előadásában azt mondta, érdemes gondolkodni a gyerekek közösségimédia-korlátozásának lehetőségéről, azonban a szabályozás önmagában nem elég, széles körű társadalmi szemléletváltásra, felvilágosításra és helyes szülői mintára is szükség van.

Mint mondta, egyes mérések szerint a diákok − akik naponta 6-7 órát töltenek képernyő előtt − 25-30 százaléka túlsúlyos vagy elhízott; a közoktatásban folyamatosan romlik a gyerekek fittségi állapota. A mindennapos testnevelés kicsit javított a helyzeten, de ez önmagában nem oldja meg a problémát − tette hozzá, megjegyezve, meg kell szerettetni a gyerekekkel a mozgást.

Úgy fogalmazott, az okoseszközök olyanok, mint a kakukkfióka, kitúrnak minden mást − személyes társas kapcsolatokat, mozgást – a gyerekek életéből, csökken az alvásidő és a tudásszint, gyengülnek a kognitív képességek. Kiemelte, hogy sokan összekeverik az okoseszköz-használatot a digitális kompetenciával, amire természetesen szükség van, ám az okostelefonok, az online játékok és a közösségi média használata nem járul hozzá e készség elsajátításához − húzta alá az államtitkár.

Kitért arra, hogy Ausztráliában 16 év alatt már nem lehet regisztrálni közösségimédia-oldalon, és hasonló korlátozáson gondolkodnak Franciaországban, Nagy-Britanniában, Norvégiában, Malajziában vagy az Egyesült Államok egyes államaiban. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: Magyarországon is foglalkozni kell a szabályozással, azt pedig, hogy mi legyen a magyar szabályozásban, szakembereknek kell megmondaniuk. Ugyanakkor ezek a szabályozók csak akkor fognak működni, ha kicsit árnyaltabban vezetik be, mint az iskolai okostelefon-tiltást. A korlátozás bevezetése előtt komoly szemléletformáló kampányt kell folytatni, meg kell győzni a társadalmat a szabályozás előnyeiről − mutatott rá.

Révész Máriusz beszámolt arról, hogy mintegy ötven szervezettel közösen elfogadtak egy tízpontos javaslatcsomagot, amely egyebek mellett tartalmazza, hogy 10 − de ha lehet, inkább 14 − éves korig ne legyen a gyerekeknek saját okostelefonjuk; 14 éves korukig ne regisztráljanak közösségi oldalakra; és a szobájukban ne legyenek digitális eszközök.

A Mozdulj a netről a valóságra! konferenciát az államtitkár kezdeményezésére a Bethesda Gyermekkórházzal közösen szervezték meg pedagógusoknak és szülőknek. A konferencián foglalkoznak többek között a képernyőidő hatásairól és a digitális egyensúly megteremtésének lehetőségeiről is.

