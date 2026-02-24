közösségi médiaFacebookNMHH

Nincs hatásköre a külföldi platformok tartalma felett az NMHH-nak

A közösségi oldalakon megosztott tartalmakat a platformnak kell moderálnia.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 24. 12:56
Forrás: Pexels
Nem jogosult a Facebook, illetve egyéb külföldi székhelyű közösségi médiumok felületein közzétett tartalmak vizsgálatára a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) – hívta fel a figyelmet Koltay András NMHH-elnök válaszul Vona Gábor, a Második Reformkor Párt vezetőjének megkeresésére. Az igazgatósága azt közölte, hogy azért fordult hozzájuk a pártelnök, mivel egy, a Facebookon megjelent, mesterséges intelligenciával készült, háborús témájú videóval kapcsolatban azt szerette volna, hogy foglaljon állást a hatóság.

Facebook
Fotó: Pexels

Koltay András válaszlevelében hangsúlyozta, hogy „az NMHH a hatályos jogszabályokban meghatározott keretek között végzi munkáját. Ebből következően csak azon ügyekkel foglalkozhat, amelyekkel kapcsolatban hatásköre megállapítható. Ennek szem előtt tartása a hatóság részéről nem választás kérdése, hanem törvényi kötelezettség”. Az 

NMHH és annak médiatanácsa csak a sajtótermékekben és a médiaszolgáltatásokban (televízió, rádió és ezek internetes megfelelői) megjelenő tartalmakat jogosult vizsgálni, vagyis a közösségi médiában közzétett tartalmak nem tartoznak ezek közé

– hangsúlyozta az elnök. Majd rámutatott: a Vona Gábor által említett videó vonatkozásában az NMHH-nak nincs hatásköre. A hatóság részéről tehát törvénysértés lenne, ha a hatáskörébe nem tartozó ügyekben, hatósági eljáráson kívül véleményt formálna – tette hozzá.

Koltay András arra is rámutatott, hogy „a közösségi médiával kapcsolatban is létezik – európai uniós szintű – jogi szabályozás, amely viszont a hagyományos médiával kapcsolatban alkalmazott tartalomfelügyeletre nem terjed ki. 

A szabályozást figyelembe véve az NMHH kizárólag a Magyarországon letelepedett szolgáltatókkal szemben léphetne fel.

Azonban jelenleg egyetlen közösségimédia-oldal sem áll magyar joghatóság alatt” – tette hozzá.

A pártelnök által kifogásolt, a Facebookon megjelent videó kapcsán a médiahatóság elnöke elmondta: azzal kapcsolatban „az NMHH nem járhat el, mivel az érintett szolgáltatást az Írországban székhellyel rendelkező Meta üzemelteti”.

A szabályozás egyébként sem terjed ki a felhasználók által közzétett tartalmak közvetlen felügyeletére

– emelte ki Koltay András. Majd rámutatott: ettől függetlenül, a jogellenesnek vagy károsnak vélt tartalmakat bármely felhasználó bejelentheti a közösségimédia-oldal erre szolgáló felületén, a közösségi oldal pedig a bejelentés után döntést hozhat a tartalom moderálásáról.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

