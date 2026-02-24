dkzsigmond barnavarju lászlóDemokratikus Koalíció (DK)

A parlamentben tették helyre a választási csalást emlegető Demokratikus Koalíciót

Zsigmond Barna Pál államtitkár a parlamentben szembesítette a Demokratikus Koalíciót, miután választási csalással vádolták a kormánypártokat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 11:48
Jakab Péter, Dobrev Klára
Fotó: Facebook
Az a DK vádolja a Fideszt választási csalással, amelynek képviselőjét, az Újpesten is induló Varju László elítélték választási választási csalással – írta a közösségi oldalán Zsigmond Barna Pál. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának az államtitkára megosztotta a hétfői parlamenti felszólalását, amit a Demokratikus Koalíció politikusainak intézett.

Ebben Zsigmond Barna Pál emlékeztetett, hogy 2018-ban a DK-s Varju László ellen indult a választáson az újpesti körzetben. Ekkor Varju választási csalást követett el, amiről azóta jogerős ítélet született.

A DK-s vádak kapcsán megjegyezte azt is az államtitkár, hogy amennyiben többségi lenne a választási rendszer, akkor négyötödös többséggel rendelkezne a Fidesz-KDNP a parlamentben.

Szerencséjük van, hogy vegyes a választási rendszer, mert így csak kétharmaddal győztünk

– tette hozzá.

Borítókép: A Demokratikus Koalíció politikusai (Fotó: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

