Újabb baloldali politikus lépett vissza a választástól

„Az aláírásgyűjtés tapasztalatai számomra azt jelzik, hogy a jelenlegi körülmények között nem tudnám megnyerni az országgyűlési választást a Budapest 9. OEVK-ban. Mivel nincs jelölőszervezetem, amelyiknek a listaállításhoz szüksége lenne ahhoz, hogy ott legyen a nevem a szavazólapon, ezért úgy döntöttem, hogy mégsem indulok ezen a választáson” – jelentette be közösségi oldalán Szabó Szabolcs.

Csepel és Soroksár országgyűlési képviselője bejegyzésében konkrét párt vagy jelölt megnevezése nélkül mindenkit arra biztatott, szavazzon arra a jelöltre, aki meg tudja nyerni a Budapest 9. választókerületet, és akire nyugodt szívvel bízza rá a következő négy évben Csepel, Pesterzsébet, Ferencváros és Újbuda sorsát. Szabó Szabolcs írását azzal zárta, ő folytatja munkáját az egyetemen, mert ő hivatását tekintve mindig is inkább egy geográfus egyetemi adjunktus volt, nem politikus.

Teljes pályás letámadást indítottak Magyar Péter hívei

Szabó Szabolcsot közösségi oldalán már korábban is támadták Magyar Péter szimpatizánsai, de a többségük a kommentek és like-ok alapján még megértő volt az ellenzéki országgyűlési képviselővel. A tiszások az ajánlások gyűjtésénél kapcsoltak magasabb fokozatba, Szabó Szabolcs ekkorra lett „Fidesz-bérenc”, aki veszélyezteti a Tisza Párt győzelmét, és ezzel a „rendszerváltást”. A baloldali politikus az ajánlásgyűjtésen már szemtől szembe kapta a vádaskodást és a nyomásgyakorlást, most pedig azt hánytorgatták a szemére, hogy miért nem a tiszás jelöltet ajánlja választói figyelmébe.

Az a baloldali jelölt, aki a Tisza Párt ellen indul, valójában fideszes

Az elmúlt hetek történései fényében semmi meglepő nincs Szabó Szabolcs ellehetetlenítésében. A tiszások nyomására sorra lépnek vissza a választáson való indulástól a baloldal pártjai, az LMP, a Momentum, a Párbeszéd és legutóbb az MSZP. Magyar Péterék célkeresztjébe a Kutyapárt is bekerült: lapunk információi szerint az elmúlt időszakban több egyeztetés is zajlott a Tisza Párt elnökségében, amelyeken nyilvánvalóvá tették: stratégiai okokból meg kell akadályozni a párt elindulását.