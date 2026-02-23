Választás 2026Budapestbaloldal

Újabb baloldali politikus lépett vissza a választástól

Visszalépett a választási indulástól Szabó Szabolcs. Csepel és Soroksár baloldali országgyűlési képviselője ellen teljes pályás letámadást indítottak Magyar Péter hívei, számos atrocitás is érte az ajánlások gyűjtése közben is Az elmúlt hetek történései fényében azonban semmi meglepő nincs a történetben: a tiszások nyomására sorra lépnek vissza saját körzetükben az LMP, a Momentum és az SZDSZ politikusai is és végül a Kutyapárt is célkeresztbe került.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 12:30
„Az aláírásgyűjtés tapasztalatai számomra azt jelzik, hogy a jelenlegi körülmények között nem tudnám megnyerni az országgyűlési választást a Budapest 9. OEVK-ban. Mivel nincs jelölőszervezetem, amelyiknek a listaállításhoz szüksége lenne ahhoz, hogy ott legyen a nevem a szavazólapon, ezért úgy döntöttem, hogy mégsem indulok ezen a választáson” – jelentette be közösségi oldalán Szabó Szabolcs. 

Csepel és Soroksár országgyűlési képviselője bejegyzésében konkrét párt vagy jelölt megnevezése nélkül mindenkit arra biztatott, szavazzon arra a jelöltre, aki meg tudja nyerni a Budapest 9. választókerületet, és akire nyugodt szívvel bízza rá a következő négy évben Csepel, Pesterzsébet, Ferencváros és Újbuda sorsát. Szabó Szabolcs írását azzal zárta, ő folytatja munkáját az egyetemen, mert ő hivatását tekintve mindig is inkább egy geográfus egyetemi adjunktus volt, nem politikus.

 

Teljes pályás letámadást indítottak Magyar Péter hívei

Szabó Szabolcsot közösségi oldalán már korábban is támadták Magyar Péter szimpatizánsai, de a többségük a kommentek és like-ok alapján még megértő volt az ellenzéki országgyűlési képviselővel. A tiszások az ajánlások gyűjtésénél kapcsoltak magasabb fokozatba, Szabó Szabolcs ekkorra lett „Fidesz-bérenc”, aki veszélyezteti a Tisza Párt győzelmét, és ezzel a „rendszerváltást”.  A baloldali politikus az ajánlásgyűjtésen már szemtől szembe kapta a vádaskodást és a nyomásgyakorlást, most pedig azt hánytorgatták a szemére, hogy miért nem a tiszás jelöltet ajánlja választói figyelmébe. 

 

Az a baloldali jelölt, aki a Tisza Párt ellen indul, valójában fideszes

Az elmúlt hetek történései fényében semmi meglepő nincs Szabó Szabolcs ellehetetlenítésében. A tiszások nyomására sorra lépnek vissza a választáson való indulástól a baloldal pártjai, az LMP, a Momentum, a Párbeszéd és legutóbb az MSZP. Magyar Péterék célkeresztjébe a Kutyapárt is bekerült: lapunk információi szerint az elmúlt időszakban több egyeztetés is zajlott a Tisza Párt elnökségében, amelyeken nyilvánvalóvá tették: stratégiai okokból meg kell akadályozni a párt elindulását. 

A forrás szerint a Tisza Párt érvelése arra épül, hogy az ellenzéki oldalon a szavazatok megoszlása veszélyeztetheti a győzelmi esélyeket, és ezért „koordinált indulásra” lenne szükség. Az informátor ugyanakkor azt állítja, hogy a felvetés nem pusztán együttműködési javaslatként hangzott el, hanem erőteljes politikai elvárásként. Láthatóan a Kutyapárt részéről is érezhető a rájuk nehezedő nyomás, ugyanis nemrég Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója mindenkit arra kért, egyéniben ne rájuk szavazzanak, hanem más ellenzéki jelöltekre, és csak listán támogassák az MKKP-t. 

A Tisza nyomásgyakorlásában erőteljes szerepet játszanak azonban a balliberális Telex és 444 hírportálok is. 

Ahogy arra többször is felhívtuk a figyelmet, beálltak Magyar Péter mögé, és mindegyik ellenzéki pártnak nekiestek, amely nem állt félre a Tisza útjából. Kovács Gergő, az MKKP elnöke egy interjúban elárulta, hogy szerinte a baloldali magyar sajtó építette fel a Tisza Pártot és Magyar Pétert. Példaként említette, hogy Magyar Péterről több cikk volt a Telexen, mint a Kutyapártról valaha, még azelőtt, hogy hírértékű eseményeket csinált volna. De Kovács tovább ment: szerinte a 444-nél, a Telexnél és más hasonló oldalakon a Kutyapárt „közellenség” volt, mert a baloldali sajtó a Fidesz-gyűlölet miatt ellenségként tekintett a Kutyapártra, amiért az nem fogott össze a DK-val és az MSZP-vel. Mindezek fényében nem túlzás arról beszélni, gyakorlatilag egyfajta háború tört ki a baloldali aktivista újságírók és a Magyar Péter mögé be nem álló, saját politikai ambícióit fel nem adó baloldal között. 

Borítókép: Szabó Szabolcs (Forrás: Facebook)


